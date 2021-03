„Jsem jejich dobrej fanoušek. Budu jim přát, aby se dostali až do finále. Doufám, že kluci udělají titul,“ svěřil se třiadvacetiletý stoper fotbalového Jablonce.

Martinec pochází z Vysokého Mýta, ale od dvanácti let hrál fotbal v Hradci. Přesto už tehdy jezdil na hokej do Liberce. „V Hradci jsem tak nějak chodil taky na hokej, ale fandím Liberci a jezdím na hokeje tam. V Hradci dřív první liga v hokeji nebyla, s rodiči jsme se třeba zajeli podívat do Pardubic nebo právě na Liberec. Hradečáci fandí Hradci, to je fakt, já s nimi také občas chodil,“ pousmál se. „Když bylo jednou play-off, tak jsme šli se ségrou do libereckého kotle s dresem a šálou Tygrů. Kluci Hradečáci byli vedle kotle, a tak jsme na sebe hulákali, bylo to fajn. Fanoušek jsem velikej.“

O to víc je pro Martince pikantní semifinálová série mezi Libercem a Hradcem (2:0 na zápasy). „Věřím, že to Liberec urve. Doufám, že s klukama budu v kontaktu a budu spíš psát já jim ty otravné zprávy než oni mně,“ vtipkoval Martinec.Bývalý kapitán fotbalového Hradce, který do Jablonce přestoupil loni v létě, pravidelně navštěvoval zápasy Tygrů v play-off. „Na každé play-off jsem byl. Byl jsem, i když se hrála Liga mistrů. Z Mýta jsou to do Liberce dvě a půl hodiny cesty, toho času jsem moc neměl. Když se ale našla volná chvíle, tak jsem se hned zajel podívat. Teď mě mrzí, že to tady mám kousek a nemůžu chodit,“ povzdechl si Martinec, který Tygrům začal fandit kvůli Petrovi Nedvědovi. „Měl jsem ho rád,“ svěřil se.Martinec sleduje NHL a s kamarády fotbalisty hraje přes internet Fantasy hokej. „Hrajeme to s klukama z Hradce i z Jablonce. Každý má vydraftovaný svůj tým a sbírá body za hity, střely na bránu, za čistá konta. Hokej mě baví, dívám se na něj víc jak na fotbal.“V rozhovoru na klubové webu Jablonce prozradil také to, že sbírá hokejové kartičky. „Nejvíc kartiček mám Liberce. Teď se to zase rozjelo a začali jsme sbírat s Vaškem Pilařem, připojil se i Robert Hrubý. Jako bychom se vraceli do dětských let.“