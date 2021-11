Nováček v základní sestavě pardubických fotbalistů. Do utkání na teplických Stínadlech odehrál dohromady 58 minut ve čtyřech zápasech. Teď plná palba a Lupač si nakonec osladil debut asistencí a ve hře byla i penalta. Lépe řečeno ta druhá v těsném v pořadí. Popravdě řečeno, jsem na to nemyslel. Ne, že bych si nevěřil, ale v tu chvíli jsem se k tomu míči raději moc nehrnul. V dospělém fotbale jsem totiž nikdy penaltu nekopal," říká v rozhovoru pro Deník.

Adam Lupač nastoupil poprvé v základní sestavě FK Pardubice.Zdroj: Radek Klier

Odkopali jste se zpod deky a bude se teď FK Pardubice po vítězství v Teplicích ve FORTUNA:LIZE lépe dýchat?

Určitě. Na vítězství v lize jsme už čekali dlouho. Tři body z tohoto zápasu mají velkou cenu, protože jsme potřebovali nechat Teplice za námi. Doufáme, že se máme od čeho odrazit.

Zřejmě není důvod výhru přeceňovat, protože Teplice se předvedly jako hodně slabý soupeř. Uznáváte?

Asi jo. Na druhou stranu je důležité s podobnými soupeři ty body dělat. Se Slavii či Spartou je to o poznání těžší.

Při penaltách nevěděl o co go…

Utkání, které už dostalo záchranářskou nálepku, jste byli od úvodního výkopu jistější. Za to z Teplic nervozita jen sršela. Všiml jste si toho?

Navíc Teplice hrály doma, což jim na klidu také nepřidalo. My jsme také cítili tlak, ale říkali jsme si, že se nám nesmí dostat do hlavy obavy. Tak jsme nastoupili sebevědomí, protože strachovat se o výsledek hned od začátku, by se rovnalo sportovní smrti.

Ke konci utkání jste ale pořádně zmatkovali. Vkrádala se do hlav myšlenka, že by vám mohlo vítězství proklouznout mezi prsty?

Teplice se dostaly k několika závarům. Konec utkání byl nervózní. Inkasovaným gólem jsme vrátili soupeře na koně a naopak sami sebe dostali pod tlak. Pak už jsme odpočítávali každou vteřinu a čekali, že rozhodčí pískne konec. Zbytečně jsme z toho vyrobili drama, naštěstí jsme to přestáli bez bodové úhony.

V zápase byl k vidění kuriózní moment, kdy se z jedné penalty zrodila další. Zažil jste někdy, aby se takovým způsobem „opakovala“?

Ne, nezažil. I kvůli tomu si budu tento zápas pamatovat do konce života. Abych byl zcela upřímný, já jsem při obou situacích nevěděl, o co se jedná. Po tom prvním přerušení mi spoluhráči říkali, že byla jasná. Pokud se půjde rozhodčí podívat, tak kopeme penaltu, protože zatáhli za dres Mojmu Chytila. A u té druhé prý došlo ke šlapáku na Mojmu. Vůbec jsem to neviděl, protože jsem se soustředil na Grigarem vyraženou penaltu. Naštěstí pro nás, zase byl tento moment konzultovaný a my mohli dát tu druhou branku..

Má tedy VAR smysl, když ani hráč na trávníku, netuší, co se děje?

My hráči jsme zapojeni do hry a kolikrát ani rozhodčí opravdu nemůže vidět všechno. Je to kontroverzní téma. Hráči Teplic si stěžovali, že se jedná o necitlivé rozhodnutí, když těsně před tím proti nim už jedna byla. Každopádně my hráči jsme pravidla nevymysleli…

Tři zahozené penalty ve třech zápasech po sobě. To je unikum dělat takto z výhody nevýhodu, co vy na to?

Na tréninku je dáváme všichni v pohodě. Jenže trénink a zápas je úplně něco jiného. V našem týmu jde na penaltu ten, co si v tu chvíli nejvíc věří. Souhlasím s tím, že to není úplně běžná věc ale stává se i slavnějším fotbalistům, že penaltu nedají. Vždycky je to smůla, protože všichni už tak nějak počítají s gólem. No a pak přijde šok. Doufám, že Lukáš Červ to naše prokletí zlomil.

Vy jste si nechtěl debut, respektive nastoupení od první minuty, osladit, jednodušším gólem?

(usměje se) Popravdě řečeno, jsem na to nemyslel. Ne, že bych si nevěřil, ale v tu chvíli jsem se k tomu míči raději moc nehrnul. V dospělém fotbale jsem totiž nikdy penaltu nekopal.

Kdy jste se dozvěděl, že nastoupíte od začátku?

V sobotu na předzápasovém tréninku mi to sdělili trenéři. Byl jsem vnitřně nadšený a na zápas jsem se strašně těšil. A ten mi přinesl tokové krásné zážitky.

Do Pardubic jste přišel povoláním obránce. Nehrozilo vám, že v tak důležitém zápase nahradíte vykartovaného Cadua?

Trenér mi už na tréninku řekl, že budu hrát levé křídlo. Bek jsem byl, ale po příchodu do Pardubic jsem se rychle změnil v křídelního hráče. I když jsem párkrát v obraně hrál. Na druhou stranu mi je jednou jestli hraju beka nebo křídlo. Hráč na lajně musí umět na obou pozicích, aby věděl, kde má běhat a jak se pohybuje hráč před či za ním.

"Stojka" v kabině a kasa se plní

Přihrál jste na první – vítězný gól. Mířil jste na hlavu Mojmíra Chytila, nebo jste centroval naslepo?

Viděl jsem, že Mojma nabíhá, ale že tak dobře ten centr poletí a on si ho takhle najde, to jsem nečekal.

Platí se nějaká částka do hráčské kasy za asistenci?

Jo jo. Kluci už na mě vyrukovali, že musím něco poslat.

K tomu poprvé od začátku. Asi se pořádně plácnete přes kapsu…

Hm hm. Teď už jen čekám, kolik mi pokladník napočítá.

Nevím, jaký máte plat, ale možná proto jste úvodní pardubickou šanci neproměnil. Už se vám nechtělo cálovat za gól?

(směje se) Za gól bych zaplatil rád. Ale tu situaci jsem vyřešil zbrkle. Možná jsem mohl počkat na dobíhající spoluhráče, ale já to chtěl v tu chvíli naprat do brány. Jenže míč mi sjel a vypadalo to jako přihrávka.

Když už jsme u těch zápisných, tak váš kapitán Jan Jeřábek naznačil, že by za případnou výhru něco šoupl do kabiny. Jak se rozhodl?

To ještě probereme. V pondělí jsme měli jen regenerační trénink a řešit se to bude až při hodnocení utkání. Tak uvidíme, jak se k tomu postaví.

Soudě podle videa na klubovém facebooku oslavy pardubickému týmu jdou. Akorát k nim v letošní sezoně nebylo moc příležitostí. Kdy bude ta další?

Doufám, že už v sobotu. Doma přivítáme Olomouc a budeme se snažit urvat další body. Abychom si mohli zase v kabině zařvat.

Jak se vám líbí rčení pro kolektivní sporty, že vítězná sestava se nemění?

(smích) Říká se to. Akorát se měnit bude muset. Nevím, jak to má kmenový hráč Olomouce Mojma Chytil a Dominik Kostka nám oznámil, že dostal čtvrtou žlutou.

Tak jinak. Nastoupí Adam Lupač znovu v základu?

(chechtá se) To nevím. Uvidíme, jakou kdo bude mít formu a jaké budou taktické záměry našich trenérů. …