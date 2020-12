Od té doby doma Pardubice všechny body neztratily. I po postupu do nejvyšší soutěže, kde musí hrát domácí zápasy v azylu. Ve vršovickém Ďolíčku už v sedmi zápasech získaly 15 bodů.

„Nikdo to asi nečekal. Nemyslím si, že by někdo z odborníků předpovídal i těch devatenáct bodů, které jsme zatím celkem získali. Musíme to hodnotit jedině pozitivně,“ řekl pardubický trenér Jaroslav Novotný.

V Ďolíčku Pardubičtí třeba zdolali Liberec 3:0 a taky vzali body mistrovské Slavii po remíze 1:1.

„Je to super. Nejsme přímo na domácím hřišti, hrajeme v azylu, ale můžeme se tady cítit jako doma,“ prohlásil brankář Marek Boháč. I díky jeho zákrokům Východočeši „doma“ o víkendu neprohráli se Zlínem.

Stadion ve Vršovicích se zamlouval i divákům v době, kdy alespoň v omezeném množství na zápasy mohli. „I když si vzpomenu na zápas s Bohemkou, která byla psaná jako domácí tým, tak jsem to bral tak, že hrajeme doma. Dokážeme tady uhrát dobré výsledky. Ve středu bych ještě rád vylepšil tu venkovní bilanci,“ dodal Boháč. Právě ve středu ještě Východočechy čeká duel v Karviné.

FK Pardubice: doma v roce 2020



Celkem: 14 zápasů - 10 výher - 4 remízy - 0 proher - skóre 26:7 - 34 bodů

F:NL (stadion Pod Vinicí): 7 - 6 - 1 - 0 - 16:3 - 19 bodů

FORTUNA:LIGA (stadion Praha - Ďolíček): 7 - 4 - 3 - 0 - 10:4 - 15 bodů