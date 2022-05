Z pozice obránce dát tři góly? To chce pořádnýho fištróna. Pavel Němeček, ale dokázal, že se dá všechno a stal se tak kanonýrem víkendu, když nastřílel tři branky rezervě Ústí nad Orlicí. To nejspíše asi přesedlal na ofenzivně laděného hráče. "Vypadá to tak, ale nálepka obránce mi zůstává i nadále," říká pro Deník, Pavel Němeček.

S odstupem času, jak hodnotíte utkání proti Ústí nad Orlicí?

Myslím si, že jsme ho od úvodních minut měli pod kontrolou. Měli jsme obrovskou výhodu, že jsme ze začátku vstřelili branky. Soupeř začal hrát až ve druhém poločase, což už jsme si pohlídali.

Po jakých situacích padli vaše tři branky?

První branka padla po situaci, kdy jsem vystřelil zhruba z dvaceti metrů a gólmanovi to skočilo na což už nedokázal zareagovat. Druhá byla po zpětné přihrávce, kdy jsem trefil volný prostor branky. Poslední trefa padla po rohovém kopu, kdy mě Patrik Prokůpek trefil do hlavy a odrazilo se to za záda ústeckého brankaře (smích).

Jste spíše znám jako obránce. Přesedlal jste tedy na pozici kanonýra?

Ono to tak vypadá, když jsem vstřelil hattrick. (smích). Ale samozřejmě je tam spíše nálepka toho obránce a tuhle pozici si stále držím.

Vstřelil jste v kariéře už hattrick nebo byl snad premiérový?

Bavili jsme se o tom se spoluhráči v kabině a musím přiznat, že možná jsem dal naposled v žácích. Takže ho beru spíše jako první.

Rosice se nenachází úplně v ideální pozici, jak to vidíte vy?

Samozřejmě věříme v záchranu, byť to úplně nemáme ve svých rukách, ale bylo by špatné, kdybychom se nesnažili zápas od zápasu bodovat. Uvidíme na konci sezony, jak to bude vypadat.

Na jaře jste se objevil v sestavě poprvé. Plánujete být vy tím zachráncem?

Když to půjde, tak budu chtít určitě klukům pomoct. Je to pro mě časově složité, jelikož do toho trénuji pardubickou rezervu, a taktéž chci věnovat čas i rodině. Uvidíme, ale snad si ten čas najdu. (úsměv)

Máte za sebou několik štací. Na kterou vzpomínáte nejraději?

Co se týče spoluhráčů, trenérů a dalších lidí, které jsem potkal, tak to bude určitě první éra v Pardubicích. Z hlediska sportovního musím říct, že ligová sezona v Hradci Králové.

Pavel Němeček (vlevo) v dresu Hradce Králové.Zdroj: DENÍK/David Taneček

Se svou kariérou jsem spokojený

V Pardubicích působíte jako trenér rezervního mužstva. Pochlubil jste se svým svěřencům?

Do minulého týdne jsem trénoval dorost U-19 a s nimi jsem se zatím o tom nebavil, ale až je uvidím na tréninku, tak třeba něco řeknou (smích). V kabině béčka jsme o tom prohodili pár slov, ale jen tak letmo.

Přebral jste čerstvé B mužstvo Pardubic. Jak hodnotíte kádr?

Máme kvalitní tým, který sice není moc široký, ale chodí nám vypomáhat hráči z ligového mužstva, což je pro nás dobře. Jsou to ale většinou mladí kluci. Věřím, že tu situaci zvládneme. Do konce soutěže zbývá devět zápasů a věříme, že těch bodů získáme co nejvíce.

Máte výhodu, že jste trénoval juniory, tak budete využívat mladíky i v rezervě Pardubic?

Spolupráce mezi juniorkou a mužstvem dospělých fungovala a funguje výborně. My mladé kluky využíváme na doplnění a určitě je budeme využívat i nadále.

Nemrzí vás odchod od takto dobře rozjetého vlaku?

To bych úplně neřekl, že mě to mrzí. Něčeho jsme společnými silami dosáhli a jsme rádi, že se takhle dařilo. V rezervě začínáme novou štaci a je to pro mě zajímavá výzva.

Pavel Němeček v současnosti působí jako trenér pardubické rezervy, kam přišel od ročníku U-19.Zdroj: Radek Klier

Postup do ligy stavím nejvýš

Nemáte někdy toho kopání do míče až nad hlavu, když každý den trénujete a sám i aktivně hrajete.

Popravdě ani ne. Ono být trenér a hráč je úplně něco jiného a osobně si rád jeden den v týdnu odpočinu na hřišti v pozici hráče. Samozřejmě jde o to, že mám malé děti a toho času na aktivní hraní už moc nezbývá.

Vaše kariéra profesionálního fotbalisty, jak byste ji hodnotil?

Já když jsem bilancoval, tak jsem opravdu se svým působením ve fotbalu spokojený. Samozřejmě člověk si říká, že mohl v tuhle chvíli přestoupit či někde zase zůstat déle, ale já jsem opravdu rád, jakou kariéru fotbalisty jsem měl.

Jaký fotbalový úspěch stavíte na úplný top?

V pozici hráče to je postup do první ligy s Hradcem Králové. V pozici trenéra mě těší současná pozice juniorky, která je na druhém místě za Slavií Praha.

Máte čas, v takto nabitém programu, sledovat fotbal i v televizi?

Toho času moc není, ale když už si ho najdu, tak rád sleduji Slavii (úsměv).