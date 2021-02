Zápas 19. kola FORTUNA:LIGY se hraje od 16 hodin v Edenu. „Budeme bojovat, na to musíme být připraveni,“ říká Emil Tischler, záložník FK Pardubice.

Kolikrát jste se na svůj gólový zásah proti Slavii potom zpětně díval?

Já sám jsem se na to tak často nedíval. Vím, že v televizi se to objevovalo, teď zase v rámci upoutávky na sobotní zápas. Ale že bych se na to sám díval? To ne.

Asi se nestává tak často, že byste šel sám na brankáře…

Takhle v zápase se mně to stalo snad poprvé. Byla to nová situace, tak jsem byl rád, že jsem zakončil dobře.

Kam tuto trefu řadíte? Potom jste skóroval třeba v důležitých zápasech, kdy jste zdolali Brno či Opavu…

Myslím, že góly mají stejnou hodnotu, pokud nám pomohou. A nehraje roli, proti jakému soupeři jsem branku dal. Bylo samozřejmě hezké dát gól Slavii, ale byl stejně důležitý jak ostatní trefy.

Čím jste tenkrát v Ďolíčku Slavii zaskočili?

Hlavně bojovností a týmovou prací. Byli jsme připraveni na jejich hru a makali jsme celý zápas. Naběhali jsme spoustu kilometrů. Tím jsme se mohli soupeři vyrovnat a získat bod.

Co očekáváte od sobotní odvety v Edenu?

Bude to podle mě jiné, protože hrajeme venku. Slavia bude mít svoje domácí prostředí, ale podle mě máme šanci, abychom se jim vyrovnali. A třeba si nějaký bod odvezli, proč ne.

Těšíte se, že terén by měl být lepší než třeba před týdnem v Teplicích?

Určitě, měly by tam být lepší podmínky než jinde. Ale je to v současné době složité, myslím, že se všichni snaží, aby terén vypadal dobře. Někde je to horší, někde lepší. Hrát se dá nakonec kdekoliv.

Čeho se musíte držet, abyste měli proti Slavii šanci?

Bude důležitá spolupráce jako v minulém utkání, hodně komunikace. Může se stát, že delší dobu nebudeme hrát s míčem. Budeme bojovat, což může stát hodně sil, ale na to musíme být připraveni. Slavia hraje dominantně, ale pokud se naskytne možnost, tak se budeme snažit kombinovat jako v dřívějších zápasech.

V zimě Pardubice uplatnily opci, vy jste s klubem podepsal smlouvu a stanete se hráčem Pardubic. Co to pro vás znamená?

Jsem rád, že tady můžu být. Vím, že můžu něco plánovat, i společně s přítelkyní. Dává mi to klid pro práci i osobní vývoj, protože vím, kde budu. Nejde jen o hostování, kdy se vše často mění.

Jaký byl postoj Slovácka? Ozval se vám někdo?

Ne, s nikým jsem v kontaktu nyní nebyl.

Jednání s Pardubicemi směřovala jasně k dohodě?

Myslím, že to byl oboustranný zájem. Mně se tady líbí, klub byl taky spokojený s mými výkony. Proto jsme se dohodli.

Co byste chtěl s východočeským klubem dokázat?

Podle mě je nejlepší myslet krátkodobě. Stále se zlepšovat a hlavně udržet první ligu. Máme k tomu dobře nakročeno, ale stále je před námi hodně práce. Pak se uvidí, jaký bude vývoj dál.