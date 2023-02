Z východočeského pohledu je určitě co sledovat a na co se těšit. Votroci se bijí v napěchovaném středu tabulky, mezi elitu kousek, stejně tak i do skupiny o udržení. Pardubice kdekdo po podzimu odepisoval k jasnému sestupu. Jenže na jaře jsou polité živou vodou, dotáhly se na Zlín a mohou pokračovat v cestě vzhůru.