Baník jako nejlepší možný test na baráž. Očekává se rotace v pardubické sestavě

Není na výběr. Cožpak o to, ono by bylo, jenže to by člověk nesměl hrát ve stejný čas. Zápasy ve skupině o záchranu ve FORTUNA:LIGY se totiž konají v tutéž hodinu jako souboje závěrečného kola o patro níž. Právě derniéra v „národce“ eminentně zajímá pardubické fotbalisty. V předposledním dějství své soutěže škrtli slovní spojení přímý sestup. A teď netrpělivě čekají na jméno svého soupeře pro baráž. Prvoligovou pouť, a všichni v klubu i fanoušci FK Pardubice si přejí, aby jen tu v letošní sezoně, zakončí Kováčovi svěřenci na půdě ostravského Baníku.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Pardubic čeká ještě po výhře nad Jabloncem poslední zápas skupiny o udržení ve FORTUNA:LIZE. Ten sehrají na hřišti Baníku Ostrava. | Foto: Deník/Luboš Jeníček