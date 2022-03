FORTUNA:LIGA

FK Pardubice (15. místo, 19 bodů, 24:45) - SK Dynamo České Budějovice (6. místo, 28 bodů, 30:35).

Dnes 15.00, hř. Ďolíček ve Vršovicích

Ujíždí vám vlak, nebo jste stále ještě v klidu?

Neřekl bych, že nám ujíždí vlak, ale v klidu také nejsme. Víme, kde se v tabulce nacházíme. S klukama se ale bavíme v kabině, že nemá cenu panikařit. Vidíme, že ten týmy ve spodku tabulky jsou hodně naflákané u sebe. Je mezi nimi minimální bodový rozdíl. Dvě případné výhry nás mohou vystřelit úplně někam jinam.

To se ale změní, pokud neporazíte České Budějovice. Chlácholení se, že ještě je dostatek zápasů se kolo od kola zkracuje. Co vy na to?

Tři body teď v sobotu jsou pro nás cílem číslo jedna. Když se to nepovede, tak pojedeme dál, protože nějakým negativním přístupem nikdo nikdy nic nevyhrál. Každopádně se budeme snažit dělat všechno pro to, abychom je získali.

Pardubice mají mladý kádr. Je možné, že hráči později narození si ten tlak tolik nepřipouští?

Mančaft máme opravdu mladý a k tomu tři velezkušené hráče. Je to u nás takové vyvážené. Mladí kluci jsou hladovější. Nicméně, o co hrajeme, si uvědomují jak mladí tak starší kluci.

Očekávání v každém zápase

Co na České Budějovice vymyslet?

K taktice už jsme si něco řekli, což pochopitelně prozrazovat nebudu. Důležité bude podat takový výkon, abychom působili na hřišti jako tým. Vložit do hry enormní bojovnost, protože tyto zápasy, i vzhledem k terénům, nejsou tolik fotbalové. No a konečně vstřelit nějaký gól.

A hlavně odehrát celý zápas v jedenácti lidech…

Rozhodně. Do zápasu jdeme s nějakým plánem a pak ho můžeme zahodit. Ze tří zápasů jsme dvakrát hráli hodinu s tím, že nás bylo o jednoho míň. Vzalo nám to nejen fyzické síly, ale je to také psychicky náročné.

Pardubice na jaře nula gólů. To není dobrá vizitka útočníků, kam patříte i vy…

Souhlasím s tím, že to pro nás není dobrá vizitka. Paradoxně nejvíce šancí jsme si vytvořili proti Hradci, když už jsme hráli jen v deseti. Gól jsme zatím nedali, ale nezbývá nám nic jiného než pořád pracovat na tréninku. A když do toho dáme v zápase maximum, tak věřím, že to tam už spadne. Musíme ale chodit naplno do situací kolem vápna. Někdy tu sérii může zlomit nějaký ušmudlaný gól.

V Pardubicích potřebovali do týmu nějaké hrany. Tak si rovnou vybrali Hranáče.

Na vaší obranu je nutné říct, že naposledy jste v Plzni jste nehrál. Jaké to je být zdravý, nepotrestaný a stejně sledovat ligový zápas jako divák?

Už jsem si to zažil na podzim. Odehrál jsem jeden zápas a hned ten další stál, protože jsme hráli doma s Plzní. Je to blbé pravidlo a já ho nemám rád.

Může hráč při dohodě klubů něco namítat?

Většinou je to tak, že při podpisu smlouvy se do ní dá klauzule, že hráč nemůže nastoupit proti svému mateřskému klubu. Já s tím samozřejmě nesouhlasím. Jasně, že bych se chtěl ukázat i v Plzni. Měl bych vyšší motivaci. Mam za to, že hráče zabrzdí, když musí jedno kolo vynechat. Teď na jaře jsem dva zápas hrál, pak stál. Abych nevystydl a udržel se v herním rytmu, tak jsem šel hrát přípravu za béčko. Opakuji, je to pravidlo, které nemám rád, ale co může hráč dělat…

Do Pardubic jste vtrhl v plné parádě. Dva góly do sítě Liberce hned v prvním zápase, ovšem od té vás postihlo gólové sucho. Kam se vytratila střelecká forma?

Mám to v hlavě. Začátek angažmá v Pardubicích se mi povedl náramně. Možná mi to uškodilo, protože ode mne pak byla v každém zápase velká očekávání. Každopádně jsem si to udělal těžší. Přibrzdilo mě také zranění. Pak chvílí trvá, než se člověk do toho zase dostane. Navíc týmové výkony i výsledky nebyly dobré. Nedostával jsem se tolik na hřiště. Chce to vždycky nějaký čas. Ale chápu všechny, že ode mne vyžadují góly co nejdřív. Mohu jim vzkázat, že góly dávat umím. Jsem sebevědomý a na jaře se cítím dobře. Věřím, že tu smůlu protrhnu a v Pardubicích ještě pár gólů dám.

V Pardubicích potřebovali do týmu nějaké hrany. Tak si rovnou vybrali Hranáče.

Po přípravě ve Španělsku se celý tým zdál být nažhavený. Jenže FK Pardubice zchladil norovirus. Dotkla se vás tato nebezpečná nákaza?

Chytil jsem vir také, ale naštěstí jsem neměl tak těžký průběh jako někteří spoluhráči. Zastavilo nás to, vždyť jsme dva týdny společně nemohli trénovat. Rychle jsme se ale dostali do tempa, ale jestli nás to ovlivnilo, to ví jen Bůh (úsměv). Už je to naštěstí za námi.

Mám tam spostu kamarádů

Na podzim jste v Budějovicích vedli, ale utkání k bodovému zisku nedotáhli. Co myslíte, proč?

Výborně jsme začali. Budějovice jsme zaskočili důrazem. Měli jsme více ze hry a Šejvlík dal hezký gól z dálky. Bohužel jsme dostali dvě branky z brejku, tedy jestli si to dobře pamatuji. V kabině jsme si řekli, že se pokusíme vyrovnat, jenže zkraje druhé půle domácí udeřili potřetí. Pak už to bylo těžké. Na hřiště jsem šel kolem šedesáté minuty. Nějaké šance jsme si vytvořili, ale už jsme nedokázali navázat na výkon z první dvacetiminutovky.

Oddechl jste si v minulém kole, kdy právě Budějovice, v Karviné vyrovnaly? Rozdíl mezi Slezany a vámi je propastných devět bodů.

Určitě jsem to sledoval. Pro nás je nejlepší, když Karviná bude bodovat co nejmíň. My ale máme zápas v Liberci k dobru. Když tam budeme bodovat, tak se směle můžeme dívat v tabulce nad sebe.

České Budějovice se nacházejí trochu překvapivě v horní skupině. Co na jejich výkony říkáte?

Nejsem nikterak překvapený. Tým se od léta ustálil. Disponují kvalitními hráči. Půlroku jsem tam působil, takže to tam znám. V horní skupině je to na spodku také hodně u sebe. Může se stát, že je porazíme a z horní šestky vypadnou.

V Pardubicích potřebovali do týmu nějaké hrany. Tak si rovnou vybrali Hranáče.

Jedná se o vyloženě domácí mančaft. České Budějovice ve svém prostředí nashromáždily třiadvacet bodů, zatímco venku jen pět. Může to být pro vás výhoda?

Každý zápas jiný. Nicméně, to že ještě venku nevyhrály, by pro nás mohla být výhoda. Jenže každá série musí jednou skončit. Doufám, že to nebude teď. Budějky jsou doma velmi silné, venku se jim nedaří. Možná to mají hráči v hlavách. Je to pro nás velká šance. Všichni jsme odhodláni to zvládnout. Je pro nás opravdu důležitý zápas.

Vy jste právě za Budějovice debutoval v nejvyšší soutěži a vstřelil svůj první prvoligový gól, jak na angažmá vzpomínáte?

Bylo to příjemné. Hostoval jsem tam dvakrát, poprvé ještě ve druhé lize. Minulou sezonu už v nejvyšší soutěži. Působil jsem tam v covidovém období, kdy nechodili na fotbal diváci. Bylo to takové neúplné. První ligový gól si budu pamatovat do smrti, takže jsem si odnesl super zážitky. Neřekl bych ale, že to bylo úplně vydařené období v mé kariéře. Také jsem se tam zranil a za ty čtyři měsíce odehrál jen sedm zápasů. V zimě jsem se vrátil do Plzně.

Dá se ve vašem případě hovořit o speciální motivaci, nebo jim nic dokazovat nemusíte, protože jste tam také jen hostoval?

Rozhodně mám speciální motivaci. Znám tam hodně lidí z klubu. Nejvíc pana Kohouta, který mě trénoval v plzeňském dorostu. Rovněž trenéra Horejše. Spousta hráčů tam dál působí. Mám mezi nimi kamarády. Na utkání se těším a určitě se chci proti Budějovicím vytáhnout.

(Ne)tradiční dopravní prostředek

"Pořídil jsem si elektrokoloběžku a jezdím s ní na trénink. Mám to na stadion necelé čtyři kilometry. Je škoda kvůli tomu startovat auto. Neřekl bych, že jsme propadl nějakému boomu koloběžek. Mám ji čerstvě, nějakých čtrnáct dní. Jak se elektrokoloběžky rozmohly, tak jsem na to začal na internetu koukat. Vlastně i můj spoluhráč Cadu na ní jezdí na tréninky. Kolo mám v Plzni, to jsem si nechtěl do Pardubic vozit," vysvětluje Lukáš Matějka.