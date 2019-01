Ondřej Brusch chce s novým týmem skončit v divizi co nejvýše. V budoucnu by ještě znovu rád hrál fotbal za hranicemi, kde by to chtěl zkusit i jako trenér.

Neratovický Ondřej Brusch v akci během nedávného utkání na hřišti rakovnického Tatranu. | Foto: Foto: David Svoboda, týdeník Raport

Ze zahraničního angažmá se už nevrátil do Úval, kde fotbalově vyrostl a odkud vyrážel za hostováními do nejrůznějších klubů v regionu, ale do Neratovic. V mužstvu svého někdejšího trenéra Ondřej Brusch zatím plní roli zkušené posily. Naposledy jediným gólem sestřelil lídra skupiny.

„Jsem rád, že se mi osobně daří, ale ještě bych chtěl zlepšit moji produktivitu. Stále je na čem pracovat,“ říká třicetiletý záložník.

Gól do sítě Zbuzan pro něj byl druhým v mistráku za Neratovice. Zatímco týden předtím jen jistil tříbrankovou výhru na posledním Rakovníku, tentokrát rozhodl o třech bodech. Proti Ličkovi a spol. navíc velmi cenných. „Moc lidí tomu nevěřilo, že bychom mohli vyhrát. O to víc mě to těší,“ vrátil se k zatím nejcennějšímu výsledku Neratovic v soutěži.

Po počátečním poněkud křečovitém rozjezdu už modrožlutý tým opět začíná budit respekt. Třetí výhrou v řadě, navíc bez inkasovaného gólu, dává parta trenéra Staňka vzpomenout na stříbrný podzim z loňského roku. „Začátek určitě nebyl podle našich představ, ale teď si troufám říct, že si vše sedlo. Doplnili jsme mužstvo a uzdravili se někteří kluci,“ nabízí Ondřej Brusch vysvětlení k zlepšeným výkonům.

Sám se prý v neratovickém týmu zabydlel prakticky okamžitě. Pochvalně mluví o atmosféře v kabině i lidech kolem týmu. Přechod byl pochopitelně o to snadnější, že do Neratovic zamířil za koučem, s nímž se znal už z minulosti.

„Vedl mě v mládeži několik let, a než jsem odešel do zahraničí, tak krátce i mezi dospělými,“ potvrdil Ondřej Brusch dlouholetou vazbu, která hrála roli při návratu na české fotbalové trávníky. „Končila mi smlouva, přišla zajímavá nabídka a já chtěl s přítelkyní zase na chvilku do Prahy,“ řekl k ukončení šestiletky v Německu, Belgii a Rakousku. „Zkusit si fotbal jinde než u nás, to byla velmi zajímavá a cenná zkušenost. Města a fanoušci v Lokomotivě Leipzig, VFC Plauen nebo belgickém UR Namur byli skvělými zážitky,“ nelituje.

I když z rodných Úval často vyrážel na hostování (v Česku Kolín, Velim, Motorlet, Žižkov, Horní Měcholupy, Králův Dvůr), dění v tamním klubu nepřestal sledovat. Ústup z divizní slávy na současnou úroveň v I. A třídě jej samozřejmě nepříjemně překvapil. „Je to trošku smutné, jak to tam celé dopadlo, ale bohužel i takové situace mohou ve fotbale nastat. Držím klukům palce a stále je budu podporovat. Mám tam spoustu přátel.“

S Neratovicemi chce v rozehrané sezoně skončit co nejvýš a poměrně jasno má také o vlastní fotbalové budoucnosti. „Rád bych ještě vyzkoušel nějaké zahraničí angažmá jako hráč, nebo později i jako trenér,“ nechal nahlédnout do svých plánů.