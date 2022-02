Na tomto místě měl být referát o střetnutí Liberec vs. Pardubice. Jenže ten byl stejně jako utkání se Slováckem odložen. Ve fotbalovém klubu na soutoku Labe a Chrudimky kromě dřívějšího koronaviru řádí také norovir. Jak se toto virové onemocnění, které je příznačné pro zimní období, do kabiny FK Pardubice dostalo?

„Nevíme a nikdy se nedozvíme, kdo byl první. Norovirus se strašně rychle šíří, respektive přenáší. Začalo to u jednoho hráče, druhý den to měli další tři a třetí den další dva tři. Během týdne se to přes nás převalilo a postižena byla většina mužstva, včetně realizačního týmu,“ přibližuje trable sportovní ředitel Vít Zavřel.

Diagnóza Norovirus

V prvním týmu rostla nejistota, která si začala podávat ruku s panikou. Start jarní části byl za dveřmi a jít s takovou marodkou na Slovácko se rovnalo harakiri…

Museli jsme na to reagovat. Když těch případů bylo více, tak jsme se jako tým objednali na testování. Zároveň jsme si udělali i PCR a testy. Dozvěděli jsme se diagnozu i počty,“ vysvětluje a jedním dechem dodává: Jinak bychom se ocitli v začarovaném kruhu, protože noroviry se snadno a rychle vracejí. Neustále bychom si nákazu v kabině předávali.“

Co je to za nebezpečí?

Norovirus je rod RNA virů způsobující infekci gastrointestinálního traktu člověka. Tato infekce obvykle vede ke gastroenteritidě, podrážděnému žaludku i střevům, a ačkoliv nemá nic společného s chřipkou, bývá také někdy označována jako střevní chřipka. Mezi charakteristické projevy infekce patří průjmy, zvracení, bolest žaludku a nevolnost. Norovirus je vysoce nakažlivý vzhledem k nízké infekční dávce (10-100 částic). Zdrojem nákazy bývá nejčastěji fekálně kontaminovaná voda nebo potrava, a dále také kontakt s kontaminovanými předměty nebo infikovanou osobou. Ta bývá přitom zdrojem infekce i mimo dobu trvání příznaků, a to jak před jejich začátkem tak i (až dva týdny) po jejich odeznění. Zdroj: www.labtestsonline.cz

S nadsázkou řečeno hygienickou stanici nemuseli ani přemlouvat…

„Na krajské hygieně nám bylo oznámeno, že tento druh onemocnění je velice snadno přenosný a velice nakažlivý a poslali nás do karantény. Rozhodně to nebylo tak, že bychom tomu chtěli jít naproti z vlastní iniciativy. My jsme spíše potřebovali vědět na čem jsme, tak proto jsme ji navštívili,“ podotýká také místopředseda představenstva.

Přes hygienu nejede vlak

Verdikt Krajské hygienické stanice Pardubice byl neúprosný.

„Museli jsme se všichni izolovat. K tomu byla nařízena přísná dieta. Někdo měl problémy dvoudenní, jiný s tím bojoval více dní. V každém případě po odeznění příznaků je údajně vir dva až tři dny v těle. Proto jsme byli v izolaci delší dobu.“

Logicky v tomto stavu nemohl FK Pardubice vyslat do mistrovských bojů konkurence schopnou jedenáctku. Jednání s Ligovou fotbalovou asociací ale byla formální záležitostí.

„Ve stanovách je zaneseno, že pokud to nařídí krajská hygiena je utkání automaticky odloženo. Nebylo to o tom, že jsme se radili o odložení zápasů. Ligové asociaci jsme to oznámili prostřednictvím písemné zprávy z krajské hygieny. Reagovalo se na ni v prvním zápase se Slováckem. Jelikož se se v týmu objevily další dva příznaky, tak se posunul i druhý jarní zápas, který jsme měli hrát v Liberci,“ popisuje.

Pardubický manažer měl telefon přilepený na uchu. Kromě hygieny, vedením LFA ho čekaly ne moc příjemné hovory se zástupci týmu, proti, kterým měly Pardubice nastoupit.

„Oznámil jsem jim, jak se věcí mají. Nikdo z toho nebyl nadšený. Hlavně pro Liberec se jednalo o obrovské zklamání, protože měl kvůli omikronu odložené první kolo se Zlínem. Takže se mu rovněž odložila první dvě kola, aniž by to bylo jeho přičiněním. Jsou to ale věci, které k životu patří. Kor v dnešní době,“ připomíná covidovou pandemii.

Zastaveni v rozletu

Administrativní věci vyřešil, ale čekal ho horší. Pardubičtí hráči se ocitli izolaci, čímž se narušily tréninkové jednotky. Prakticky čtrnáct dní, jak se říká lidově, šlo do kytek.

„Hráči, kteří byli na všech testech negativní a nevykazovali žádné příznaky, a tak dostali individuální tréninkový plán. Aby mohli alespoň samostatně běhat. Samozřejmě bez míče a bez kontaktu. Udržovali se nějak kondičně, aby nevypadli z procesu.

Přitom po měsíční přípravě byli pardubičtí fotbalisté nažhavení a plni síly hned od úvodního kola se rvát o záchranu. Nyní jsou naopak jejich organismy oslabeny a znovu bude trvat nějaký čas, než se vrátí na úroveň připravenosti.

„Poprvé v historii klubu jsme vyjeli na zahraniční soustředění, které nás stálo nemalé peníze. Nicméně jsme chtěli být velice dobře připraveni na jarní část soutěže, protože víme, o co hrajeme. K tomu nám posloužily velmi kvalitní terény. No a tato patálie pro nás představuje velký problém. Ale jsou to věci, které se nedají ovlivnit,“ říká smířlivě Vít Zavřel.

„Musíme se s tím porvat. Teď budeme mít týden na to, abychom se připravili na derby s Hradcem. Půjdeme zápas od zápasu. Pochopitelně hned po prvním utkání uvidíme, jak to kluci zvládnou. Jestli budou unaveni, jak na zátěž bude reagovat jejich tělo. Budeme muset tomu přizpůsobovat tréninkové jednotky.“

Výsledkové vrásky na čele

V „odstaveném“ pardubickém klubu měli moře času sledovat výsledky ostatních konkurentů v bojích o udržené nejvyšší soutěže. Místo toho, aby se v klidu dívali, jak Teplice a Karviná prohrávají, ocitli se pod ještě vyšším tlakem. Už se propadli na předposlední příčku…

„Po prvním jarním kole to je určitě nevýhoda. Všichni soupeři v tabulce kolem nás vyhráli. A ve druhém to pokračovalo. Psychicky to pro nás výhoda není.

Výsledky vstupního jarního dějství byly až podezřelé…

„To si nemyslím. U těch lepších týmů se projevila nerozehranost. Jejich protivníci, kteří hrají o záchranu, byli zkrátka lépe připraveni. Uhráli si to přesně tak, jak potřebovali,“ volí správná slova.

Mít navrch v nesehraných zápasech, když už nemáte žádný náskok na pronásledovatele, ztrácí efekt výhody a pardubickým nepřítelem číslo jedna se stane nahuštěný program.

„Čekají nás dohrávky odložených zápasů. Takže se musíme připravit na vložené středy. Uvidíme, jak se k tomu postaví LFA. Samozřejmě, kdybychom měli mít hned po Hradci dvě vložené středy, tak to by určitě pro nás nebylo ideální. Má obavy z toho, že momentě, kdy začneme hrát, tak bude snaha a tlak od LFA, abychom to dohráli, řekněme do třech týdnů,“ přemítá Zavřel.

Hrát o záchranu, do toho vložené zápasy, které se nemusí dvakrát hodit. Horší scénář nemohla bohyně zdraví a čistoty Hygieia (proč asi slovo hygiena) vymyslet…

„Určitě nebude nikoho zajímat, s kým hrajeme před nařízenou dohrávkou. No a pokud máte vložené středy a potká vás problém třeba s omikronem a jste posláni na pět nebo sedm dní do karantény, tak v ten moment budou hráči chybět ne v jednom ale ve dvou zápasech,“ krčí rameny.

Pardubice ale disponují mladým kádrem, takže se z norovirové patálie budou hráči vykřesávat lépe než tým plný třicátníků.

Mladý organismus se s tím lépe a hlavně rychleji vypořádá. Tohle je naše výhoda,“ neztráci optimismus Vít Zavřel.