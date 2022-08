Cestují do Plzně na půdu mistra, jenž měl sice na úvod ligy potíže v Teplicích, zato si však velice dobře počíná v kvalifikaci Ligy mistrů, kde třikrát zvítězil.

„Sledoval jsem zápas v Teplicích, bylo to typické první kolo. Teplice na ně nastoupily velice dobře a myslím, že to pro nás ukazatel toho, jak by se dalo hrát. Samozřejmě druhou půli jsme viděli, že Plzeň do toho šlápla, měla tam silné útočníky a sypala před branku spoustu centrů ze strany. To je pro nás varování, proti nám budou hrát podobně. My se na ten zápas ještě koukneme a budeme se snažit její slabiny využít,“ zamyslel se na klubovém webu pardubický obránce Tomáš Vlček, jenž byl podle měřitelných statistik nejrychlejším hráčem minulého víkendu ve Fortuna:lize (34 km/h!).

O kvalitách plzeňského kádru netřeba dlouze spekulovat. Rozhodně to nebude tak, že Pardubicím postačí ustrážit jednoho protihráče a budou mít klid. „Samozřejmě nebezpečný je Chorý, který je nepříjemný ve vápně i v napadání. Musím jmenovat jeho a zaujal mě i Kliment, který se umí dostat do šancí, které proměňuje. Tyhle dva bude potřeba si hodně hlídat,“ vypíchl Vlček největší nebezpečí hrozící ze strany Západočechů. V žádném případě však nikoli jediné…

Případný úspěch Pardubických v Doosan Aréně by byl senzací, ale svěřenci dvojice Krejčí – Novotný jsou odhodláni napravit předešlé zaváhání. „V kabině si pochopitelně věříme na tři body, na nic jiného ani nekoukáme. Budeme dělat všechno pro to, abychom si výhru přivezli s sebou zpátky do Pardubic,“ hlásí Tomáš Vlček.