O góly se podělili tři hráči - Martin Toml, Lukáš Pfeifer a Michal Hlavatý. Všichni se v nejvyšší soutěži trefili poprvé. "Zápas hodnotíme pozitivně. Nabádali jsme hráče, aby byli aktivní a rychle kombinovali. To se maximálně splnilo, hlavně v první půli jsme se dostávali do šancí a vstřelili dva góly," hodnotil zápas pardubický trenér Jaroslav Novotný.

Oba týmy nastoupily v pozměněných sestavách, Liberec šetřil kvůli zápasům na evropské scéně některé opory. V té pardubické se na pozice krajních beků stáhli Cadu a Surzyn, v záložní řadě nastoupili poprvé v sezoně od úvodní minuty Hlavatý a Pfeifer.

Zápas začal šancí Černého, ale jeho hlavičku si pohlídal gólman Nguyen. Na druhé straně si zase se střelou Berana poradil Boháč.

Pardubičtí pak byli aktivním týmem a vyjádřili to i brankově. Ve 31. minutě po standardní situaci vrátil Surzyn míč do vápna a Černý před brankou našel volného Martina Tomla.

Střelec byl i u druhé gólové akce Pardubic, když vyjel s míčem a našel Černého, který míč ideálně posunul na Lukáše Pfeifera. Pardubický záložník prostřelil Nguyena a zvýšil na 2:0.

Útočník Pavel Černý přihrál na oba góly v prvním poločase. "Pavel odehrál velice dobré utkání, ale vyzdvihnout musíme celé mužstvo," dodal Novotný.

Liberec měl velkou šanci po přestávce, jenže Koscelník branku přestřelil. Až ve druhé půli se pak na hřiště dostali Mosquera či Hilál. To už ovšem Liberec prohrával o tři góly. V 60. minutě totiž po rohovém kopu trefil míč ruku libereckého hráče. A nařízenou penaltu s přehledem proměnil Michal Hlavatý.

"Z penalty jsme skórovali potřetí a potom dali síly do toho, abychom neinkasovali. Drželi jsme hru ve vysokém tempu, soupeř se do tolika šancí nedostal," poznamenal trenér Novotný.

Hosté skórovat nedokázali. "Prohra je to krutá, ale zasloužená. My jsme udělali hodně změn v sestavě kvůli utkání, které jsme v poháru odehráli a které nás čeká. Haprovala nám spolupráce. Soupeř hrál velmi dobře, nedokázali jsme se do zápasu vrátit. Nefungovali jsme jako tým, nebyla tam kompaktnost," řekl liberecký trenér Pavel Hoftych.

Na prohru z Ostravy tak Pardubičtí zareagovali jasným vítězstvím. Získali druhou prvoligovou výhru, na kontě mají sedm bodů.

Pardubice - Liberec 3:0

Fakta – branky: 31. Toml, 44. Pfeifer, 61. Hlavatý z penalty. Rozhodčí: Orel – Myška, Leška. ŽK: Cadu. Diváků: 867. Poločas: 2:0.

FK Pardubice: Boháč – Cadu (84. Čihák), Šejvl, Toml, Surzyn – Jeřábek – Tischler, Hlavatý (84. Hlavatý), Solil, Pfeifer (75. Sláma) – P. Černý (65. Petráň).

FC Slovan Liberec: Nguyen – Koscelník, Chaluš, Jugas, Fukala – Beran, Cancola (61. Mosquera), Mara (46. Hromada), Matoušek (73. Barac) – Rabušic (46. Csáno), Rondič (61. Júsuf Hilál).