„Byl to takový normální souboj. Rozhodčí nedal kartu, tak asi v pořádku. Ještě nebylo ani moc odehráno. Srazili se hlavama, chlumčanskej padal a dal si nešťastně ruku pod tělo. A asi se ještě bouchl o zem do hlavy. Bylo to v rychlosti, tak to úplně přesně nepopíšu," omlouval se jeden z diváků nedělního špílu.

Než dorazila sanitka, Zomer ležel pod dekou před kabinami, chlácholen přáteli. Záchranka přijela na konci prvního poločasu, chlumeckého snajpra odvezla do mostecké nemocnice. „Není to lepší. Mám otřes hlavy, vykloubené rameno a za chvíli jdu na cétéčko. Ani neumím popsat, co se stalo, nic si nepamatuju," hlásil Zomer z lůžka.

SK Chlumčany - TJ Baník Osek 1:4 (0:1). Branky: 84. Francl (PK) - 39. a 58. Ferstel, 76. Říha, 82. Urbánek. Rozhodčí: Pašek - Sitarčík, Sýkora. ŽK: 3:2. Diváci: 100.

Ironií osudu si před utkáním přál jít do branky, protože se necítil ideálně. „Já chytal do 18 let, pořád mě to tam táhne. Když chybí náš gólman, jdu chytat," říkal.

Nyní bude několik měsíců bez kopané.

„Je to pro nás smůla, protože už několik hráčů je zraněných. Před sezonou jsem si myslel, že máme dobře poskládaný mančaft, že to bude třeba i na boj o postup, ale přišla sezona, pár zranění, nemoci, karty a je to jinak. Teď budeme rádi za střed tabulky. Hlavně aby to bylo v klidu, fotbal se má hrát pro zábavu," mluvil těžko Lukáš Vopršel.

Podívejte se, jaká atmosféra vládla v Chlumčanech během utkání a také na to, jak hráči Baníku slavili v kabině výhru:

Zdroj: Deník/František Bílek

Covid mu vzal jednoho hráče, navíc pozoruje snížený zájem o fotbal všeobecně. „Prý ho fotbal nebaví, chce být s rodinou. Jiný tahoun odešel do Psár. Celkově to není ideální. I třeba se sponzory. Máme jednoho, Gastro plus pana Novotného, pak nám hodně pomáhá obec. Jinak je to ale bída."

Podle Vopršela je problém i v tom, že Chlumčanští nemají mládež. „Nejsou tu děti. S nimi výborně pracují vedle v Cítolibech, tak u nás by to nešlo a ani by to nedávalo smysl, když se to dobře dělá už nějaký čas tam. Na děti by sponzoři peníze dali, takhle bohužel ne."

Není proto divu, že Lukáš Vopršel má v Chlumčanech více funkcí a povinností. V neděli stál u kamery a snímal zápas. „Na vesnicích nejsou lidi, kteří by měli zájem se nějak podílet na chodu klubů. Přijdou na pivo, na klobásu, za to jsme moc rádi, že diváky máme, ale jinak nás, kteří jsme zapálení, už moc nezbývá."

A výkon samotných fotbalistů na hřišti? Po minulé domácí výhře 9:1 nad Duchcovem přišlo vystřízlivění, porážka 1:4 od Baníku Osek je pro Chlumčany velmi nepříjemná. „Nešla nám přihrávka do nohy, nic. Bylo to takové nemastné, neslané. Asi to bylo těma absencema, chyběl třeba vykartovaný stoper Trhlík," poznamenal Vopršel.

Osečtí naopak byli spokojení, body totiž potřebovali jako sůl. „My nejsme zvyklí, abysme měli po pěti kolech tři body. Poslední dva zápasy jsme nehráli špatně, ale nebodovali jsme. Teď jsme se slušně sešli a pohodově vyhráli. Asi nám ty neděle začnou vyhovovat, jinak jsme spíš pro soboty, to jsme se scházeli tak, že někdy byl problém napsat zápis, protože nás bylo fakt dost. Poslední dobou je problém, tak možná neděle," usmíval se Václav Müller, který osecký tým vedl z lavičky.

Baník má zkušený tým, chce být v horní polovině tabulky. „Mančaft je podle mě dobrej. Jsou to zkušený kluci, kteří hráli krajský přebor, možná i vyšší soutěž. Snažíme se sázet na odchovance, na kluky, kteří jsou spjatý s Osekem. Teď si to hezky oslavíme, ale zítra je pondělí, tak dáme dvě tři piva," zářily Müllerovi oči.