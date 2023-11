Pohled do tabulky, který říkal, že proti sobě nastupují dva třináctibodové celky, docela jasně určoval důležitost duelu na jablonecké Střelnici. Oba rivalové zkrátka potřebovali body více než sůl.

Špatnou variantu zvolil Kryštof Daněk při zahrání pokutového kopu. Vítězem souboje byl jablonecký gólman Hanuš. | Foto: David Haan

A hosté z Pardubic k jejich zisku nakročili velice svižně. Po opatrném začátku totiž gólově udeřili z první vážnější akce. Po signálu z rohového kopu se balon v šestnáctce dostal k Daňkovi, ten ho poslal směrem k brance, tam na něj nejlépe zareagoval Zlatohlávek a svým druhým ligovým gólem otevřel účet. Chvíli nervozity to ještě stálo, protože VAR musel potvrdit jeho neofsajdové postavení, ale všechno bylo OK – 0:1.

O rychlou odpověď domácích se mohl postarat Alégué, jeho zakončení však zazvonilo jen na tyčku. Na opačné straně se drželi za hlavu daněk s Patrákem, protože ve velmi dobrých pozicích nevyzráli na gólmana Hanuše.

Krosové tituly pod Kunětickou horou pro favority Hrochovou a Kováře

Zvýšená jablonecká aktivita přinesla svoje ovoce v podobě vyrovnání ve 36. minutě. Černákův centr usměrnil Kratochvíl hlavou mimo dosah Budinského a dorovnal na 1:1.

Přesto mohli jít do kabin spokojenější pardubičtí fotbalisté, když autor vyrovnávací branky fauloval v šestnáctce Ortize, leč exekutor nařízeného pokutového kopu Daněk ke škodě hostujícího celku svoji úlohu neustál. Volil střelu doprostřed branky a Hanuš mu ji vystihl!

Možná zlomový moment zápasu…

Jablonec - PardubiceZdroj: fkjablonec.cz

Brzy po změně stran se domácí hodně zlobili na sudího Volka (a byli za to i žlutě „odměněni“), když odpískal nedovolené počínání Hurtada na Budinského a neuznal následně vstřelenou branku.

Pardubický brankář potom svoje spoluhráče ještě jednou zachránil, v 72. minutě zasáhl proti vyložené šanci Černáka.

Tři minuty nato se ovšem skóre v pardubický neprospěch měnilo. Byl to pořádný závar ve vápně před Budinským, jenž čaroval proti opakovaným pokusům soupeře, za míčem se ale ve finále vrhl Kratochvíl a i když se přitom málem „přizabil“ o tyč, tak dokonal výsledkový obrat.

A obrat to byl skutečně dokonalý, protože hosté sev závěru k ničemu nedostali a museli děkovat Budinskému, že Jablonci nedovolil navýšení skóre.

Jakkoli Pardubice neměly duel špatně rozehraný, tak výsledkem je znovu jen porážka a další starosti.

„Terén byl dobře připravený, Jablonci za to patří respekt. Začali jsme velmi dobře. Vedli jsme a do 30. minuty měli i další šance. Jenže jejich řešení nebylo dobré. Fotbal je o gólech a to je náš problém. Efektivita našich klíčových hráčů je slabá. Myslím, že do půlhodiny jsme tu měli vést o dva góly. Pak jsme dvakrát nevykopli balon z našeho vápna a potrestalo nás to vyrovnáním. Potom jsme se zase nadechli, na konci první půle přišla penalta, kterou jsme neproměnili. To byl zlomový moment celého zápasu. Jablonec v druhém poločase rozhodl po standardce. Mrzí mě, že jsme tam byli všichni pod míčem. Domácí na brankáře třikrát doráží, v tu chvíli to musí letět na tribunu. Byl to zápas o šest bodů, měli jsme to lépe vyřešit v prvním poločase," hodnotil trenér Radoslav Kováč.

FORTUNA LIGA, 16. kolo:

Jablonec – Pardubice 2:1