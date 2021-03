Slavia Praha – Ostrava 2:1

Fakta – branky: 8. Masopust, 33. z pen. Stanciu – 53. vlastní Kačaraba. Rozhodčí: Pechanec – Caletka, Šimáček. ŽK: Lingr, Kuchta – Jánoš, J. Pokorný. ČK: 0:1 (3. Fillo). Bez diváků. Slavia Praha: O. Kolář – Bah, Deli, Kačaraba, Bořil – Masopust (60. Sima), Stanciu, Provod, Lingr (60. Holeš), Olayinka (73. Oscar) – Kuchta (79. Tecl). Trenér: Trpišovský. Ostrava: Laštůvka (C) – Juroška (27. Svozil), Stronati, J. Pokorný, Holzer – Fillo, Jánoš, Tetour, Kaloč (73. Sor), Ndefe – O. Šašinka (73. de Azevedo). Trenér: Smetana.

Plzeň – Olomouc 1:0

Fakta – branka: 56. Beauguel. Rozhodčí: Berka – Vlček, Kubr – Julínek (video). ŽK: Kaša, Limberský, Falta – Poulolo, Chytil. Bez diváků. Plzeň: Staněk – Havel, Kaša, Brabec, Limberský – Bucha, Kalvach, Čermák (58. Šulc) – Ba Loua (72. Mihálik), Beauguel (87. Ondrášek), Falta. Trenér: Guľa. Olomouc: Mandous – Radek Látal, Poulolo (68. Sladký), Hubník, Zmrzlý – Breite (85. Slaměna), Houska (68. Yunis) – González, Daněk, Hála (76. Zahradníček) – Chytil. Trenér: Radoslav Látal.

Zlín – Bohemians 0:0

Fakta – rozhodčí: Klíma – Blažej, Antoníček – Proske (video). ŽK: Procházka, Čanturišvili – Pulkrab. Bez diváků. Zlín: S. Dostál – Fantiš (80. Cedidla), Simerský, Buchta, Procházka – Hlinka, Conde, Janetzký (46. Jawo) – Dramé, Poznar, Potočný (64. Čanturišvili). Trenér: Páník. Bohemians: Le Giang – Köstl, Hůlka, Vondra – M. Dostál, Novák (7. Vaníček), Květ, Ljovin, Schumacher (71. Bartek) – Pulkrab (85. Hronek), Puškáč (71. Necid). Trenér: Klusáček.

Příbram – Liberec 0:2

Fakta – branky: 61. Pešek, 62. Sadílek. Rozhodčí: Petřík – Mokrusch, Hrabovský – Hocek (video). ŽK: Nový, Lalkovič – Sadílek, Hoftych (trenér). Bez diváků. Příbram: Šiman – Nový, O. Kingue, Soldát (87. Pilík), Mezera, Antwi (67. Cmiljanovič) – Tregler – Zorvan (67. Vávra), Rezek (67. Januška), Lalkovič – Voltr. Trenér: Horváth. Liberec: Knobloch – Fukala, Chaluš, Jugas, Mikula – Karafiát (68. Rondič), Mara – Pešek (84. Purzitidis), Sadílek, Mosquera (56. Koscelnik) – Rabušič (84. Nečas). Trenér: Hoftych.

Teplice – Opava 3:1

Fakta – branky: 3. Moulis, 62. Kodad, 82. Mareš – 45. Nešický. Rozhodčí: Marek – Kříž, Hock – Adámková (video). ŽK: Kodad, Jukl – Nešický. Bez diváků. Teplice: Čtvrtečka – Vondrášek, Gabriel, Mazuch, Černý – Fortelný (60. Žitný), Jukl – Kodad (78. Macej), Trubač (78. Mareček), Moulis (86. Droehnle) – Mareš (86. Jakub Řezníček). Trenér: R. Kučera. Opava: Fendrich – Březina, Kulhánek, Žídek – Mondek (82. Hrabina), Nešický, Hellebrand (82. Rataj), Schaffartzik, Helešic (34. Kania) – Smola, Čvančara (76. Dedič). Trenér: Skácel.

České Budějovice – Mladá Boleslav 1:3

Fakta – branky: 84. Brandner – 18. D. Mašek, 90.+5 Šimek, 90.+8 Douděra. Rozhodčí: Machálek – Nádvorník, Dobrovolný – Marek (video). ŽK: Alvir, Havelka. Javorek – Šimek, Skalák. Č. Budějovice: Drobný – Čolič, Králik, Talověrov, Skovajsa – Havelka, Javorek – Mészáros (76. Vais), Alvir (76. Ekpai), Mršič – Brandner. Trenér: Horejš. Ml. Boleslav: Diviš (53. Šeda) – Douděra, Šimek, Takács, Preisler – Matějovský (74. Skalák), Dancák – Malínský (87. Fulnek), D. Mašek (74. Jirásek), Zmrhal – Škoda. Trenér: Jarolím.

Karviná – Brno 1:1

Fakta – branky: 11. Tavares – 66. Pernica. Rozhodčí: Franěk – Horák, Vodrážka – Orel (video). ŽK: Jursa, Mangabeira – Hlavica, Fila. Bez diváků. Karviná: Bolek – Jursa, Santos, Šindelář, Bartošák – Smrž (74. Qose), Mangabeira – Mikuš (47. Sinjavskij), Herc (90.+3 Kokovas), Tavares (74. Haša) – Papadopulos (90.+3 Janečka). Trenér: Jarábek. Brno: Floder – Šural, Hlavica (46. Dreksa), Pernica – Bariš (64. Přichystal), Sedlák – Štěpanovský (64. Reiter), Pachlopník, Moravec – Růsek, Hladík (46. Fila). Trenér: Dostálek.

Pardubice - Slovácko

Odloženo. Utkání se nehrálo kvůli výskytu koronaviru v týmu Slovácka.

Jablonec - Sparta Praha

Odloženo. Utkání se nehrálo kvůli výskytu koronaviru v týmu Sparty.

Tabulka F:L:

1. Slavia 22 18 4 0 63:15 58

2. Sparta 20 14 2 4 43:24 44

3. Slovácko 21 12 4 5 41:21 40

4. Liberec 22 11 6 5 34:19 39

5. Jablonec 21 12 3 6 36:25 39

6. Plzeň 22 11 4 7 39:26 37

7. Pardubice 21 9 4 8 21:28 31

8. Olomouc 22 7 9 6 29:25 30

9. Ostrava 22 8 6 8 27:23 30

10. Č. Budějovice 22 7 9 6 26:28 30

11. Zlín 22 7 5 10 21:29 26

12. Karviná 22 6 8 8 25:34 26

13. Bohemians 1905 22 6 7 9 23:27 25

14. Teplice 22 6 4 12 23:43 22

15. Mladá Boleslav 22 4 7 11 27:37 19

16. Brno 22 3 6 13 17:36 15

17. Příbram 21 2 6 13 16:42 12

18. Opava 22 2 6 14 14:43 12

„Byli jsme všude pozdě,“ uvedl zklamaný Kováč



Fotbalisté Teplic porazili ve 22. kole první ligy Opavu 3:1. Severočeši zvítězili v nejvyšší soutěži po sedmi zápasech a poprvé v jarní části a upevnili si nesestupové 14. místo v tabulce. „Zápas jsme zvládli, i když tam byly porodní bolesti, hlavně v koncovce,“ oddechl se teplický kouč Radim Kučera. Naopak Slezané podruhé za sebou nebodovali, vyhráli jediné z posledních 16 kol a zůstali poslední. „Byli jsme všude pozdě a strašně blbě jsme na to reagovali. Připravovali jsme se na Mareše s Moulisem, kteří jsou klíčoví hráči Teplic. Můžou to rozhodnout a vzít to na sebe. Oba dva to rozhodli,“ řekl zklamaný opavský trenér Radoslav Kováč.

Plzeň na vlně? Cítím, že tým nabírá sílu, řekl Guľa



Návrat na vítěznou vlnu? To se ještě uvidí. Každopádně fotbalisté Plzně ve 22. kole první ligy doma porazili Olomouc 1:0 a v nejvyšší soutěži zvítězili potřetí za sebou. Utkání na začátku druhého poločasu rozhodl Jean-David Beauguel. „Věříme, že právě takové vítězství nám pomůže v dalších dnech být ještě silnější,“ uvedl trenér Adrian Guľa. Plzeňští si vytvořili řadu šancí, na snímku v jedné z nich Pavel Šulc před gólmanem Alešem Mandousem. „Měli jsme být mnohem zabijáčtější a zápas mnohem dřív rozhodnout. Ale cítím, že náš tým nabírá sílu a sebevědomí,“ dodal Guľa.