Sedm zápasů, z toho čtyři výhry a jedna remíza s mistrovskou Slavií. Zatím jediné utkání, které Pardubicím nevyšlo, byl duel v Ostravě. Po něm ovšem Východočeši třikrát za sebou vyhráli.

Po vítězství nad Opavou se Pardubičtí dokonce krátce usadili na pátém místě. A trenéři najednou odpovídali i na otázku, zda byly vypsány prémie za postup do evropských pohárů.

„Prémie vypsané nemáme, i přes dobrý start do soutěže tak vysoko nemyslíme. Naším cílem byla záchrana a pohyb v klidnějších patrech tabulky,“ připomněl trenér Jaroslav Novotný.

S nulou vzadu

Důraz na organizaci hry a pevnou defenzívu. To Pardubicím neslo ovoce již ve druhé lize, na to navazují mezi elitou. Méně branek než Pardubice obdržely jen Slavia a Slovácko, které má ovšem o jeden odehraný zápas méně.

Aktuálně pardubický tým neinkasoval již tři zápasy v řadě. S Libercem, na Slovácku a s Opavou. Trenéři už přitom několikrát měnili tradiční obrannou čtyřku. Kvůli trestu chyběl Jan Prosek, naposledy kvůli nemoci zase Martin Šejvl.

Toho na pozici stopera nahradil Filip Čihák, jenž nastoupil proti Opavě k prvoligové premiéře od začátku zápasu. „Skočil poprvé do ligy a zvládl to dobře. Začátek pro něj nebyl jednoduchý, ale pak vynikly i jeho přednosti. To je hra hlavou ve vzduchu,“ uvedl kouč Novotný.

Gólový Tischler

Tři z osmi pardubických gólů vstřelil záložník Emil Tischler. Všechny „doma“ v Ďolíčku a všechny do stejné branky směrem k tramvaji. „Žádný limit nemám, soustředím se zatím na každý zápas,“ poznamenal dvaadvacetiletý fotbalista.

Trenéři Tischlera dovedou využít i na kraji hřiště, kde nyní nastupuje. „Emil hraje ve vynikající formě. Má dobrá čísla v počtu naběhaných kilometrů a vlastně i ta čísla střelecká. Je to pracovitý a pro nás důležitý hráč. Jsme rádi, že u nás může působit,“ řekl trenér Novotný.

Sám Tischler se i po delší pauze nachází v dobré pohodě. „Jsem celkově spokojený, že mohu být v Pardubicích, kde máme dobrou partu. Na hřišti se cítím dobře,“ dodal.

Ligoví nováčci a nejlepší starty



Nejlepší starty nováčků do nejvyšší soutěže (za tříbodového systému) po 7. kole? Dle webu csfotbal.cz na tom byla nejlépe Olomouc před třemi lety, když měla na kontě 14 bodů. Za Sigmou už jsou i Pardubice, které letos nasbíraly za úvodních sedm kol 13 bodů. Stejně jako dříve Blšany (1998/1999), České Budějovice (1999/2000) a tehdejší Synot (2000/2001).