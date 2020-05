„Zatím nedokážu absolutně říct, jak budeme hlasovat, protože se nemám podle čeho rozhodnout. Od místopředsedy LFA za druhou ligu Petra Heidenreicha máme informace ohledně výstupů z posledního jednání výboru, ale nic víc,“ prohlásil František Jura, předseda 1. SK Prostějov, který působí ve druhé nejvyšší soutěži.

Není žádný manuál

„Nedostali jsme žádný manuál k tomu, jak by měla soutěž probíhat, jak to bude s testováním hráčů, kdo by ho platil. Prostě nic. A řekl bych, že je pomalu za pět minut dvanáct,“ uvedl Jura.

„Je čtvrtek, tak věřím, že ještě něco přijde. Neumím si představit, že bychom takto důležité informace dostali na místě, tam to studovali a okamžitě se rozhodovali,“ dodal.

V podobném duchu hovořil pro Deník před pár dny i sportovní ředitel olomoucké Sigmy Ladislav Minář.

„Sigma chce ligu dohrát. Je ale třeba znát jasná pravidla. Zkrátka když řekneme A – chceme hrát, tak musíme říct i B a C – co se bude dít v případě komplikací,“ uvedl.

Situace ohledně pokračování obou profesionálních soutěží je napjatá. Většině týmů ohrožených sestupem se moc hrát nechce. V případě předčasného ukončení se výsledky anulují a ony budou minimálně na rok z problémů venku.

Dalším klubům nedává kvůli směšné ceně českých televizních práv smysl pokračovat ekonomicky.

„My ve druhé lize máme z TV práv také nějaký příjem, ale když vezmeme v úvahu všechny náklady, které nás čekají a to, že se bude hrát bez diváků, tak úplně přinejlepším budeme na nule,“ přiznává Jura.

Pro koho by se hrálo?

A další otázkou je, pro koho by se vlastně hrálo. Diváci na stadiony jistě mít přístup nebudou. Prvoligová utkání budou v televizi, ale s druhou ligou je to kompllikované.

„Jednali jsme o možnosti, že by se zápasy, které nebudou v televizi, vysílali prostřednictvím nějaké streamové služby na internetu. Bylo nám ale řečeno, že to kvůli právům nejde a výjimku není možné udělat,“ řekl Jura.

Je pak nasnadě, zda za takových okolností má cenu podstupovat zdravotní rizika.

„Všem nám fotbal hrozně chybí a přáli bychom si, aby se už mohlo normálně hrát. I od odborníků však slyšíme, že epidemii konec,“ dodal Jura.

Shora však tlačí na dohrání národních soutěží UEFA. Podle šéfa LFA Dušana Svobody by mohlo hrozit i vyloučení z příštího ročníku evropských pohárů.

„UEFA bude mít pochopení, když sezonu nedovolí dohrát vyšší moc. Ale rozhodně ne ve chvíli, kdy se někdo chová vypočítavě,“ řekl v rozhovoru pro idnes.cz.

I proto bude každý klub velmi zvažovat, zda na sebe vezme roli „toho, kdo nechce hrát“ a při hlasování o pokračování soutěže řekne jasné „Ne“.

V úterý 12. května se dá očekávat u zeleného stolu hodně napínavá bitva.