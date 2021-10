„Hradecká pohádka pokračuje,“ pronesl naprosto trefně Antonín Rosa, bývalý výborný ligový hráč, nyní expert televize O2. Pane bože, vždyť nováček ligy hrající ve vyhnanství v Mladé Boleslavi má nyní jen sedmibodovou ztrátu na mocnou Slavii, českého hegemona posledních let.

Až neskutečný vstup do FORTUNA:LIGY potvrdili Hradečtí výhrou nad Teplicemi. 3:0, to je nálož, opravdu ukázka velmi dobré formy, až dominance.

K úspěchu se Hradec dopracoval maličko podobně jako v minulém kole ve Zlíně. Rovněž tentokrát udeřil už ve 2. minutě. A opakovaně se prosadil Pavel Dvořák. „Až se divím, jak se nám úvody daří,“ usmál se trenér Miroslav Koubek.

Votroci navíc přidali během úvodní části ještě jeden zásah, trefil se další pan zkušený Jakub Rada. „První půli jsme zaspali, byli jsme totálně špatní. Hradci jsme se vůbec nevyrovnali,“ uznal kouč Jiří Jarošík.

Po změně stran byl v hlavní roli boj a také videorozhodčí. Pro Hradec to dopadlo dobře. Sice mu nebyl uznán gól, ale sudí po zásahu odvolal penaltu pro Teplice a naopak přiznal pokutový kop Votrokům. Z něj skóroval (tedy až dorážkou) podruhé Dvořák.

„Moc to Pavlovi přeju. Je to poctivej kluk, který na góly dlouho čekal,“ ocenil přínos zkušeného útočníka Koubek.

Hradecký záložník Jakub Rada.Zdroj: fchk.cz

Dal gól, ve středu pole podal svůj klasický chytrý výkon. Záložník JAKUB RADA pomohl hradeckým fotbalistům k ligové výhře 3:0 nad Teplicemi.

Jste šestí. Co tomu říkáte?

Musím říct, že takhle vysoko jsme se nedívali. Přiznám se, že přijdu domů a rád se podívám na tabulku. Ale teď na to musíme navázat, na laťku, jakou jsme nastavili. Kdybychom to poslali do kytek, byla by to degradace toho, jak jsme se doteď prezentovali.

Jak cenná je pro vás výhra nad Teplicemi?

Vzhledem k postavení v tabulce a soupeři jsme chtěli urvat tři body. Jsme nováček a pořád platí, že koukáme na záchranu. Dobře se nám dívá na náskok před týmy, s kterými jsme se měli mlátit o udržení.

Roste týmu sebevědomí?

Věřím, že to tak bude. Nesmí dojít k uspokojení, ale může dojít k uklidnění. Nehrajeme v extra stresu, můžeme zkusit porovnávat se s týmy na úrovni, kde teď jsme. Zároveň se tím můžou kluci zviditelnit, budovat si kariéru a prodat se výš.

KOMENTÁŘ JIŘÍHO FEJGLA

Liga je i pro „starý“

Tahle liga není pro starý, praví se v jednom filmu. Často to platí i ve sportu, zelenáči mají přednost.

Jenže i hradečtí fotbalisté ukazují, že to není jediná možná cesta k úspěchu. V týmu Votroků dál válí dva matadoři, souboj s Teplicemi (tuze důležitý) rozhodli brankami Pavel Dvořák s Jakubem Radou.

Takže platí: Tahle liga je (i) pro „starý“.