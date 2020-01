Také Adam Vlkanova si však prošel boji v McDonald's Cupu, turnaji základních škol, který čeká letos už 23. ročník. „Moc nás to bavilo,“ vzpomíná pětadvacetiletý záložník.

„Ale největší výhra byla, že jsme nemuseli na vyučování,“ směje se. „Proto jsem byl rád, že jsem hrál za školu snad všechny sporty: fotbal, florbal, chodil jsem na atletické závody…“

Finále nezažil

Vlkanova reprezentoval Základní školu Milady Horákové. Jako jeden z mála hráčů vyrůstajících v Hradci nepřestoupil na Sever, na místní fotbalovou základku.

Přesto si zahrál pěkné zápasy a pamatuje si dodnes na největší soupeře. „My jsme vždycky bojovali ve finále okrskového kola se školou, za niž nastupovali bratři Drozdové, současní reprezentanti ve futsalu. Jednou jsme vyhráli my, jindy oni.“

Do celostátního finále, nynějšího Svátku fotbalu se však jeho škola nikdy nedostala. „Měli jsme tým sestavený hlavně z kluků, kteří hráli za Třebeš,“ zmiňuje klub, jehož první mužstvo nyní kope v přeboru Královéhradeckého kraje a je známý velmi početnou mládežnickou základnou.

Nikdo další z jeho spoluhráčů a zároveň spolužáků to ale do profesionálního fotbalu nedotáhl. Pouze Vlkanova, který nyní čeká, zda se, jak říkají sportovci, posune výš, tedy do první ligy. „Chtěl bych, ale z Hradce neutíkám. Nelákají mě kluby, které hrají jen o záchranu,“ přiznává otevřeně.