Kdo bude mít po víkendu klidnější spaní? Teplice, které pod novým trenérem ještě nevyhrály, nebo naopak Pardubice, které čekají na první tříbodový zisk z venkovních trávníků…

Berete utkání v Teplicích jako zápas roku? Jak je zásadní pro další směřovaní týmu?

Neřekl bych zápas roku. 2021. Ještě nás pak čekají čtyři kola a pro nás už bude důležitý každý. Bylo by super ho zvládnout a odskočit týmům pod námi.

Hraje se o šest bodů. Teplice už musejí vyhrát za každou cenu. Který z týmů se ocitl pod větším tlakem?

Já bych řekl, že to bude tak nastejno. Nicméně Teplice hrají doma, takže to pro ně bude ještě větší tlak než pro nás.

Souboj děravých obran

Není lepší pro váš tým, že tento zápas sehrajete ve venkovním prostředí?

To nevím. Spíš ne. Zápas rozhodnou maličkosti a kdo se bude v neděli nacházet lépe v herním rozpoložení.

Střetnou se dvě nejděravější obrany celé soutěž. Dají se očekávat brankové hody nebo hrozí „dieta“?

(úsměv) Očekávám tuhý boj, který pravděpodobně moc gólů nepřinese.

V šesti venkovních utkáních jste ani jednou neudrželi čisté konto. Je to jasné zadání pro Stínadla?

Určitě. My si to říkáme před každým zápasem. Potřebujeme se odrazit od toho, co nám fungovalo minulou sezonu. Tedy defenziva.

Snížíte se k antifotbalu ve smyslu: body jsou přednější?

Budeme se snažit hrát i dopředu, ale souhlasím s tím, že nejdůležitější budou body.

Traduje se, že hrát na remízu se nevyplácí, přesto bod je bod. Umějí vůbec Pardubice rezignovat na útočný fotbal hru zabetonovat?

Nefungovalo by to. Jdeme do utkání s tím, jak hrajeme normálně. Nebudeme spekulovat nad tím, jestli by byla dobrá remíza nebo ne. To by byla brána do pekel. Chceme vyhrát!

Do utkání nemůže kvůli kartám nastoupit krajní bek Cadu. Není to štěstí v neštěstí, protože Brazilce to spíše táhne k ofenzivnímu pojetí?

To si nemyslím. Každopádně by mu mohlo pomoct, když si trošku odpočine. V poslední době to nebylo z jeho strany úplně ono.

Když nemáte výsledky, tak tam patříte

V těchto zápasech rozhodují nejen maličkosti, ale také verdikty rozhodčích. Nedávat jim záminku se asi snadno řekne, ovšem ve vypjatém zápase se to hůře realizuje. Co vy na to?

Vždy je ideální nikomu žádnou záminku nedat. Nechci o tomto polemizovat. Věřím, že se rozhodne sportovně a nad vnějšími vlivy se mi ani nechce přemýšlet…

Teplice vyměnily trenéra, ale Jiří Jarošík počítá jenom prohry. Co byste řekl na adresu soupeře? V čem je jeho síla a kde mu to drhne?

Pod novým trenérem prohrávají celkem smolně a k konci zápasů. I na Spartě odehrály slušný zápas, svoji sílu mají. Akorát se jim neodráží v těch výsledcích. Kádr rozhodně nemají špatný.

Podpoříte klišé, že Teplice nepatří předváděnou hrou na poslední místo?

Můžete hrát sebehezčí fotbal, ale když nemáte výsledky a body, tak na místo, kde figurujete, matematicky zkrátka patříte. Zaslouženě. To je stejné jako v našem případě. Každý nám říká, že jsme nehráli špatně.

Měli jste čtrnáct dní na přípravu pro takto důležitý zápas. Na co jste se zaměřili, co jste dělali jinak?

Neustále se bavíme o defenzivě celého týmu. Ale že bychom dělali něco jinak to ne. Víceméně i v loňské sezoně jsme se připravovali stejně jako teď. Není na místě něco radikálně překopat.

Je zápas takového významu výzvou pro kapitána? Co slíbíte za případnou výhru?

(směje se) Ještě jsem o tom nepřemýšlel. Ale kdybychom skutečně vyhráli, tak bychom se mohli s klukama na něčem domluvit.

Pardubice dlouho nezažily takto důležitý zápas o záchranu, protože vesměs postupovaly. Vy jste tu jízdu s nimi zažil někde od krajského přeboru. Jak se vám spí před vyhrocenými duely?

To sice nebylo, já už ale jsem v nějakých letech, takže to tak neberu. Nevím jak mladší kluci. Prostě je to zápas, do kterého jdeme s tím, že necháme na hřišti všechno. Pak je to také sport, tak uvidíme, jak to dopadne…