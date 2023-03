Lukrativní nabídka. Pardubičtí fotbalisté se v posledním kole propadli zpět na poslední příčku tabulky. Dostali však ideální šanci okamžitě vrátit se na na místa, která odmítají přímý sestup. V souboji o šest pomyslných bodů hostili Teplice. Vstup do utkání měli doslova snový. Po osmi minutách vedli dvoubrankovým rozdílem. Jenže pak sahaly Teplice po vyrovnání. To však odmítl Nita, který nastoupil ke stému utkání v nejvyšší soutěži. Vzápětí Vacek rozsekl, v které kabině si pověsí tři body. A jelikož prohrál i Zlín, Pardubice se vyhouply na čtrnáctou příčku.

Dominik Janošek přidal další jarní trefu a pomohl Pardubicím k dalšímu cennému vítězství v boji o záchranu. | Foto: Deník/Luboš Jeníček

FORTUNA:LIGA - 24. kolo: FK Pardubice - FK Teplice 3:1 (2:1)

Fakta - branky: 4. Hlavatý, 9. Janošek z penalty, 69. Vacek – 21. T. Kučera. Rozhodčí: Machálek – Kubr, Hrabovský. Žluté karty: 55. Helešic, 67. Vacek – 55. T. Kučera, 72. Hybš. Diváci: 4210. FK Pardubice: Nita – Icha, Hranáč, Vlček, Chlumecký – Vacek – Darmovzal (77. Sychra), Hlavatý (84. Kapanga), Janošek, Helešic (70. S. Šimek) – Černý (84. Pikul). FK Teplice: Grigar – Urbanec (76. L. Mareček), Chaloupek, Mičević, Hybš (86. Hyčka) – Jukl, T. Kučera – Pleštil (61. Kodad), Trubač (86. T. Vachoušek), Gning – Žák (61. Fila).

Jarní počasí, zaplněná CFIG Arena, co více si pro příjemný fotbalový zážitek. Snad jedině gólové koření. A to se rozsypalo hned od začátku.

Domácí zahájili duchem v kabině. Chlumecký zazmatkoval, ovšem na Pleštilův centr Gning nedosáhl. Tohle varování Pardubickým otevřelo oči. Ve čtvrté minutě si na centr Helešic naskočil Černý a jeho hlavička skončila na břevnu. Odražený míč hosté pouze sledovali, a tak do něj vlétl Hlavatý a razantní hlavičkou ho poslal do sítě. Neuplynuly ani čtyři další minuty, když si oba spolupráci zopakovali. Helešic objevil Černého, který byl v šestnáctce stažen těžkopádným Mičevičem.

Penalta! Pro Pardubice úplně nový pojem. Zahrávaly totiž vůbec první v sezoně. K míči se postavil Janošek a volil opačný kout než Grigar. Teplice se snažily o co nejrychlejší pro ně infarktového stavu. Ve 12. minutě se odrazil balon ke Gningovi, ten však pálil až někam k Labi. Přestože si domácí vytvořili luxusní náskok, tak znejistěli. Kazili lehké přihrávky, zejména na vlastní polovině, čímž umožnili Severočechům převzít taktovku. Ve 21. minutě nechali po rohu na rohu velkého čtverce volného Kučeru, který technickou střelou překonal Nitu. Pardubické šance hasil i teplický brankář Grigar.Zdroj: Deník/Luboš Jeníček

Domácí si mohli vzít dvoubrankové vedení záhy zpět. Odražený míč se dostal ke Hranáčovi, stoper si ho nechal skočil a jeho ránu zastavila tyč. V závěru prvního poločasu měli znovu více ze hry pardubičtí fotbalisté. Janošek vyslal do sóla agilního Helešice, který si však míč předkopl a Grigar mu stačil zmenšit střelecký úhel. Poslední možnost připravil znovu Janošek. U postranní čáry vykoupal Jukla, ovšem jeho nabídku do vápna nezužitkoval Darmovzal ani Hranáč. Obě střely zblokovala hostující obrana.

Také do druhé půle vstoupili hosté náznakem šance. Chybou k ní dopomohl soupeř, ale Nita ukradl Žákovi míč před nosem. A domácí se znovu probudili. Černý vycvičil teplickou obranu, ovšem vyběhnutý Grigar se postavil Hlavatému jako zeď. Na konci hodiny hry vyzkoušel pozornost Nity z trestného kopu Hybš. V 66. minutě zůstal ležet ve vápně Fila a rozhodčí Machálek dostal pokyn od videa, že si má jít zkontrolovat situaci. A po přišlápnutí Vacka nařídil pokutový kop. Zodpovědnost vzal na sebe Gning. Jubilant Nita ale směr jeho střely vystihl. Spoluhráči svého muže s jedničkou málem radostí umačkali.

To nejhorší na hostující tým ještě čekalo. Z první akce po odolání penalty propadl Janoškův trestný kop na zadní tyči k Vackovi, který během minuty zažil změnu emocí. V 73. minutě se do trestném kopu Hybše vložil hlavou Kučera, ale Nita byl znovu spolehlivý. V 82. minutě Janošek vyslal do samostatného úniku Sychru, kterému však stačil vložit do střely nohu Jukl. O dvě minuty předvedly spolupráci střídající hráči. Pikul našel Kapangu, který debutoval v pardubickém dresu, obrana ho zablokovala. Domácí nedovolil opakování scénáře utkání se Zlínem a zápas dohráli na polovině soupeře. Do kabin je vyprovázel bouřlivý aplaus.

Radoslav Kováč (trenér FK Pardubice): „Měli jsme vynikající začátek. Dali jsme rychle dva góly. Byli jsme aktivní a konečně jsme zužitkovali centr z křídla. Viděl jsem od úvodu daleko větší hlad ve vápně, což prokázal Míša Hlavatý. Teplice vyrovnaly po standardce, když jsme hodně zalezli. No a Kučera to výborně trefil. Pak jsme jako už klasicky znervózněli a přestali jsme být aktivní. Hlavní roli v tom hrála hlava, což se dá v takovém zápase pochopit. Klíčový moment se odehrál kolem 65. minuty. Ještě jsem penaltový zákrok neviděl, takže to nechci hodnotit. Ale, jak se šel rozhodčí podívat na záznam, věděl jsem, že bude. Florin ale penaltu chytil a za minutu jsme dali Kamilem Vackem na 3:1. Tím jsme soupeře definitivně zlomili. Jsem rád, že jsme utkání dohráli s míčem na kopačkám. Velmi dobře a soupeře jsme už k ničemu nepustili. Mohli jsme zvýšit, ale výhru 3:1 beru s pokorou. Jsme znovu zpátky ve hře.“