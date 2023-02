Raz, dva, tři, prodáno! Vstupenky na fotbalový zápas se rozhodně neprodávají stylem aukce. S nadsázkou ale říct, že za podobný čas byly vyprodány lístky na úvodní zápas se Slavii Praha. Východočeši nastoupí ve druhém utkání na domácí půdě proti Zlínu a nutno říct, že se jedná možná o nejdůležitější zápas sezony a pořádnou podporu budou potřebovat o to více.

Vstupenky již lze koupit i přímo na stadionu. | Foto: FK Pardubice

Do této doby se vstupenky prodávaly čistě skrze internet. Pardubický klub ale oznámil velkou novinku, která mnohým usnadní nákup. Na stadionu Arnošta Košťála byla zprovozněna pokladna, kde lze zakoupit jednotlivé vstupenky a navíc si můžete odnést i nějaký ten suvenýr, který se při podpoře rozhodně bude hodit. Na prodejně můžete zakoupit lístky do všech sektorů, včetně VIP. Pokladna je otevřena od úterý do pátku vždy od 15:00 do 18:00. Prodejnu najdete za sektorem hostí u parkoviště enteria areny.