Soupeř, který v předchozím desetiletí slavil pětkrát triumf v české lize. A nastupoval v evropských pohárech. FC Viktoria Plzeň, další protivník Pardubic ve FORTUNA:LIZE. Zápas 16. kola se hraje tuto neděli od 16 hodin v plzeňské Doosan Aréně. Živě ho vysílá O2 TV Sport.

Že budou Pardubičtí před vzájemným zápasem v tabulce před Viktorií, asi čekal málokdo. Plzeň byla na konci minulého ročníku druhá, nyní má na devátém místě o bod méně než Východočeši.

„Je to tým, který do nejlepší čtyřky určitě patří. Potkáme se s pravidelným účastníkem evropských pohárů. Očekáváme silného soupeře, pro nás to bude zajímavá zkušenost,“ říká přesto pardubický trenér Jiří Krejčí.

Ani jeden z celků v minulém kole neskóroval. Pardubičtí podlehli Českým Budějovicím 0:2. Plzeň zase hrála bez branek v Příbrami.

„Plzeň měla více ze hry, k tomu řadu šancí i penaltu. Nemá cenu se soustředit na jednotlivce, nebezpečí hrozí od kohokoliv. Trenér Guľa má navíc široký kádr,“ dodal Krejčí.

Pardubické absence

Pardubičtí trenéři budou mít dost starostí především se složením vlastní sestavy. Před duelem v Plzni je hlášena řada absencí.

Hlavní komplikace? Chybí plzeňské trio Michal Hlavatý, Lukáš Pfeifer a Filip Čihák. Fotbalisté, kteří jsou v Pardubicích na hostování z Plzně. „Čihák s Hlavatým jsou středoví hráči, to je pro nás velký zásah především do středu hřiště,“ komentuje situaci trenér Krejčí.

Na této úrovni jde o běžnou záležitost. Klub půjčí fotbalistu na časově omezené období, ale dodá: Ve vzájemném utkání hrát nebudeš.

„Je to komplikace, na druhou stranu dostanou šanci jiní. Uvidíme, jak se této role zhostí,“ dodal Krejčí.

Odlišně se k této záležitosti postavila třeba Slavia, která měla početné hráčské zastoupení v Liberci. Na trase Plzeň - Pardubice jsou podmínky jiné.

Zmínění tři hráči budou chybět. „Horší by to bylo, kdyby nemohli nastoupit třeba proti Příbrami. Bereme to tak, že se o výsledek pojedeme porvat. V tomto utkání nemáme co ztratit,“ poznamenal Vít Zavřel, sportovní ředitel FK Pardubice.

Chybět ovšem bude i záložník Emil Tischler, který obdržel čtvrtou žlutou kartu. I on, stejně jako plzeňské trio, před týdnem nastoupil v základní sestavě Pardubic.