V dané chvíli zřejmě nejtěžší možný protivník se postaví do cesty hradeckým fotbalistům při vstupu do nového ročníku FORTUNA:LIGY. Votroci v neděli vyzvou v mladoboleslavském azylu pražskou Slavii. Atraktivní bitva začíná v 16 hodin.

„Nic těžšího asi být nemůže. Bohužel, celkově los v úvodu nemáme zrovna příznivý. Jednou však s těmi mužstvy hrát musíme, tak proč ne hned na začátku. Problém s tím určitě nemáme,“ naráží hradecký asistent Stanislav Hejkal na úvodní tři kola, kdy se Votroci vedle Slavie utkají ještě se Slováckem a s Plzní.

O kvalitách Sešívaných netřeba spekulovat. Byť v poslední sezoně skončili až druzí, pořád je to zřejmě největší současný tuzemský gigant.

NEDĚLE 31. ČERVENCE:

FC Hradec Králové – SK Slavia Praha (16.00, Lokotrans aréna Mladá Boleslav)

„Zdobí je zejména rychlost a bleskový náběh. Mají hodně zahraničních hráčů, kteří jsou od těch českých trochu odlišní a pohyb jim rozhodně nedělá problém,“ podotýká Hejkal.

Přehnaný respekt však Hradečtí musejí hodit stranou, stejně jako v loňské sezoně, kdy před třemi měsíci Slavii senzačně porazili 4:3.

„Bude to nejtěžší zápas. Začátek ligy je pro nás těžký, ale stejně musíme hrát se všemi soupeři. O to větší motivace to pro nás je, že máme soupeře z evropských pohárů. Všichni se těšíme na první utkání. Půjdeme do toho s poctivostí a stejně jako posledně budeme chtít se Slavií urvat body,“ říká odhodlaně útočník Votroků Filip Kubala.

Jak již avizoval trenér Miroslav Koubek, Hradečtí by měli vyběhnout v podobné sestavě jako v generálce. Největší otazník nejspíš řeší na brankářském postu. „Možná si vytáhneme sirky, protože si všichni tři vedli dobře. Je to příjemná starost, ale veliká. Nebude vůbec jednoduché to rozhodnout,“ pronesl kouč během úterní tiskové konference.

Hradecký celek v sezoně 2022/23

Soupiska – brankáři: Pavol Bajza, Michal Reichl, Patrik Vízek. Obránci: František Čech, Adam Gabriel, Štěpán Harazim, Jakub Klíma, Daniel Kutík, Michal Leibl, Ondřej Ševčík, Otto Urma. Záložníci: David Doležal, Lukáš Hájek, Petr Kodeš, Jakub Kučera, Filip Novotný, Jakub Rada, Vojtěch Smrž, Adam Vlkanova. Útočníci: Pavel Dvořák, David Jurčenko, Filip Kubala, Erik Prekop, Petr Rybička, Daniel Vašulín.

Realizační tým – trenér: Miroslav Koubek. Asistenti: Stanislav Hejkal, Adrian Rolko. Trenér brankářů: Tomáš Poštulka. Kondiční trenér: Marek Mandelbaum. Vedoucí mužstva: Jiří Jiřík. Masér: Aleš Kobr. Fyzioterapeut: Zdeněk Mikan. Lékaři: Michal Grinac, Martin Korbel, Stanislav Šopák, Martin Votypka, Pavla Novotná.