Fakta – branky: 27. Solil (Cadu), 50. Vacek, 71. Cadu (pen.) – 45. Hora, 57. L. Havel (Mršić), 87. Čolić. Rozhodčí: Zelinka – Podaný, Líkař. Žluté karty: 75. Hora (ČB). Diváci: 645. Poločas: 1:1. Sestavy - FK Pardubice: Letáček – D. Kostka, Hranáč, Toml, Cadu – Jeřábek – Huf (80. P. Černý), Vacek, Solil, Jakub Rezek (58. Lupač) – L. Matějka (80. Akosah-Bempah). SK Dynamo Č. Budějovice: Vorel – Čolić, Králik, P. Novák (59. Skovajsa), L. Havel – Hora, Hellebrand (87. Hais) – Van Buren, Michal Škoda (90+4. Čavoš), Mršić – Mihálik.

Úvodní dvacetiminutovka na rozkoukání? Zapomeňte. Obě mužstva vstoupila na hřiště u Botiče útočně naladěna. Při chuti byl nejvíce, paradoxně pardubický obránce Kostka. První pokus mu ještě vykryl jeden z bránících hráčů. Ve 21. minutě už ale mířil přesné a brankář Vorel si ještě teď chladí rukavice… O šest minut později si vydal na výlet jeho kolega z kraje obrany Cadu. Po brazilsku si vychutnal svého strážce a po jeho přihrávce se výtečně zorientoval Solil a poprvé v utkání, ale i na jaře po téměř než tři sta suchých minutách, rozvlnil českobudějovickou síť. A v tu chvíli začal příběh: Když Pardubice daly gól, Jihočeši osnovaly rychlou odpověď. Na druhé straně totiž dostal možnost otevřené střely Mršič, ovšem Letáček vytáhl parádní zákrok. Domácí už se těšili na horký čaj v kabině. Jenže Budějovice z ničeho udeřili. No zničeho… Z krátkého odkopu soupeře. Míč přiletěl k Horovi, který svou pumelici nedovolil Letáčkovi vytáhnout mimo tři tyče.

Gól však domácími vůbec neotřásl. Jihočeši váhali ve svém pokutovém území, tak dlouho až Huf, s pomocí obránců dostal míč na Vacka. Ten měl čas zamířit a svůj návrat do Ďolíčku (do Pardubic přišel z Boheminas) ozdobil gólem. Tři minuty od gólové radosti, se málem měnila nálada na pardubické lavičce. Po Horově centru do šestnáctky Toml zasáhl míč tak, že plachtil přes Letáčka. Ten mohl poděkovat rodičům, kam narostl a také své obratnosti, protože při couvání nespadl a balon konečky prstů vytáhl na břevno. Místo toho, aby mu spoluhráči poděkovali, tak nechali soupeře po trestném kopu podruhé vyrovnat. Matějka neuhlídal Havla. V 64. minutě hostující obránce nesmyslně vracel od postranní čáry míč do vápna. Přehlédl Solila, kterého jeho kolega sestřelil. Sudí Zelinka dostal pokyn od obsluhy systému VAR, že se má jít podívat na video. Úkol splnil, ovšem proti jeho záměru stávkovala technika. Obsluha ne a ne přístroj opravit. Zelinka, když viděl mrznoucí hráče, využil služeb kameramana. I na malé obrazovce rozpoznal faul. Penalta. K míči se postavil Cadu. Počkal si až mu Vorel odlétne od strany a střelou doprostřed znovu sebral vedení na stranu svého týmu. Pojistku měl na kopačce Černý, ale těsně minut tyč. Tři minuty před koncem řádné hrací doby odpískal rozhodčí trestný kop na druhé straně. Domácí se dušovali, že o nedovolený zákrok nešlo. A patrně věděli proč. Čolič totiž utěšenou ránou vyrovnal potřetí. V desetiminutovém nastavení Pardubice soupeře mačkali jako citron. Roh střídal roh, ale ani jeden závar ke tříbodové střele nevedl. Východočeši ztratili dva body.

Zdroj: Youtube