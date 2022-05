Pardubičtí fotbalisté nechali alibistické řeči v kabině Pod Vinicí a jeli si pro tři. Protože na plánování remízy se nikdy nedá spolehnout. Za výhrou si šli od první minuty. „Byl to pořádný zápřah na psychiku, ale to jsme věděli. Po prvním gólu jsme si říkali: Teď už bychom museli dostat dva. Ale ukočírovali jsme to na jedničku. Nakonec to ani nebyly nějaké velké nervy. Kromě jedné vyložené šance, kdy nás Marky podržel,“ hodnotil utkání pardubický trenér Jiří Krejčí.

Jeho tým vsítil dvě branky. Nicméně místy to drhlo. „Myslel jsem si že někteří kluci utkání zvládnou psychicky líp. Vůbec jsme nehráli tak, jak běžně. Kazili jsme i jednoduché přihrávky. Výhru jsme ubojovali. V tomto zápase byl důležitý jenom výsledek,“ tvrdí pardubický kapitán Jan Jeřábek.

Excelentní nadstavba

Způsobem start – cíl. Asi takto by se dala popsat pardubická krasojízda zákeřnou skupinou o záchranu. Přitom do ní vstupovali až z patnácté, předposlední pozice.

„Už s námi moc lidí nepočítalo. My jsme se ale neuvěřitelně semkli. Přitom jsme nikdo nevěděli, co od toho máme čekat. Jak budou zápasy vypadat. Zvládli jsme to však skvěle. Vytěžili jsme z toho téměř maximum,“ rozplýval se Jeřábek.

Jak je možné, že nezkušený pardubický tým objevil ložisko morálních sil:

„Okomentoval bych to jedním slovem: zodpovědnost. Prostě uhrát vzadu nulu. Vždyť jsme inkasovali jediný gól v pěti zápasech. Bylo to o poctivém přístupu celého mužstva. Tenhle tým, když mu teče do bot, tak dokáže zmobilizovat síly. Až jsem z toho trošku na měkko,“ nestydí se za dojetí Jiří Krejčí a jeho kolega Jiří Novotný doplňuje.

„Nadstavbu jsme zvládli excelentně. Hlavně proto,že se nám to poskládalo v obraně, což nám na jaře chybělo. Furt nějaká zranění, červené karty. Zkrátka rozházená sestava. Teď si to ale sedlo. Nedostávali jsme góly, vždy jsme si šance vypracovali a nějakou proměnili.“

Glosa Zdeňka Zamastila

A teď se můžete zmazat jako ti klokani…

Úleva. Rána po pádu balvanu ze srdcí všech pardubických fotbalistů dolehla z Teplic až na stadion Pod Vinicí. Jejich nervové vypětí bylo obrovské, a tak není divu, že ten stres musí někde vykompenzovat. Ačkoliv profesionální sportovci vylučují alkohol ze svého „pitníčku“, ve výjimečných situacích se povoluje. Potom, co si prožil FK Pardubice v letošní sezoně a hlavně na jaře, by se nikdo nemohl divit, kdyby se všichni zmazali jako ti klokani. Ale jen čtyřnozí, Bohemku totiž čeká baráž…