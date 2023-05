Mission Impossible a v hlavní roli Radoslav Kováč! Před jarní částí FORTUNA:LIGY se opravdu zdálo, že Pardubice jsou beznadějně odsouzeni k přímému sestupu do nižší soutěže. Trenér ale přijal na první pohled nesplnitelnou misi: vyhnout se přímému sestupu a dostat se minimálně do baráže. Východočeský klub může po vítězství 2:0 nad Jabloncem zahlásit, že první úkol je zdárně splněn.

Potlesk si zaslouží nejen pardubičtí fotbalisté, ale také celý realizační tým v čele s Radoslavem Kováčem. První úkol splnili, teď je čeká ještě druhý... | Foto: Deník/Luboš Jeníček

Již tradičně měli pardubičtí fotbalisté povedený začátek zápasu. Aktivním přístupem bavili téměř naplněnou CFIG Arenu a brzy se také dočkali zasloužené odměny. Po nadýchaném centru Pikula totiž zakončoval sváteční střelec Sychra, který tak odstartoval výbuch emocí. Pardubičtí sice měli klasický výpadek, ale tentokrát netrval dlouho a Východočeši navýšili na 2:0. Po dělovce Hlavatého se míč odrazil dvakrát od břevna až ke kapitánovi Černému, ten následně míč usměrnil mezi tři tyče. Vojtěch Sychra vstřelil první gól svého týmu. Zdroj: Deník/Luboš Jeníček

Kováčova družina pak ve druhé půli příznivý stav udržela a mohla označit první úkol za splněný. Navíc se Pardubice přímo vyhnuly sestupu, jelikož Brno v Teplicích pouze remizovalo.

"Jsme samozřejmě moc šťastní, že jsme ten první krok zvládli. Bylo to naše obrovské přání dostat se do baráže. Chci strašně moc pochválit kluky. Já byl nesmírně rozsekaný po Zlínu, ale kluci mi svým přístupem moc pomohli a proti Jablonci jsme to zvládli. Jsem na ně hrdý, protože máme opravdu mladý tým. Sluší se ale poděkovat také celému realizačnímu týmu a především fanouškům, kteří nás táhli za každým bodem," neskrýval nadšení Radoslav Kováč bezprostředně po utkání.

Jak již bylo zmíněno, tak první branku utkání vstřelil sváteční střelec Vojtěch Sychra, který po nespočeti promlčených utkáních prolomil střeleckou smůlu.

"Jsme za něj moc rádi, protože hrál čtyři zápasy a dostával se do málo šancí. My jsme ho však podrželi, protože je pracovitý. Pomáhal nám v mnoha aspektech a proti Jablonci nám to vrátil. Byl to nesmírně důležitý gól, který vstřelil," uvědomoval si po utkání pardubický lodivod.

Balvany ze srdcí pardubických fotbalistů jsou utopeny v Labi. Sestup odvrácen!

V souboji na dálku o baráž se utkaly hned tři týmy. Zlín na domácím hřišti proti Ostravě chvíli vedl, ale ex-pardubák Cadu brzy srovnal. Ševci však v závěru zaveleli k vítězství a vytoužené záchraně. Naopak Brno v Teplicích bodovalo jen na půl. Moravské týmy si to tak o baráž rozdají proti sobě.

Pardubický lodivod se smíchem přiznal, že v závěru výsledky svých soupeřů sledoval: "Já jsem to vůbec nesledoval v první půli, protože jsme se chtěli soustředit hlavně na sebe. Musím se však přiznat, že v posledních patnácti minutách jsem se kluků ptal, jak to vypadá. Zároveň jsem jim ale říkal, že chci vědět jen dobré zprávy." Florin Nita musel o poločase střídat kvůli zranění v oblasti ramene.Zdroj: Deník/Luboš Jeníček

Východočeši mají sice baráž jistou, ale zajíždějí do Ostravy, kde rozhodně nechtějí jen nastoupit z povinnosti…

"Plán je jasný, hráči dostanou na den volno, ale následně naše práce začíná opět odznovu. O víkendu nás čeká Baník. Musíme to jednoznačně odehrát dobře, i když je jasné, že menší rotace proběhne. Stále je to ale ligové utkání, ve kterém nechceme vyhořet," vyhlašuje pardubický trenér.

Malý vykřičník je nad startem Florina Nity a Michala Hlavatého ve svatostánku Baníku. Oba totiž utkání proti Jablonci nedohráli, ale oba také byli neméně kvalitně nahrazeni.

"Já věřím tomu, že to u Florina (Nity) nebude nic závažného. Jde na vyšetření a snad bude v pořádku. Musím ale pochválit Markyho (Jakub Markovič), který nastoupil a chytal výborně. Hodně nás podržel. Michalovi (Hlavatému) se motala hlava a špatně viděl na oko. Řekl nám, že nemůže hrát druhý poločas, ale Kamil Vacek ho výborně nahradil," dodává Radoslav Kováč.