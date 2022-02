Fakta – rozhodčí: Klíma – Hájek, Hurych. ŽK: 42. Patrák – 25. Havlík. Diváci: 528. FK Pardubice: Letáček – D. Kostka, Hranáč (37. Toml), Pojezný, Cadu – F. Čihák – Tischler, Vacek, Solil, Patrák (79. Lupač– L. Matějka (46. P. Černý). 1.FC Slovácko: Fryšták – Šimko, S. Hofmann, Mich. Kadlec (56. Ljovin) – Reinberk, L. Sadílek (78. Vecheta), V. Daníček, Havlík, Holzer (78. Kalabiška) – M. Petržela (64. O. Šašinka), Jurečka (78. Cicilia).

Místo potrestaného Jeřábka v roli rozbíječe útoků soupeře nastoupil Čihák. Kmenového hráče Slovácka, Rezka, zase nepustila na hřiště dohoda klubů, a tak ho nahradil Patrák. Posila last minute. V předposlední den zimního přestupního období dorazil z pražské Sparty.

Jak to, že nastoupil?

Nová pardubická posila Vojtěch Patrák už ve 20. kole nastoupil v dresu pražské Sparty v Českých Budějovicích. Na jednu minutu.

Tento případ je v souladu s pravidly," ozřejmil Štěpán Hanuš, mluvčí Ligové fotbalové asociace. "Pardubice se nás dokonce během dne pro jistotu dotázaly, zda může nastoupit," dodal.



V hokeji start hráče za dva kluby v jednom kole možný není, ale ve fotbale ano.



Podobná situace se udála už v roce 2016/2017, kdy Jaroslav Zelený odehrál za sezonu čítající 30 kol 31 zápasů.

Na jednu bránu. První poločas se odehrál zcela v režii hostujícího týmu. Pardubice mohly za nulu děkovat Letáčkovi a také střelecké nemohoucnosti soupeře. Na konci první desetiminutovky Havlík posadil míč na hlavu Jurečkovi, ovšem Letáček vytáhl zákrok ze světového šuplíku. Ve 13. minutě vypálil Holzer a jeho střelu dostal do sítě z ofsajdového postavení. V závěrečných vteřinách první půle si Letáček vychutnal slabý pokus Sadílka.

Po přestávce vyběhlo na trávník v Ďolíčku jiné domácí mužstvo. Pardubickou hru oživil hlavně Černý. Východočeši drželi více míč na kopačkách, ale dlouho si žádnou vyloženou šanci nevytvořili. Přísné parametry snesla snad jen pumelice Hranáče, která však mířila doprostřed brány. V poslední pětiminutovce se domácí snažili rozhodnout. Vytáhl se ovšem rovněž Fryšták, kterého donutil k zákroku Cadu.

Řekli po utkání

Jiří Krejčí, trenér FK Pardubice:

"Bod je důležitý. V prvním poločase jsme nehráli dobře. Měli jsme štěstí a podržel nás Jirka Letáček. Ve druhém musím smeknout před klukama, že jsme se zvedli a utkání z naší strany vypadalo mnohem líp. Udělali jsme nějaké změny v sestavě i výměnu míst. Myslím, že tentokrát se nám to podařilo. Ani jeden z týmů si moc šancí nevypracoval. V prvním poločase nás zachránil Letáček a druhý gól byl z ofsajdu. Pro druhý poločas jsme tam museli dát Pavla Černého, protože jsme do té doby neudrželi vepředu míč. Po jeho příchodu se naše hra rapidně zlepšila. Hodně se do našeho výkonu promítla únava. Hrát v sobotu a ještě v deseti a teď hned v úterý je velmi náročné. Obě mužstva nechtěla udělat zásadní chybu. Očekával jsem, že to bude talticky vedený zápas. Hodně soubojový a bez větších šancí. Jak říkám, každý bod se počítá. Uvidíme, jak bude zrovna tento důležitý.“

Kamil Vacek, zastupující pardubický kapitán:

"Vůbec se nám nepovedl první poločas. Měli jsme problém s tím, že jsme nedokázali získávat druhé míče a Slovácko toho dokázalo využívat. Soupeř byl namotivovaný a chtěl vyhrát, aby přerušil sérii jarních neúspěšných výsledků. Jednalo se o fyzický fotbal, který nebyl pro oko diváka lahodný. Pro nás je strašně pozitivní zjištění, že jsme dokázali do druhé půle přepnout. Druhý poločas jsme měli ve svých rukou, škoda, že jsme nic nedotlačili do brány. Jsem na kluky pyšný, protože ne vždy se povede vrátit do utkání po takhle špatném prvním poločase. Věřím tomu, že máme na čem stavět a že se naše práce zhodnotí v dalších zápasech."