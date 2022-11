Získat byť bod, by se pro pardubické fotbalisty i jejich příznivce rovnalo předvánočnímu zázraku. I když v prvním vzájemném střetnutí nebyli svěřenci, tehdy ještě, trenérů Krejčího s Novotným daleko od remízy. V Plzni podali asi nejlepší výkon sezony, přestože padli 1:2. Trenér Bílek, ale musel po pauze nasadit to nejlepší, co měl k dispozici.

FORTUNA:LIGA – 16. kolo

FK Pardubice (16. místo, 9 bodů, 12:38) - FC Viktoria Plzeň (1. místo, 38 b., 33:9)

Neděle 15:00, hř. Ďolíček

Po dalších čtrnácti uplynulých kolech je situace trochu jiná. Pardubice ztratily sebevědomí a naopak Viktoria kráčí za obhajobou titulu. A v nohách má šest zápasů s evropskými giganty v základní skupině Ligy mistrů.

Odlišné jsou také sestavy. Pardubice v průběhu podzimu posílil Marek Icha, nadějný hráč pražské Slavie. Okamžitě si vydobyl místo v základní sestavě a v posledních utkáních patří k pilířům.

„Určitě to bude velice náročný zápas. My se na něj, co nejlíp připravíme a pokusíne se získat nějaké body,“ praví bojovně Marek Icha.

V pardubické základní jedenáctce nakonec zakotvil na kraji obrany. Čekají ho tedy souboje s fotbalové vybavenými útočníky Plzně, kteří v posledním čtvrtletí podnikali výpady do obran Barcelony, Bayernu Mnichov i Interu Milán.

„Myslím si, že na mě vyjde Mosquera. Ale je to jedno. Pokud chceme bodovat, musíme uhlídat všechny hráče soupeře,“ podotýká hráč reprezentační jednadvacítky.

Pardubičtí mohou jít do utkání s lehkým optimismem, protože proti celkům, kteří chtějí hrát fotbal, nebo figurují v horní polovině tabulky se jim vesměs daří. Minimálně herně.

„Musíme hrát na sto procent, stejně jako proti Hradci. Cpát se do koncovky a dobře bránit,“ míní Marek Icha.

Dáme do toho vše

Naopak první duel v Doosan Areně pamatuje Michal Hlavaty. Právě s Plzně zamířil před sezonou do Pardubic na přestup. Na motivaci se ho člověk ptát nemusí.

„Bude to složitý zápas, ale my se na něj všichni těšíme. Jedná se o poslední utkání v tomto roce, tak do něj dáme úplně všechno,“ burcuje Michal Hlavatý.

Pardubičtí fanoušci se loučí s Ďolíčkem. Mají k tomu ideálního soupeře.

„Fanoušci budou pro nás v tomto zápase klíčoví. Věřím, že jich dorazí hodně a my v nich budeme mít velkou podporu,“ přeje si Hlavatý.

Po utkání šestnáctého kola bude soutěž i kvůli mistrovství světa v Kataru přerušena. Jarní premiéru už zažijí pardubičtí fotbalisté na domácím Letním stadionu. Otevřou ho duelem se Slavií…