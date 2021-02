Je to doposud nejvyšší výhra Pardubic v tomto ročníku. Na konci září tehdy Východočeši v Ďolíčku zdolali Liberec 3:0. V pátek je na programu další vzájemný zápas proti Severočechům - Pardubice se představí na stadionu U Nisy. Zápas vysílá živě ČT Sport.

Slavia, Baník a teď Liberec. Pardubice čeká další utkání proti celku z horní poloviny tabulky. Proti letošnímu účastníkovi Evropské ligy. „Nesmíme se nechat zmást podzimním zápasem, který jsme vyhráli, protože Liberec nehrál v optimální sestavě. Nebude to nic jednoduchého. Věříme, že se s tím dokážeme poprat,“ vrátil se ještě k podzimní výhře pardubický trenér Jaroslav Novotný.

Slovan je momentálně v české lize pátý. V tomto roce odehrál sedm zápasů a pouze jeden z nich prohrál.

„Je to fotbalově vyspělý soupeř, má opět ambice na evropské poháry. Myslím, že stejně jako my chtějí hrát fotbal, tak by to mohl být dobrý zápas,“ říká Martin Toml, který v podzimním utkání proti Liberci vstřelil svůj první ligový gól.

Minule proti Baníku Východočeši skórovali dvakrát po standardních situacích. „Máme tam dobré hlavičkáře, dá se čekat, že si na nás dají pozor,“ dodal pardubický obránce.

Jeden ze střelců Filip Čihák ještě po tvrdé srážce s vlastním brankářem hrát nebude. Tvrdý direkt přímo v utkání vypadal hrozivě. „Je to situace, do které musí jít naplno oba. Bohužel se to stává, Čihy už pohyb nezastaví. Buďme rádi, jak to dopadlo, že si dá chvíli klid a bude v pohodě,“ uvedl Toml.

Čihák má zatím klidový režim. „Filip měl otřes mozku, ještě odpočíval. Pokud by se mu to vrátilo, mohlo by to být problematické. Zatím má klid a pozvolna se bude vracet do hry,“ potvrdil Novotný.

Liberec s Knoblochem

V táboře Liberce vyhlíží vzájemný souboj i bývalý pardubický brankář Milan Knobloch. Ten zatím v této sezoně nastoupil v pěti zápasech. Za Filipa Ngueyna zaskočil i v posledním duelu Slovanu v Karviné, který skončil nerozhodně 1:1.

K nelepším střelcům Slovanu se řadí Michael Rabušic se sedmi góly a dále Jhon Mosquera (6) a Imad Rondič (4). „Je tam řada hráčů, kteří zápasy dokážou rozhodovat,“ poznamenal trenér Novotný. Poradí si dnes U Nisy Východočeši? Začíná se v 18 hodin.