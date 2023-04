Legenda. Josef Prorok byl klíčovým mužem tehdejšího VCHZ Pardubice v sedmdesátých letech minulého století. Do týmu, kde působil například František Cipro přišel v devatenácti letech a zažil i končící první ligu. Fotbalové dění v Pardubicích sleduje i nadále a to přímo z tribuny. Deník ho vyzpovídal na Zaměstnanecké lize, kde zavzpomínal na své druholigové působení, své spoluhráče či tehdejší Gottwaldův stadion.

Josef Prorok se svým synem Tomášem Prorokem. Oba si zahráli druhou nejvyšší fotbalovou soutěž za Pardubice. | Foto: Deník/Zdeněk Zamastil

Málokteré utkání Josef Prorok vynechá na pardubickém stadionu, který nese název CFIG Arena. Tato pardubická legenda vzpomíná i na Gottwaldův stadion, ale nová aréna se mu líbí, byť některé záležitosti ho mrzí.

"Chodím na každý zápas a dokonce mám i permanenku. Stadion je pěkný, ale trochu mě mrzí, že ta stará tribuna se tolik překopala, protože dříve neměla chybu," říká pro Deník Josef Prorok.

Vaše historie se pojí s tehdejším fotbalovým klubem VCHZ Pardubice. Co byste mi k tomu období řekl?

Přišel jsem do A mužstva v nějakých devatenácti letech a zrovna končila liga. Pamatuji si, že se hrál Interpohár, při kterém jsme navštívili Německo, Rakousko či Holandsko. To jsem poprvé nastupoval. Následně se tedy spadlo do druhé ligy a vlastně jsem tam následně zůstal celou kariéru.

Vyjma Pardubic jste působil i jinde?

V nějakých třiatřiceti letech jsem přestoupil do Kutné Hory, kde se v té době hrál krajský přebor. Tam jsem nejprve čtyři roky hrál a následně i trénoval. Postoupili jsme tehdy do divize, což beru za veliký úspěch.

Josef Prorok se svým synem Tomášem Prorokem.Zdroj: Radek Klier

Stadion měl být dřív postavený

Co se vám vybaví při myšlenkách na období v Pardubicích?

Nádherné vzpomínky. Tam bylo takových výborných hráčů. Ať už to byl Cipro, Pištala, Kořínek, Čaloun, Jirousek nebo Černý. Tam bylo od koho se učit. Pro mladého kluka to byla nejlepší škola, nemělo to chybu.

Nedávno právě František Cipro opustil tento svět. Jaký to byl fotbalista?

Jak jsem říkal, když jsem přicházel z dorostu, tak on se zrovna vrátil z vojny ještě s dalšími hráči. Mám na něj jenom hezké vzpomínky. Byl to výborný člověk i fotbalista.

Tehdy se hrálo ještě na Gottwaldově stadionu?

Přesně tak. Předtím to nemělo chybu. Vzpomínám si, když na Košice přišlo devět a půl tisíce lidí. Na té hlavní tribuně se sedělo na normálních lavičkách a lidi opravdu na nás chodili.

Po letech se v Pardubicích otevřel nový stadion. Co na něj říkáte?

Chodím na každý zápas a dokonce mám i permanenku. Stadion je pěkný, ale trochu mě mrzí, že ta stará tribuna se tolik překopala, protože neměla chybu. Východní tribuna je ale perfektní. Bohatě to pro Pardubice stačí.

Berete to jako satisfakci, že po letech v azylu se vrátily Pardubice domů?

Bohužel to mělo být dřív. Pardubice musely hrát v Ďolíčku, což se na té výkonnosti podepsalo. Podívejte na Hradec, který už se těší do svého, protože v současnosti na to také doplácí. Stadion je půl úspěchu. Doufám, že se nám ligu podaří zachránit a užijeme si veliký zápasy. Josef ProrokZdroj: archiv klubu

Co říkáte na výkony Pardubic a věříte v záchranu?

(rozesměje se) Kdybych nevěřil, tak už tam ani nechodím. Ale vážně. Vzestup je vidět, ale ten tým je hodně mladý a chybí mu zkušenosti. Obrovsky je vidět ztráta Jeřábka, který by tvrdil muziku. Ti mladí kluci jsou sice šikovní, ale potřebují k sobě někoho, kdo je povede. Je to poznat na tom, když například mají šanci utéct Zlínu, tak vždy klopýtnou. Kamenem úrazu je, že dostáváme hodně laciné branky.

Potkali jsme se na Zaměstnanecké lize Deníku. Co vás přivedlo do Rybitví?

Přišel jsem se podívat na syna, který zde hraje za Vodovody a kanalizace Pardubice. Za druhé jsem se šel podívat i na místní stadion, protože jsem sem chodil do školy a mám na to krásný vzpomínky.

Líbí se vám projekt Zaměstnanecké ligy?

Když jsem chodil do zaměstnání do VCHZ (současná Synthesia) tak jsme hráli odborovou ligu, což je něco podobného. Proto se mi to moc líbí, protože si vyjma práce mohou zajít zahrát i fotbal.