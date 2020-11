Až v pátek, den před utkáním, bylo jasno. Profesionální fotbalové soutěže obdržely výjimku od Ministerstva zdravotnictví. Teď už nic nebrání ligovému restartu.

Pardubice naposledy hrály 2. října na Slovácku (1:0), nyní v 7. kole FORTUNA:LIGY přivítají v prázdném Ďolíčku ve Vršovicích Opavu. „Celou dobu jsme se připravovali tak, jako by se o nadcházejícím víkendu mělo hrát, takže věříme, že pauza nebude tak velký problém,“ říká Jiří Krejčí, trenér FK Pardubice.

Ulevilo se vám, že končí ta nejistota? Definitivně se rozhodlo o obnově soutěže den před utkáním…

Samozřejmě se nám ulevilo, ale opakuji, že jsem nepochopil, proč se soutěž vůbec přerušovala. Byl jsem tedy spíše překvapený, že se liga zastavila, když jsme plnili veškeré podmínky, které si hygiena nebo ministerstvo zdravotnictví kladly. Jsem z toho takový rozpolcený, ale samozřejmě jsem rád, že se teď pokračuje.

Testy nesmí být provedeny dříve než 48 hodin před výkopem utkání. Jinak jsou pro vás opatření již známá z dřívější doby, že?

Zatím nevím, jestli bude platit, že i trenér na střídačce má mít roušku, ale jinak je to podle mě stejné. Pro nás to nebude velká změna. Jenom testy nesmí být starší než 48 hodin, ani to pro nás nebude problém.

FORTUNA: LIGA



7. KOLO – pátek: Jablonec – Brno 0:1.



Sobota, 14.00: Pardubice – Opava, 16.00: Č. Budějovice – Zlín, Slovácko – Olomouc,18.15: Příbram – Ostrava.



Neděle, 14.00: Karviná – Bohemians, Teplice – Liberec, 16.00: Slavia Praha – Mladá Boleslav, 18.15: Plzeň – Sparta Praha.

(vše O2 TV sport)

Jaké pocity zažívá tým, když jde zase po více než měsíci do utkání?

Věřím tomu, že to na nás nezanechá nějaké větší následky, i když to byla samozřejmě komplikace. Na druhou stranu v tom byli všichni. Kromě týmů, které hrály evropské poháry. Uvidíme, jak komu dlouhá pauza pomůže nebo ublíží.

Z různých klubů se objevují zprávy o nemocných fotbalistech či trenérech. V jakém stavu je hráčský kádr po zdravotní stránce?

Byli jsme na testech ve čtvrtek odpoledne. Podle zpráv, co zatím mám, to kromě jednoho hráče dopadlo dobře.

Do sobotního duelu tedy kromě jedné absence můžete s dalšími hráči počítat?

Zatím to tak vypadá, jeden hráč je jasný, s jedním dalším to je na hraně. To se uvidí.

Jak se vám daří zapracovat nizozemského útočníka Pietera Langedijka, kterého jste do týmu přivedli až na konci přestupního období?

Museli jsme hlavně pracovat na jeho kondiční stránce, má navíc taky někdy od března herní výpadek. Na to jsme se moc zaměřit nemohli, kromě tedy nějakých průpravných her na tréninku. Ale zápas je zápas. Především jsme teď pracovali na tom, aby se zlepšil kondičně. Myslím, že určitě nějaký pokrok udělal.

Opět po určité odmlce narazíte na Opavu, kterou jste dříve potkávali ve druhé lize. Jaký vás čeká soupeř?

Opava změnila trenéra, snaží se hrát zase v trochu jiném rozestavení. To se odvíjí zřejmě od trochu odlišné filozofie trenéra Kováče, ale jinak tam jsou známá jména. Je tam i pár nových hráčů, ale od našeho posledního setkání se ten tým zase tolik nezměnil.

A jak nahlížíte na program, který je před vámi do konce roku? Příští víkend je sice reprezentační pauza, ale pak to bude jízda až do Vánoc…

Pro hráče to je asi dobré, protože se bude pořád hrát. Otázkou samozřejmě je, jaké budou terény a jaký obecně podzim ještě bude. To je alfa a omega, aby se fotbal nezvrhl jen v boj. Je to pro všechny stejné, pro nás to bude samozřejmě trochu novinka, protože jsme takhle pozdě ještě nehráli. Věřím, že si poradíme. Co se týče rytmu zápasů, to už jsme si zkusili i na jaře. Záležet bude taky na tom, aby byli hráči zdraví. Tam se může projevit výhoda v podobě širšího kádru.

Poprvé proti. S Opavou dorazí i pardubický odchovanec



Bývalý reprezentant Radoslav Kováč v roli trenéra či nejstarší hráč ligy Pavel Zavadil. I to je současná Opava. Již třetí sezonu ve slezském klubu působí i pardubický odchovanec Jan Řezníček. Sedmadvacetiletý záložník, který do Opavy přestoupil v roce 2018, má na kontě 43 prvoligových zápasů. „Nikdy jsem proti Pardubicím nehrál, bude to pro mě specifický zápas, těším se na něj," prohlásil Řezníček.



V dnešním duelu, který hostí vršovický Ďolíček, narazí i na svého bývalého trenéra. Kouč Jiří Krejčí měl Řezníčka v týmu i dříve v mládeži. „Určitě se pozdravíme. Honza to má v Opavě těžké, má kolem sebe velkou konkurenci v podobě Zavadila nebo Holíka. To nic nemění na tom, že vždy rád uvidím moje odchovance, kteří mi prošli rukama. Zvlášť dobré hráče, což Honza určitě je,“ uvedl Krejčí.



Opavští získali první výhru sezony před přerušením ligy, když doma zdolali Teplice 2:1. „Chtěli bychom navázat a uspět i proti Pardubicím. Víme, že to bude těžké utkání, ale porveme se o dobrý výsledek,“ řekl trenér Kováč.