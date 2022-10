Na závěr derby přišla kopačka do hlavy fanouška. Je to prasárna, zní ze svazu

„Co říkám na pokutu za incident, kterému jsme mohli asi jen opravdu těžko zabránit? Je podle mě vysoká. Když to přepočítám, tak jsou to třeba dva proplacené autobusy na mistráky mládeže. Asi vůbec poprvé jsem nahlédl do disciplinárního řádu a četl si paragraf o Porušení povinností pořádajícího klubu. A zatrnulo mi. Tam jsou věci, ze kterých jde hlava kolem. Ale to je jiná věc. Zkrátka jsme dostali pokutu, kterou budeme muset uhradit a jen se modlit, aby se nic podobného neopakovalo u nás, ale ani nikde jinde,“ sdělil Deníku Ladislav Pokorný, místopředseda Roudnice nad Labem.

Deník kontaktoval i zástupce Pokratic. Oslovil Antonína Marčaníka mladšího a také Antonína Marčaníka staršího. Oba se ale k incidentu nechtěli vyjádřit.