„Jednalo se o docela vyrovnané utkání. V určitých momentech byla pochopitelně lepší Slavia. V utkání se ale objevily i fáze, kdy jsme soupeře přehrávali. Prostě jsme měli bodovat,“ říká Hlavatý v rozhovoru pro Deník.

Satisfakcí může být jemu i celému týmu, že z tábora Slavie se ozývala na jejich adresu pochvalná slova. Brankář Ondřej Kolář po výkonu Pardubic nechápal, jak mohou být s takovou hrou poslední.

A je tu ještě jedna věc, která mohla nulový počin přebít. Hlavatý se svými spoluhráči, trenéry i vedením napodobili první hlavu státu. Tomáš Garrigue Masaryk totiž otevíral stadion před nimi…

Byla to jasná ruka

Jaké to je vyběhnout na domácím stadionu a ne se trmácet autobusem do Prahy?

Fantastický pocit. Pamatuji si, když jsme hráli druhou ligu, jak se o stadion bojovalo. Jaké se objevily obstrukce a vůbec nebylo nic jisté. Pro celý klub a tedy i mě je to obrovské zadostiučinění. Pocit byl skvělý. S klukama jsme to prožívali společně a bylo to velice příjemné.

Nepřipadalo vám zvláštní obědvat doma v den zápasu?

(rozesměje se) Jo, přišlo mi to divné. Režim dne byl úplně jiný, ale myslím si, že si na něj všichni brzy zvykneme. Samozřejmě jsme rádi, že už nemusíme nikam cestovat. Výjezdy k domácím utkáním byly únavné. Místo toho, abychom trávili čas s rodinami, tak jsme je opouštěli šest hodin před zápasem.

Na místě, kde jste nastoupil k utkání se Slavii, naposledy slavnostně otvíral stadion v roce 1931 Tomáš Garrigue Masaryk. Uvědomil jste si, že jste se stejně jako on stal součástí historie?

Když to takhle slyším, zní to krásně. Moc dobře si pamatuji, jak se řešila rekonstrukce Letního stadionu. Tehdy jsem se dozvěděl, že původní stadion otvíral Tomáš Garrigue Masaryk. Přijít po takovém velkém jménu a prvním prezidentu, který se zapsal tak výrazně do naší historie, je čest a skvělý pocit.

Páska slavnostně přestřižena, fotbalisté zahájili soutěžní provoz v CFIG Areně

Jak jste vnímal atmosféru, kterou umocnil zápas pod umělým osvětlením?

Za mě to bylo úžasné. Zápas jsem si moc užil. Podpora fanoušků byla skvělá. Jak těch našich, tak hostujících. Opravdu byli slyšet. Domácí nás hnali za vyrovnáním. Opakuji, atmosféra bomba.

Chvílemi sněžilo, ale zdálo se, že zbrusu nový trávník držel…

Terén byl úžasný. Hrál se rychlý, svižný fotbal, nemám si na co stěžovat. Po trávníku se dobře jezdilo, netrhal se. Na to, že je začátek února, tak podmínky byly naprosto špičkové.

Jak byste zhodnotil zápas se Slavií?

Jako extrémně těžký. V prvním i ve druhém poločase jsme si vytvořil dost šancí, na to abychom vstřelili alespoň jeden gól. Samozřejmě soupeř mohl navýšit náskok. Nicméně si troufnu říct, že jsme bod mohli udělat.

Otevíraní s nulou. Olayinka žaloval, VAR konal a vyrovnání odmítl Lima

Úkol před utkání asi zněl, co nejvíc eliminovat brutální útočnou sílu Slavie…

Chtěli jsme si pohlídat začátek. Celý zápas jsme se snažili nepouštět Slavii do gólových příležitostí, ale s takovým soupeřem se musí počítat, že si je bude vytvářet. V několika případech se k nám přiklonilo štěstí a podržel nás také Florin Nita. Problém byl v tom, že my jsme měli vstřelit nějaké branky, které by nás dovedly k bodům.

Nejenom, že jste nepustili v úvodu Slavii do tlaku, vy jste třikrát ohrozili bránu soupeře. Byli jste napumpováni euforií z otevření stadionu?

Určitě. Pocit euforie si musíme držet i pro další zápasy. Do ní vás dostanou fanoušci už před utkáním. Přesně to, co jsme postrádali v Ďolíčku. Doufám a myslím si, že nás budou hnát celou druhou půlku sezony. Věřím, že na tomto stadionu získáme hodně bodů.

Slavia se ujala vedení z penalty. Zaregistroval jste v tu chvíli na hřišti nějaký prohřešek?

Vůbec. Netušil jsem, že se něco může přezkoumávat. Když jsem ale viděl tu inkriminovanou situaci ze záznamu, musím uznat, že se jednalo o jasnou ruku.

Limovi nechci nakládat

Byl to pro vás stejně jako pro domácí lavičku i fanoušky šok?

Byl. Když rozhodčí nenechal po prvním přerušení hry házet Slavii aut a šel si zkontrolovat tu situaci, absolutně jsem nevěděl, o co jde. Hráči soupeře říkali, že tam byla jasná ruka. V ten moment jsem tomu nevěřil, ale po zápase jsme se na to hned podívali. Bohužel, byla no.

Kvůli nešťastné penaltě se psal pro váš tým ten nejhorší možný scénář. Museli jste vrhnout síly do útoku, postupem času všechny.

To jsme samozřejmě nechtěli. Náš plán byl dostat se do vedení, aby slávisti zneklidněli. I když. Přišlo mi, že byli nervózní, přestože vedli. Minimálně můžeme mít slušný pocit z toho, že jsme lídra dostali tam, kde není úplně zvyklý být. Trenér Trpišovský musel proházet sestavu, ale zvládli to. Je vidět, že Slavia je velký tým. Umí si poradit s každou situací a dovést zápas do vítězného konce.

Zápas se Slavii znovu potvrdil, že proti silným protivníkům se musí každá šance využít, protože druhá nemusí přijít…

Přesně tak. Slavia také nějaké brankové příležitosti neproměnila, ale na rozdíl od nás dala dva góly. I když jeden z penalty a druhý při naší hře na absolutní riziko. My jsme měli minimálně jeden dát.

Nejblíž měl ke gólu Lima. Jak jste viděl jeho šanci?

Nechci mu nakládat. On sám nejlíp ví, že to měl proměnit. Nezbývá věřit, že příště se mu to povede vyřešit.

KVÍZ: Znáte historii a současnost pardubického fotbalu? Dokažte to!

Před Limou jste mohl pohnout se skóre i vy. Neviděl jste po vaší technické střele míč už v síti?

Kluci nemohli uvěřit tomu, že jsem takovou střelou na zadní tyč zamýšlel. Upřímně, z mého pohledu se balon do brány nestáčel. No a když orazítkoval tyč, byl jsem trochu překvapený. Ondra Kolář říkal, že by to neměl. A kdyby spadl do sítě, tak bych byl pochopitelně rád. Škoda. Chtěli jsme otevřít stadion gólem. Tak holt to budeme muset napravit v utkání se Zlínem.

Mluvíte o tom, že jste mohli vytěžit bod. Co k němu chybělo?

(hořce se usměje) Vyrovnávací gól. Musíme být ještě více důrazní v koncovce. Ale už v tomto utkání bylo vidět na spoluhráčích, že ten gól tam chtějí dotlačit. A když to nestačí, tak musíme být ještě více hladovější. V obou šestnáctkách.

V posledních čtyřech zápasech jste se Slavii neuhráli ani bod se skóre 0:19. Nicméně tento zápas nepřipomínal souboj prvního s posledním.

Pojďme si na rovinu říct, že ta bilance byla vskutku tristní. Teď se ale jednalo o docela vyrovnané utkání. V určitých momentech byla pochopitelně lepší Slavia. V utkání se ale objevily i fáze, kdy jsme soupeře přehrávali. Prostě jsme měli bodovat.

Trenér Trpišovský a zejména gólman Kolář chválili váš tým. Nic si za to nekoupíte, ale lepší poctu jste si nemohli vysloužit, co vy na to?

Jasně, že by bylo lepší, kdyby oni byli smutní a my měli body. Určitě je příjemné slyšet slova chvály od skvělého trenéra, který vede velký tým. Takže jim děkuji za takovou slabou náplast…

První liga se neopakuje každý den. V Pardubicích se čekalo na reprízu 54 let!

Jaké to je těšit se na slavnostní chvíli v podobě prvního utkání v CFIG Areně a pak ho prohrát takovou penaltou?

Takové penalty se pískají. Nás osobně to překvapilo, v prvním momentě jsme byli dost kyselí a říkali si: Tohle fakt není normální. Prohrávat gólem z penalty není vůbec příjemné. Nehledě na to, že jsme perfektně zachytili začátek.

VAR je všemocný. Nicméně, není to tak trochu ubohost vyhledávat takové penalty?

Video asistent rozhodčího tam je od toho, aby podobné momenty hlídal. Ve finále byla ruka jasná, takže si nemůžeme stěžovat. Ale v tu chvíli nás to rozhodnutí, když si to šel zkontrolovat, rozčarovalo.

Prohra je prohra, přesto může vás odvážný výkon nakopnout pro zápas v Mladé Boleslavi a především proti Zlínu?

To už jsme vyhlašovali v kabině hned po utkání. Ve smyslu, je to pech, ale takový výkon nás může jen povzbudit. Navázali jsme na druhou půli v Liberci. Řekl bych, že to bylo ještě o stupínek lepší. Hlavně je potřeba si takové výkony udržovat, aby nám přinášely body. Musíme se soustředit na zakončení, protože nám to tam nepadá.