/ROZHOVOR/ Brzda. V jejich případě zatím ale neplatí záchranná. Pardubický vlak se totiž na cestě do stanice s názvem Záchrana zabrzdil. Na začátku jara se vstříc k udržení v nejvyšší soutěži rozjel rychlík. Postupně se ale měnil v osobák a momentálně připomíná motoráček. Převedeno na fotbalové trávníky. V prvních pěti kolech nashromáždil tým Radoslava Kováče osm bodů a v těch zbývajících šesti jen čtyři. Navíc v posledních třech kolech vyšel úplně naprázdno. Stejně jako na podzim mu tak patří poslední místo tabulky. S tím rozdílem, že nejbližší protivník má totožný počet bodů. V sobotním utkání má FK Pardubice o dvojnásobnou, trojnásobnou, čtyřnásobnou motivaci postaráno už historicky. Po předlouhých 64 letech přivítá ve svém ryze domácím prostředí odvěkého rivala z Hradce Králové.

Radoslav Kováč cítí obrovskou zodpovědnost za to, aby udržel v Pardubicích nejvyšší fotbalovou soutěž. | Foto: Radek Klier

28. kolo FORTUNA:LIGY

Pardubice (16., 22 b., 24:54) – Hradec Králové (7., 37 b., 32:36). Dnes od 16 hodin, CFIG Arena

Druhé východočeské derby si odkroutí na pardubické lavičce Radoslav Kováč. Tento třiačtyřicetiletý trenér regionální záležitostí stačil načichnout už v první polovině sezony. Na podzim jeho tým zvítězil nad Hradcem v jeho mladoboleslavském azylu. Po iks letech v první lize. Teď bude součástí další významné události a rád by z ní vyšel vítězně. „Odehrál jsem několik derby, ať už pražských, londýnských či moskevských. Na zápas mého Spartaku z CSKA přišlo 75 000 tisíc lidí. Dokážu se do toho vžít a vnímat co to pro lidi tady znamená. Navíc poprvé v novodobé historii hrajeme derby před domácím publikem na novém a vyprodaném stadionu. My body na rozdíl od Hradce nemáme. Daleko vyšší motivace by měla být na naší straně, ale samozřejmě až samotný zápas ukáže, jak se s tím srovnáme,“ říká Kováč v rozhovoru pro Deník.

V posledních sedmi kolech jste vyhráli jediné utkání. Pro tým, který se potřebuje zachránit, je to tristní bilance. Jak z tohoto bludného kruhu ven?

Vyhrát. Jednoznačně vyhrát. Je hrozná škoda, že jsme přestali dávat góly. Hrozně se na každý nadřeme. Když dáte za poslední tři zápasy jednu branku, tak je to strašně málo. V lize to nestačí. Potřebujete je střílet pravidelně. Spartu úplně neberu, i když jsme chtěli odehrát daleko lepší zápas. Je škoda, že jsme to nedotáhli k výhře v Olomouci, kde jsme dostali gól v 98. minutě z penalty. No a určitě jsme měli bodovat v Jablonci, kde jsme odehráli velmi dobré utkání. Jenže jsme zase inkasovali a zase ze standardky v závěru. Hrozně mě mrzí Brno, ani tam jsme neměli prohrát. Bylo to utkání o prvním gólu a ten jsme soupeři darovali. Když už jsme dostali první, neměli jsme dostat druhý. Při něm jsme ztratili organizaci hry. Tak zkušení hráči to měli pohlídat.

Hezky se to mluví, ale jak té pravidelnosti branek dosáhnout?

Větší agresivitou. Na posledních třiceti metrech musíme být daleko důraznější.

Radoslav Kováč nebyl spokojený s výkonem svých svěřenců proti Spartě. Nejvíce mu vadil příliš veliký respekt k soupeři.Zdroj: Radek Klier

Mizerná produktivita

Hrají vaši svěřenci raději s nožem na krku, nebo je naopak povinnost vítězit za každou cenu sráží?

Samozřejmě současnou napínavější situaci vnímají. Bohužel začali dělat věci, které nedělali. Přestalo nám to fungovat. Nabádáme je k tomu, aby se vrátili k jednoduchosti. Aby zbytečně nevymýšleli a častěji stříleli. V boxu sice hráče máme, ale když se tam dobře nehýbeme, tak je to k ničemu. Potřebujeme daleko větší agresivitu v zakončení a v zápase to urvat.

Dá se po Brnu hovořit nejen o výsledkové ale i herní krizi, podobně jako na podzim?

To si nemyslím. My jsme kromě Sparty a Bohemky nebyli v těch zápasech, kdy jsme nebodovali horším týmem. Zůstal bych u toho, že se jedná pouze o výsledkovou krizi.

Nemáte pocit jako by po smolné prohře v Jablonci totálně spadly mužstvu sebedůvěra i sebevědomí?

Je pravda, že proti Spartě jsem čekal daleko větší zápal. Připravili jme si nějakou strategii hry, která nám ale vůbec nevyšla. Klukům chyběla odvaha jako v předchozích zápasech. Možná to bylo zapříčiněné tím, že jsme dostali v Jablonci v předposlední minutě gól. Může se to samozřejmě stát, protože máme hodně mladý tým. Proto nemá cenu panikařit. Všichni ale vnímáme, že se počet kolo rychle snižuje. Nicméně je před námi ještě osm zápasů. Uděláme všechno proto, abychom nejbližší zápas vyhráli a znovu se nakopli. Já říkám jednu věc, měli jsme skvělý začátek druhé poloviny základní části a na jaře jsme nasbírali dvanáct bodů. To se nedá s podzimem srovnávat.

To je fakt, ale nemůžete se tím konejšit do nekonečna…

Ano. Ale chci dodat, že nemáme tým na to, abychom vyhráli osm zápasů po sobě a z boje o záchranu vyskočili. Jako například Jablonec. Jeli jsme do Boleslavi se šestibodovou ztrátou na předposledního. Byli jsme v daleko větší krizi. Teď jsme na úrovni Zlína. Co bychom za to před dvěma měsíci dali. Každopádně potřebujeme rychle bodovat, to je celé.

V Brně jste hráli opravdu špatně v obraně. Jak si to vysvětlujete a co musíte změnit?

První půli jsme tam odehráli velmi dobře. Byli jsme lepší, ale nedotáhli jsme některé šance do finální podoby. Hned po přestávce nás srazila individuální chyba. Pak jsme propadli v obraně a soupeř mohl dát i třetí gól. My jsme si také nějaké příležitosti vytvořili. Napočítal jsem šestnáct střel z toho téměř polovička mířila na bránu. A stejně nevyhrajeme… Produktivitu máme mizernou.

Na podzim jste Hradec zaskočili. Teď si můžete být jisti, že se nenechá…

Očekávám těžký zápas. Dvakrát po sobě vyhráli, takže k nám přijedou v úplně jiném rozpoložení než je náš tým. Myslím si, že my máme vyšší motivaci. Body na rozdíl od Hradce nemáme. Hlavně poprvé v novodobé historii hrajeme derby před domácím publikem na novém a vyprodaném stadionu. Daleko vyšší vůle po vítězství by měla být na naší straně, ale samozřejmě až samotný zápas ukáže, jak se s tím srovnáme.

Hráče za chyby nesrážím

Proti Hradci asi můžete zapomenout na nějaký líbivý fotbal. Soupeř totiž patří do kategorie urputných. Co vy na to?

To víme. Věděli jsme to už před podzimním měření sil v Mladé Boleslavi. Při naší výhře 3:1 jsme vstřelili krásné góly. Pochopitelně víme, že tak hezké góly nebudou padat do nekonečna. Musíme se Hradci vyrovnat v agresivitě. Na domácím stadionu musí být ještě vyšší než u soupeře.

Remíza je málo?

Každý zápas jdeme vyhrát. Pak záleží na jeho průběhu. Někdy je remíza málo, podruhé pak může být dostatečná.

Výsledkově se nedaří. To je leckdy důvod k nasazení jiných hráčů. Plánujete změny v sestavě?

Nebudu prozrazovat naše taktické plány. Nechte se překvapit.

Chce se vůbec trenérovi říznout do základu, přestože někteří hráči jsou z formy. Navíc v sehrané obranné čtveřici je to vždy velký risk…

Jasně Robo Hranáč udělal v Brně velkou chybu, ale je dostatečně silný na to, aby se z ní oklepal. Máme strašně zajímavé stopery, kterým předpovídám skvělou kariéru. Potřebujeme ale, aby přestali dělat chyby okamžitě. Víme to. Brání dobře. Neskutečně se ve všem zlepšili. Takový kiks v rohu hřiště pro mě kromě toho daného zápasu nic neznamená. Vím, že Hrany umí hrát fotbal. Holt to měl vyřešit zkušeněji a kopnout míč do autu nebo na tribunu. Někdy vyvézt balon fotbalově za každou cenu není nejlepší řešení. Ale to je o těch zkušenostech. Nicméně tihle kluci jako Hrany (Robin Hranáč) nebo Vlčák (Tomáš Vlček), Ichyč (Marek Icha) jsou pro nás stěžejní.

Navíc není ve vašem zájmu podkopávat jim důvěru?

Přesně tak. Stokrát už nám pomohli. Neznamená to, že když udělají chybu, že je hned vyndáme ze sestavy. Naopak rozebereme si, co bylo špatně a jak se toho příště vyvarovat. Aby byli lepší, musí se podobnými okamžiky projít. Oni jsou natolik fotbalově inteligentní, že se poučí. Jasně, teď se nám žádné minely nehodí. Kdybychom byli někde kolem osmého místa, tak nad tím každý mávne rukou.

Posouvá vaše svěřence, když je seřvete, či naopak je podržíte?

To je individuální. Někdo o chybě přemýšlí dlouho, druhý ji hodí hned za hlavu. My si ale říkáme pravdu. V tomto pomáhám hráče rozvíjet dál. Nesrážím je.

Za ligu máme obrovskou zodpovědnost

Jak hodnotíte dosavadní výkony Hradce Králové v lize? Nepřekvapuje vás, že opakuje loňskou vydařenou sezonu?

Myslím si, že se dokonale přizpůsobili české lize, která je více soubojová než ostatní v Evropě. Typologově na ni mají hráče. Nehrají nějaký kreativní fotbal, ale jsou pracovití, poctiví, nároční. Mají velmi dobré návraty do obrany. Mají hráče, kteří rozbíhají. Jsou soubojoví, jsou dlouho spolu. Dobře kádr doplnili. Například Kubalou, což je velmi šikovný fotbalista. Vašulín, Koubek, to jsou kluci, kteří mají figury. Dokáží potrápit Spartu a s jedním hráčem v minusu vyhrát v Teplicích. To je prostě česká liga.

Co říkáte na práci trenéra Koubka, potažmo jeho asistenta Hejkala?

Standu Hejkala znám. Je to velmi dobrý a přemýšlivý trenér. Má výborně zmáknutou taktiku. Trenér Koubek vtiskl do hradeckého fotbalu náročnost a vysokou agresivitu. Někdo říká, že už to je za hranou, ale hlavně díky němu jsou, tam kde jsou. Znovu se zachránili v lize.

Oba kluby jsou zhruba na stejné úrovni. Co ale Hradec má a Pardubice ne?

Co se týče fotbalové stránky, tak to bych před derby nerad zmiňoval. Před oběma kluby smekám, že staví v regionu stadiony. My už vlastně v nové aréně hrajeme. Díky té fotbalové infrastruktuře východočeský region přeskočil Brno, které je druhé největší město v republice. Je pecka, co se v Pardubicích vybudovalo. Máme obrovskou zodpovědnost, aby se tady hrála první liga i v příští sezoně.

Prvoligové derby s Hradcem se odehraje v Pardubicích po dlouhých 64 letech. Určitě jste rád součástí takto významného okamžiku…

Ty bláho, to je dlouhá doba. Na podzim jsme snad poprvé porazili Hradec v první lize. Teď se po iks letech stáváme součástí obrovské historie. Vážíme si toho, že vůbec můžeme v Pardubicích hrát.

Jako bývalý hráč Olomouce, Sparty, West Hamu jste neměl páru o nějakém derby mezi Pardubicemi a Hradcem. Už jste vtažen do dění dvou východočeských rivalů?

Určitě to vnímám. Hlavně s těmi staršími kluky. Jeřáb (Jan Jeřábek) je pardubický patriot, Pája Černý pamatuje derby z obou stran barikády. Pro majitele i fanoušky je to vždy velmi důležitý zápas. Já jsem odehrál několik derby, ať už pražských, londýnských či moskevských. Na zápas Spartaku z CSKA přišlo 75 000 tisíc lidí. Dokážu se do toho vžít a vnímat co to pro lidi tady znamená.