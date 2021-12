Mojmír Chytil se rozloučil s Pardubicemi vítězstvím, ke kterému přispěl brankou a asistencí.. Zdroj: Ladislav Nussbauer

Jak budete na Pardubice vzpomínat?

Bylo to tady super. Jsem rád za šanci, že mě Pardubice vzaly a já mohl odehrát skoro každý zápas. Byly to krásné čtyři měsíce.

Co byste do svého, nyní již bývalého klubu, vzkázal?

Fotbal děláte dobře. Hrozná vám budu přát, abyste se zachránili a ať se v Pardubicích brzy postaví stadion. No a ať se tam hraje liga pořád.

Věříte, že v Olomouci dostanete stejně prostoru?

Doufám v to. Musím na sobě pracovat dál a být stále nebezpečný pro bránu soupeře. U mého jména musí být vidět čísla. To podle mě nejvíce rozhoduje, kdo bude hrát a kdo ne.

Je to velká výzva prosadit se v mateřském klubu?

Určitě ano. Ale tím bych rozhodně nechtěl nějak zanevřít na Pardubice. Užil jsem si to. Jsou tam zkušení borci, kteří drží kabinu. Jako Pavel Černý, Honza Jeřábek nebo Mára Boháč. No a zbytek týmu jsou víceméně mladí kluci, kteří se perou o místo v sestavě. Všichni totiž chtějí hrát ligu.

Necháte si na památku dres a kde případně skončí?

Dostal jsem podepsaný dres od spoluhráčů. Nechám si ho zarámovat. Teď do pokojíčku v novém bydlení si ho pověsím nad televizi.

Kdyby se vám angažmá doma nepodařilo, vrátil byste se do Pardubic?

Vrátil bych se rád. Tedy pokud by měly Pardubice zájem. Přirostly mi k srdci. Našel jsem si spoustu nových kamarádů. Byl jsem tam vážně šťastný.

V závěru podzimu, respektive zkraje jara jste jim pomohl vyhrabat se z nejhoršího. Vše korunoval otevírací brankou na Bohemians. Jaký to byl zápas?

Vyválčili jsme tři body, to je hlavní. Jednalo se bojovný zápas. Dostali jsme se do vedení, kdy mi to Pavel Černý pěkně prostrčil. Potom nás soupeř zatlačil, což jsme mu usnadnili chybami. Nakonec jsme přežili první poločas bez újmy. V kabině jsme si řekli, že nesmíme tolik odevzdávat míče zadarmo. Vstup do druhé půlky se nám sice nepovedl, ovšem z brejku jsme udeřili podruhé. Potom Bohemka jen nakopávala míče na Necida s Puškáčem. Inkasovali jsme ze standardky, ale nakonec jsme vedení udrželi.

Co na to trenér - Jaroslav Novotný: „Mojmír za celý podzim u nás odehrál fantastické zápasy. Navíc je to vynikající kluk do kabiny. Opravdu hodně litujeme, že odchází. Po těch výkonech, co tady předváděl, pochybuju, že by nám ho Olomouc nechala.“

Komentář Zdeňka Zamastila

Vánoce stráví mimo tři nechtěné příčky

Škoda, že končí podzimní část. I když vlastně už první pětina jarní části. Pardubičtí trenéři Krejčí s Novotným totiž konečně vtiskli, v létě nově utvořenému, týmu svoji tvář. V posledních čtyřech kolech je jejich svěřenci potěšili hned devíti body. Všechny získali ve venkovním prostředí. I když v posledním případě se Ďolíček za cizí půdu už považovat nemůže. Fotbalová veřejnost i soupeři v bojích o záchranu byli a stále jsou tímto počinem pořádně zaskočeni, protože do té doby pardubičtí fotbalisté všech šest zápasů mimo pražský azyl prohráli.

A je tu ještě jeden důvod k lítosti. Pardubické šiky totiž opouští nově objevený střelmistr Mojmír Chytil, které mu to v posledních týdnech lepilo jako Patriku Schickovi v Leverkusenu.

Jedno je jisté, vánoční svátky prožijí v Pardubicích mimo tři nechtěné příčky…