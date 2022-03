„Fotbal je pro mě celý život, takže se to úplně nabízelo,“ vzpomíná s odstupem téměř deseti let Tomáš Vlasatý. Svatba se původně měla konat na Stadionu Františka Kloze v Kladně, z organizačních důvodů z toho ale nakonec sešlo. „SK Kladno je mým srdečním klubem. Jako druhá možnost se automaticky nabízely Doksy, kde jsem v té době hrál a kde mám spoustu kamarádů,“ vysvětluje Vlasatý.

„Zašli jsem za starostkou Kamenných Žehrovic, která řekla, že do toho půjde. Zeptal jsem se ještě kluků v klubu, jestli by to šlo. Nic tomu nebránilo,“ dodává s úsměvem.

Celý dokeský fotbalový klub tak začal žít chystanou veselkou. „Všichni to brali jako dobrý nápad. Ten den se ale hrálo ještě soutěžní utkání s Velvary,“ upozorňuje Vlasatý. Dokeský trenér Martin Škvára proto zkušeného obránce přemlouval, aby po svatbě naskočil i do zápasu. „Ještě jsme o tom licitovali, ale sešlo z toho. Musel jsem se věnovat hostům,“ směje se Vlasatý.

Fotbalovou svatbu tehdy nepřekazilo ani bláznivé počasí, které si dělalo doslova, co chtělo. „Bylo typické aprílové počasí. Ráno svítilo sluníčko, pršelo a v hodině obřadu padal sníh a byly asi čtyři stupně. Dodnes to vidím před očima,“ vzpomíná Vlasatý.

Zatímco jeho spoluhráči si užili obřad a museli se jít připravovat na utkání, novopečený manžel se s ostatními svatebčany přesunul do místní hospody, kde byla na programu hostina a oslava. Jak ale po deseti letech přiznává, nutkání jít se podívat na zápas přece jen měl. „To víte, že mě trochu lákalo se jít na zápas podívat. Nebylo by to ale fér vůči příbuzným a manželce,“ říká.

Opustit rodinný kruh si nemohl dovolit ani kvůli svému čerstvému tchánovi, kterým není nikdo jiný než bývalý vynikající hokejista a trenér Jan Neliba. Ten v té době trénoval Slovan Bratislava a ve slovenské nejvyšší soutěži se chystal na finále proti Košicím!

„Přiletěl tenkrát v den svatby a hned druhý den bylo zase vypraveno letadlo, protože startovalo finále. To nakonec vyhráli,“ doplňuje Vlasatý.

Ten už krátce po obřadu pro Deník uvedl, že si myslí, že to byla jeho první a poslední svatba v životě. Tato slova se mu zatím plní. S manželkou brzy oslaví desáté výročí a společně vychovávají dva syny, kteří podědili sportovní geny. Zatím to ale vypadá, že spíše z matčiny strany. „Starší syn se mnou procházel od narození všechny kluby, kde jsem hrál. Teď hraje souběžně fotbal i hokej, ale jedničkou je pro něj hokej. Je to naprostá kopie Jana Neliby,“ říká s úsměvem o synu Matoušovi, který hraje ve čtvrté třídě za Rytíře Kladno.

„Mladší syn Šimon teď začal chodit na školičku bruslení. Chce jít ve stopách staršího bráchy,“ doplňuje Vlasatý, který si sám svoji sportovní kariéru ještě prodlužuje. Ve 42 letech hraje okresní přebor za Lidice a dál si užívá svůj milovaný sport. „Rozhodně nelituju, že jsme měli fotbalovou svatbu. Měl jsem výhodu v tom, že Bára je ze sportovní rodiny, takže souhlasila,“ zakončuje.

