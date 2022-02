Pardubický trenér Jiří Krejčí je před startem jarní části rád, že v týmu vzrostla konkurence. Minimálně tak, že nemusí mít bezesné noci, když mu někdo vypadne ze sestavy. K úplné spokojenosti mu chybí posílení ofenzivy. Jaro bude pro FK Pardubice bez ohledu na venkovní teploty horké. "Chápu, že jsou tlaky od sponzorů, fanoušků, politické. Všichni si ale musí uvědomit, že pořád je to jen sport. Sportovec, když je pod tlakem, tak to nikdy není dobré. Lepší je kluky motivovat ve smyslu: Dejte do toho na hřišti všechno co je ve vás a uvidí se na co to bude stačit," říká Krejčí v obsahlém rozhovoru pro Deník.

Jiří Krejčí, trenér FK Pardubice.Zdroj: Radek Klier

Jak byste zhodnotil zimní přípravu?

Začátek přípravy byl ve znamení testování nových hráčů. Směřovali jsme to všechno k soustředění ve Španělsku. Bohužel s námi neodcestoval Kamil Vacek, protože se jeho přestup seběhl narychlo. Na druhou stranu na poslední chvíli odjel Pojezný. Sehráli jsme tam se jedno přípravné utkání ze špičkou třetí španělské ligy. Byl to výborný zápas, kdy jsme některé hráče prověřili. Byli jsme lepším týmem, především ve druhé půli. Vypracovali jsme si více šancí, ale neproměňovali jsme. Ukázal nám, že bychom nemuseli být na jaře špatní.

Stačili hráči za pouhý měsíc, navíc po vyčerpávajících dvou letech dobít baterky?

Hodně znát, možná nejvíc to bylo na Tomlovi, Připadalo mi, že si opravdu odpočinul. Ač teď máme čtyři stopery, tak se Tomlík nyní jeví velmi dobře.

V jakém stavu se vám vrátili hráči po vánočních svátcích a v jaké kondici přišli ti noví?

Pauza byla relativně krátká. Asi tři neděle. Nestačili ani přibrat (smích). Ne, všichni se vrátili, nebo přišli v pořádku.

Nabíraní kondice zajistí zápasový rytmus

Už po necelém týdnu tréninku jste naskočili k prvnímu hernímu testu. Je vůbec nastaveno tělo fotbalisty, aby zkraje nabírání fyzické kondice šel hráč na plac?

Doba se změnila. Dříve byla mezi podzimní a jarní částí dva měsíce pauza, tak se dal nabírat fyzický objem. Teď je zase více utkání. Nabírání kondice představuje zápasový rytmus. Takhle už to mají zažité v některých zahraničních ligách delší dobu.

Novinkou pro pardubický fotbal bylo zahraniční soustředění. Je pro fotbalistu lepší zahřát si v zimě kosti, nebo se připravovat v podmínkách, které připomínají start jara v České republice?

To je vždy dvousečné. Připravujete se v příznivých klimatických podmínkách a pak se vrátíte do horšího počasí. Máte obavy z toho, jak se ten přechod zvládne. Po sportovní stránce je to pro fotbalisty jenom plus. Hrajete i trénujete na dobrých terénech za příjemného počasí.

Podobné kempy neslouží jen hernímu účelu. Důležitá pro plnění cílů je i týmová chemie. Jak jste se v Esteponě tmelili?

Pobyt na soustředění na kluky zafungoval velice příznivě. Poznali se jinak než na hřišti. Podobný teambuilding je pro mužstvo vždy přínosný.

Pardubice se poprvé střetly se zahraničním účastníkem. Jaký je evropský fotbal?

Upřímně řečeno, jsem byl překvapený, protože jsem od španělského týmu čekal hodně technický fotbal. Opak byl pravdou. Jednalo se o velice důrazný zápas, který se blížil ligovým parametrům. Technika, pohyb, ale současně hodně důrazní domácí. Není úplně pravda, že jen v české lize je to takový šrumec ohledně soubojů.

Drahé hráče nebrat. Zavřel a spol. mají v hledáčku hlavně odchovance

Na španělském týmu jste si ověřili, že se dá technika a agresivita skloubit. Mohl by to být návod pro vaše svěřence?

Určitě. Vždycky by to mělo být skloubené. Prioritou jsou nasazení, bojovnost, osobní souboje. Navíc se všechno musí odehrávat v rychlosti. Až potom může přijít ta fotbalovost. Nikdy ne obráceně. Přijít a hrát jako profesoři? Když na vás nastoupí mužstvo, které je bojovné, disciplinované, organizované, tak vám jsou technické dovednosti většinou k ničemu a vy neuspějete.

Trochu kaňkou fakt, že těch soupeřů se nenašlo na jihu Španělska víc. Litujete možnosti větší konfrontace?

Mrzí mě, že nám odpadl jeden zápas proti ne španělskému týmu. Na druhou stranu, když jsem viděl zápas Sparty s Petrohradem, tak nebylo o co stát. V utkání se hodně jiskřilo, dva sparťani to odnesli zraněním…

Více zápasů, přesně tři, jste odehráli v Tipsport lize, jak byste zhodnotil účinkování svého týmu? Nepoložili jste umístění na oltář sehrávání nových tváří?

Výsledkům v přípravných zápasech jsme opravdu nepřikládali žádnou větší váhu. Spíše nás zajímalo jak se prezentují hráči, které jsme vzali k nám na zkoušku.

Zvedli jsme se v obranné řadě

Po podzimu jste hlasitě volal po zvýšení konkurence v týmu. Vyslyšelo vedení vaše slova?

Jsme spokojeni s doplněním obranné řady. Zápasy, kdy jsme byli komplet ukazovaly, že je to dobré. K úplné spokojenosti bych uvítal, respektive jsme nenahradili Mojmíra Chytila. Zatím. Ještě bych bral jedno ofenzivní křídlo.

Dá se hovořit o posílení kádru nebo jen o jeho doplnění?

Nevím, jestli fanoušci očekávají, že přivedeme do Pardubic nějaké zvučné jméno. Získali jsme Vacka, a to je podle mě dost známá persona. Dobře se prezentuje a rychle zapadl do kabiny. Nemám nic proti tomu mít v týmu mladé hráče, kteří budou hladoví. Nemluvil bych o doplnění ani posílení, ale spíše o zvýšení konkurence. Abychom věděli, že když jeden hráč vypadne ze stavy, tak druhý může hrát od začátku, aniž bychom měli na lavičce okousané nehty.

Na podzim jste měli výrazný deficit ve výšce i hmotnosti. Hledali jste typově silovější hráče?

Samozřejmě, že jsme hledali. A není to jednoduché. Zvedli jsme to hlavně v obranné řadě. Hranáč, Pojezný oba jsou vysocí, fyzicky zdatní hráči. Co se týče ofenzivy, přišel Rezek, který je podobně subtilní typ jako například Pfeifer. Tam se to úplně nepovedlo.

Zatímco noví hráči usilují o místo v základní sestavě, stávající se zlepšují. Platí tento princip také ve vašem případě?

Vidím, že ti stávající hráči, a bavme se o mladých, se zlepšují. Otázkou je na jakou úroveň. Máme v kádru spoustu kluků, kteří stabilně nehráli ani druhou ligu. Nastupují ve třetí lize za béčko. Potřebovali by jít přes druhou, jako se nám povedlo umístit Kurku v Ústí nad Labem. Aby půl roku hráli druhou ligu, je to pro ně dobrá škola. Trénují s áčkem, hrají třetí ligu, ale potřebují někde získat ostruhy.

Kouzelník Krejčí: Musíme se snažit dělat z neligových hráčů ligové

Těch nových tváří vám vedení servírovalo hodně. Netočila se vám z toho až hlava, že musíte všechno vysvětlovat znovu a znovu?

Měli jsme Opluštila, to jsme vyhodnotili tak, že na zkoušku nebyl připraven. Novotný není špatný hráč, ale projevila se na něm půlroční přestávka, kdy v Liberci nehrál. Ale tolik nových hráčů jsme zase netočili (pousměje se).

Objevil se někdo takový, který by vás zaujal hned na první pohled a naopak někdo, koho jste hned po pár minutách v duchu odmítal?

Hned na prvním tréninku mě zaujal Kamil Vacek. U něj je vidět zkušenost, fotbalovost a že už toho má dost za sebou. Také jsem potěšený z výkonů nových stoperů.

Vybojoval si někdo z nich místo v základu?

Zatím to u některých hráčů tak vypadá.

Musíme se rvát o každý bod

Generálku na ligu s Duklou jste zvládli herně i výsledkově. Co to znamená pro jarní výkop?

Utkání jsme nepojali jako generálku, protože jsme protočili devatenáct hráčů včetně dvou gólmanů. Ukázalo nám to, že tým má oproti podzimu většího ducha i sílu. Je to znát i v kabině, kde se to vyčistilo. Kluci si sedli, což se projevuje i na naší hře.

Cíl pro jaro je jasný: záchrana. Máte nějaký další?

Ideální by bylo hrát prostřední skupinu. Když se to nepovede, tak ve zbytku základní části nahrát co nejvíce bodů, abychom ve skupině play out nebyli pod nějakým velkým tlakem.

Přesto na lepší skupinu ztrácíte pět bodů. Míříte takto vysoko?

Chtěli bychom co nejvíce a co nejdále vytvářet tlak na tu střední skupinu. To skýtá jít zápas od zápasu. Nemá cenu přemýšlet nad tím, kolik a s kým získáme body. Ve smyslu, hrajeme se Slavii a ten zápas odevzdáme. Každé utkání začíná za stavu 0:0, musíme se rvát o každý bod.

Jsem fakt šťastnej a na syna pyšnej, říká Jan Kuchta starší

Má cenu se ve vaší situaci zaobírat herním projevem, či je vám jedno, jestli budete body získávat lehce či dolovat?

Určitě nám to jedno není. Chceme se prezentovat fotbalem, kterým jsme se prezentovali v minulé sezoně i v některých zápasech na podzim, byť výsledkově nevyzněly v náš prospěch. Není cestou za každou cenu body vydřít.

Vnímal jste situaci na přestupovém trhu. Jak posílili vaši konkurenti v bojích o záchranu?

Sem tam jsem se na něco podíval. Mrzí mě, že někteří hráči mohli být u nás a skončili u konkurence. Ale, že bych měl na přestupech neustále přilepené oči, tak to vážně ne (směje se).

Vnímáte už nyní tlak na mužstvo v každém zápase bodovat, nebo budete hráče nabádat, aby vstupovali do zápasů s čistou hlavou?

Chápu, že jsou tlaky od sponzorů, fanoušků, politické. Všichni si ale musí uvědomit, že pořád je to jen sport. Sportovec, když je pod tlakem, tak to nikdy není dobré. Lepší je kluky motivovat ve smyslu: Dejte do toho na hřišti všechno co je ve vás a uvidí se na co to bude stačit.

Pardubáci před úvodním výkopem jarní části

Soupiska – brankáři: Marek Boháč (1988), Jiří Letáček (1999), Jakub Markovič (2001), Štěpán Hrnčíř (1997). Obránci: Tomáš Čelůstka (1991), Jan Halász (2001), Robin Hranáč (2000), Martin Toml (1996), Filip Čihák (1999), Tomáš Kubart (2001), Karel Pojezný (2001). Záložníci: Kamil Vacek (1987), Sanghyeok Lee (2000), Samuel Šimek (2002), Emil Tischler (1998), Jan Jeřábek (1984), Jakub Rezek (1998), Lukáš Červ (2001), Carlos Eduardo Lopes Cruz „Cadu“ (1997), Tomáš Solil (2000), Matěj Vít (2001), Dominik Kostka (1996), Vojtěch Sychra (2001), Adam Lupač (2000), Ameer Rayan (2002). Útočníci: Pavel Černý (1985), Lukáš Matějka (1997), David Huf (1999), Nana Dwomoh Akosah-Bempah (1997).

Změny v kádru – příchody: Vacek (Bohemians), Rayan, Nana (oba Motorlet) – všichni přestup, Pojezný (Baník Ostrava), Hranáč (Plzeň), Rezek (Slovácko) – všichni hostování. Odchody: Ramos Junior (Brazílie), Prosek (Hřebeč), Šejvl (Chrudim), Kurka (Ústí n. L.) – oba hostování, Chytil, Sláma (oba Olomouc), Beran (Slavia Praha), Dufek (Ml. Boleslav) – ukončení hostování.

Realizační tým – trenéři: Jaroslav Novotný a Jiří Krejčí. Trenér brankářů: Martin Shejbal. Kondiční trenér: Filip Kopřiva. Vedoucí týmu: Jan Císař. Maséři: Petr Novák a Michal Kábele. Fyzioterapeutka: Lenka Konvalinová. Lékař: Tomáš Brož.