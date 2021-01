Opět ve hře. Pardubičtí fotbalisté už v neděli nastoupí k dalšímu utkání ve FORTUNA:LIZE. Prvoligový nováček má po krátké pauze na co navazovat. Pardubice byly v podzimních zápasech oživením soutěže a Vánoce strávily na pátém místě.

„Jaro je vždy těžší, bude to tuhý boj. První stěžejní bod je zachovat nejvyšší soutěž pro příští ročník,“ upozorňuje v rozhovoru pardubický trenér Jiří Krejčí.

Pokračujete se stejným kádrem, který jste měli k dispozici v podzimních zápasech. Je pro vás hodně důležité, že z pardubického týmu nikdo neodchází?

Měli jsme trochu obavy o Marka Boháče, který byl na podzim naše stěžejní osobnost. Zvlášť na pozici brankáře. Říká se, že dobrý brankář je padesát procent úspěchu. To potvrdil, možná, že to bylo ještě větší číslo. V některých zápasech nás obrovsky podržel. Věřím, že kádr pro jaro udržíme a třeba ještě posílíme.

Co jste říkal tomu, že o Boháče stála Slavia? Tlačil jste na něj, aby zůstal?

Já jsem na něj úplně netlačil, protože nabídka ze Slavie je vždy čest. Hodně s ním mluvilo vedení a Martin Shejbal, který má v gesci brankáře i vytipování posil. Marek to vyhodnotil tak, že je pro něj lepší, aby zůstal v Pardubicích. Jsme rádi, že to tak dopadlo.

S týmem trénoval i Ladislav Mužík, kterému se dařilo v podzimní části v Chrudimi. Co rozhodlo o tom, že tam bude pokračovat?

Láďu necháme ještě půl roku v Chrudimi, protože tam má velkou šanci na stoprocentní minutáž. Amatérské soutěže jsou navíc pozastavené. Kdyby se hrála třetí liga, tak bychom si ho tady asi nechali. Do ligy by taky nakoukl a herní praxi by měl v béčku. Lepší varianta byla, aby zůstal v Chrudimi.

Zkouška Dominika Kostky stále pokračuje?

Kostka tady bude do konce ledna na testech. Zatím se nám jeví dobře. Uvidíme, jak to bude pokračovat.

Prakticky jedinou změnou tak je nový kondiční trenér Filip Kopřiva, který hrál za Pardubice druhou ligu. Těšíte se na spolupráci s bývalým svěřencem?

Známe ho jako poctivého hráče, myslím, že mu post kondičního trenéra bude vyhovovat. Hodně na tom pracoval, třeba s Ivanem Svědíkem. Získal spoustu zkušeností, hodně se o to zajímá. S Tomášem Prorokem jsme byli spokojení, ale už to nemohl spojit s prací, tak jsme rádi, že je tady Filip. Je to Pardubák a charakterní člověk. Myslím, že i hráči ho přijali velmi dobře.

Poslední zápas jste hráli 23. prosince, v polovině ledna liga opět pokračuje. Jak jste si poradili s netradiční fotbalovou pauzou?

Je to pro všechny v první lize stejné, podle mě to nikdo nezažil. Nemůžu tomu ani říkat příprava. Čtrnáct dnů v lednu a hned se hraje. Spíše jsme plynule navázali na podzim.

Touto dobou jste byli zvyklí jezdit na soustředění na hory. Museli jste už třeba na podzim pracovat jinak, co se týče kondice?

Pracujeme na tom v průběhu sezony, minimálně jednou týdně. Nevidím v tom nějaký handicap. Především půjde o velkou porci zápasů. Dvacet utkání, to je šedesát bodů ve hře. Bude to pro hráče hodně náročné. Výhodu budou mít kluby, které mají širší a především vyrovnaný kádr.

Nedošlo ani na obvyklé fyzické testy?

V této době jsme je nedělali, nebyl na to prostor. Kromě Pavla Černého, který měl kvůli zranění měsíční výpadek, nevidím na hráčích, že by něco ztratili. Nyní šlo zase o přesun do předzápasového režimu.

Původně jste měli v plánu tři přípravné zápasy, nakonec jste hráli jen v Mladé Boleslavi. Byla to velká komplikace?

Samozřejmě nám nevyšly dva přípravné zápasy s Vlašimí a Jabloncem, tam jsme museli improvizovat. Na druhou stranu jsme si zahráli modelové utkání, kde jsme viděli všechny hráče v akci. Jak jsem řekl, celkově se snad ani nedá říct, že by šlo o přípravu. Spíše jsme plynule navázali na podzim. Pevně věřím, že budeme dobře přichystaní.

Soutěž ještě není ani v polovině. Co očekáváte od nabitého jarního programu?

Je to tak, jak se říká. Jaro je vždy složitější než podzim. Ti, co chtějí hrát poháry a vysoko, tak posilují. Týmy, kterým se podzim tolik nepovedl, taky posilují. Těžko něco očekávat, bude to tuhý boj. A to i ve vztahu k terénům. Nevíme, jak teď budou vypadat. Problém je v tom, že drtivá většina klubů nemůže trénovat na přírodní trávě.

Co především si chcete přenést z podzimní části?

I s vedením jsme se o tom samozřejmě bavili, tak víme, z jakého důvodu se nám podzim povedl. Byla to především pracovitost a týmová hra, předváděli jsme opravdu poctivý fotbal. Na to musíme navázat.

Kam budete směřovat se svým týmem ve druhé polovině nejvyšší soutěže?

Cíle se nemění. První stěžejní bod je zachovat nejvyšší soutěž pro příští ročník. Pak uvidíme, co z toho případně bude dál. Musíme být stále na špičkách a ostražití. Vím, že to zní jako klišé, ale musíme pracovat zápas od zápasu. V našem případě to tak musí být.

Vy budete bojovat na hřišti, ale hodně důležitou věcí je připravovaná rekonstrukce Letního stadionu. Pokud k ní nedojde, opustíte ligu bez ohledu na umístění. Věříte, že se proces posune?

Přiznám se, že jsem z toho trochu nervózní. Mám dojem, že už měl být vybrán zhotovitel stavby, ale zatím je ticho po pěšině. Nevím, co se teď momentálně děje.

Vzhledem k aktuální situaci hrajete před prázdnými tribunami. Dostávají se k vám nějaké zprávy od příznivců, kteří sledují vaše výkony v nejvyšší soutěži?

Já třeba nemám facebook, ale občas se ke mně něco dostane z toho klubového. Samozřejmě vidím, že fanoušky máme. Možná padesát let tady nebyla taková podpora. Ač jsou stadiony takto zavřené, tak ve městě je momentálně pozitivnější nálada spojená s fotbalem, víc než s hokejem. Nechci, aby to vyznělo konfrontačně, ale tak cítím zájem fanoušků.

Podpora se k vám i přes zavřené stadiony dostává…

Když jdu po městě, tak nám přejí. I když fanoušci nemohou jít na stadiony ani sledovat zápasy v hospodách, tak cítíme jejich energii. Fandí nám a klukům to strašně pomáhá.

Lednový program FK Pardubice - FORTUNA:LIGA



15. kolo: FK Pardubice – SK Dynamo České Budějovice (neděle 17. ledna ve 14.00)

16. kolo: FC Viktoria Plzeň – FK Pardubice (neděle 24. ledna v 16.00)

17. kolo: FK Pardubice – 1. FK Příbram (sobota 30. ledna v 16.00)