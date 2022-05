Adam Lupač byl v pardubickém týmu na hostování z třetiligového SK Benešov.

„Na základě našich zkušeností s Adamovou poctivostí, pracovitostí, herní kvalitou a v neposlední řadě schopností hrát na několika postech, jsme se rozhodli uplatnit opci, kterou dohoda s Benešovem obsahovala,“ vysvětluje sportovní ředitel Vít Zavřel, který dodává: „Proto jsme rádi, že jsme s ním podepsali s tříletou smlouvu.“

A odezva u samotného hráče?

„Nebylo to složité rozhodování. Chtěl jsem v Pardubicích zůstat, ale pochopitelně záleželo na tom, zda o mě bude mít vedení klubu zájem. K mé radosti to dopadlo jak jsem si přál a na následující roky v pardubickém dresu se moc těším,“ vyznal se Lupač po podpisu nového kontraktu.

Před rokem dorazil na Vinici z Benešova, se kterým se před třemi lety podílel na vyřazení Pardubic z domácího poháru.

„Před rokem jsem považoval angažmá v Pardubicích za správnou cestu a správný krok. Řídím se takovým mottem: Nikdy nelituj toho, co jsi udělal, protože v tu chvíli jsi to tak chtěl. Vloni jsem dychtil potom zkusit to v Pardubicích,“ podotýká osmadvacítka.

V nedávno skončeném ročníku nastoupil do pětadvacet i prvoligových utkání. Už se těší na novou sezonu.

„Budu se snažit udělat vše, co je v mých silách, abych týmu jakýmkoliv způsobem pomohl,“ slibuje na dálku trenérům i fanouškům.“

Jiří Krejčí, trenér FK Pardubice: „Adam Lupač k nám přišel ze třetí ligy jako outsider. Chytil šanci za pačesy a za jeden rok udělal obrovský progres. Jenom proto, že chce na sobě pracovat.“