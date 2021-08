Markovič v pardubické premiéře: Gól Skaláka? To si řekneme u videa

Byl to jeho čtvrtý prvoligový start. Dvakrát za Slavii, jednou za Mladou Boleslav a nyní poprvé za Pardubice. Branku Východočechů hájil Jakub Markovič, jenž přišel do Pardubic v létě na hostování z pražské Slavie. „Trenéři mě na to připravují každým tréninkem, se spoluhráči jsme si celkem sedli, snad to tak půjde dál,“ uvedl dvacetiletý brankář po utkání.

Fotbalový brankář Jakub Markovič (FK Pardubice) | Foto: Deník/Luboš Jeníček

Pardubičtí fotbalisté v utkání 3. kola vedli, ale Mladá Boleslav ve druhé půli vyrovnala na 1:1. „Bylo to nahoru dolů, napínavé do poslední minuty. Soupeř byl kvalitní, chvílemi jsme s ním měli problémy, pak zase naopak,“ ohlédl se za duelem. V Mladé Boleslavi navíc Markovič nedávno působil. Jak nyní vnímal souboj proti středočeskému klubu? "Většinu kluků znám a vím, co můžu čekat. Jinak jsem se připravoval jako na každý jiný zápas," prohlásil. Pardubický gólman se zapojil i do gólové akce svého týmu. „Říkáme si, že je dobré hrát na Páju Černého, který dokáže udržet míč. Hledal jsem ho, tak jsem rád, že z toho padl gól,“ popisoval Markovič. Fotbalisté Pardubic berou bod, těsné vedení smazal Skalák Přečíst článek › Ve druhé půli se ho potom snažil překonat především Jiří Skalák. V jedné situaci Markovič hlavičkoval míč, který se hned Skalák pokusil poslat mezi tyče, ale minul. „Vnímám to jako chybu. Byl jsem tam dřív, ale míč měl letět pryč, ne na boleslavského hráče," řekl pardubický brankář. V 75. minutě už volný Skalák, ke kterému se vrátil míč, vyrovnal. "Nevím, jak se tam Skalák dostal, to si řekneme u videa. Zhodnotíme si, jaká tam byla chyba," dodal. První ligový start v sezoně vnímá Markovič jako motivaci do dalších týdnů. "Jsem rád, že jsem si mohl zahrát ligový zápas. Doufám, že jsem nezklamal a třeba si to někdy zopakuji," uzavřel brankář FK Pardubice.