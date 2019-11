Čermák v Líšni podepsal letos v létě, když neuspěl na testech v nedaleké Zbrojovce. „Mrzelo mě, že to tam nevyšlo. Do Zbrojovky jsem chtěl jít. Takový je ale fotbal. Uvidíme, co bude dál,“ pokrčil rameny.

Místo bojů o místo v sestavě Zbrojovky teď kraluje v menším z brněnských celků. Také proto, že mnozí jeho spoluhráči se kromě fotbalu živí i jinou prací. „Jsem jeden z mála profesionálů v týmu. Kluci navíc chodí do práce. Šok to pro mě nebyl, ale překvapení ano. Dosud jsem takový stav nikdy nezažil. Zatím to ale zvládáme. Máme dobrý kolektiv, vše je bez problémů,“ zdůraznil šestadvacetiletý záložník.

Absence na tréninku dle něj běžné nejsou. „Dopolední trénink máme jen jednou týdně v úterý. Odpoledne už chodí většina hráčů. Málokdy se stane, že by někdo kvůli práci nepřišel,“ zmínil.

Dobrodružství v Líšni není první Čermákovým angažmá v České republice. „Tři roky jsem hrál za České Budějovice. Dlouho jsem však laboroval s kolenem, tým chytil formu a sestava se příliš neměnila. Letos na jaře jsem odešel na půlroční hostování do Táborska, kde to bylo dobré,“ poznamenal.

Jenže Budějovičtí mezitím postoupili mezi domácí elitu a Čermák se rozhodl pro odchod. „Trenér se mnou už moc nepočítal a já potřeboval změnu. Tak jsme se dohodli na ukončení smlouvy,“ objasnil.

Litovat nemusí. V sestavě Líšně má pevnou pozici. „Čermák je jeden z našich nejdůležitějších hráčů. Mohu se na něj spolehnout. S jeho prací nemám žádný problém a i charakterově je to výborný kluk,“ vyzdvihl trenér Milan Valachovič.

Zajištěná hra

Ten líšeňský celek převzal teprve před pár týdny. Ani pod ním se ale Čermákova role neliší. „Sedli jsme si s trenérem, ptal se mě, co mi sedí a jak hraji nejradši. Moje pozice v klubu se nezměnila. Hraji to, co předtím. Jen jsme trochu změnili rozestavení, ale to jsou jen čísla,“ uvedl odchovanec bratislavského Slovanu.

Stejný názor má také Valachovič. „Rozestavení nepřikládám velkou důležitost. Něco jsme změnili, ale šlo spíš o práci při útočení. Chceme být zodpovědnější. Hra je víc zajištěná. Jinak ale nahoru jdeme ve stejném počtu jako pod trenérem Machálkem. Žádné velké změny bych v tom nehledal,“ podotkl lodivod.

Trojici ve středu pole pak ordinuje zejména flexibilitu. „V rozestavení vypadá, že je Adrián defenzivní záložník, ale teď dal Vítkovicím dva góly. Každý ze tří středních záložníků se může dostat do ofenzivy. Adrián to více zavírá zpoza šestnáctky. Má za úkol dostávat se k odraženým míčům a střílet z dálky. Pokud vyjede nahoru, chci po dalším záložníkovi, aby zajistil jeho prostory. To platí spíš o Patriku Demeterovi. Jan Hladík je platnější nahoře jako falešná devítka. Ale jsme variabilní, není to nijak ortodoxně dané,“ přiblížil.

Na těchto principech stratég svůj tým staví. „Chceme být méně čitelní a využít víc možností při stavbě mužstva. Tomáš Machálek hrál dosud útočníka, teď se přesunul na křídlo. Hladík hrál také na hrotu, nyní spíš vyplňuje prostory pod Martinem Ziklem. Tohle je naše výhoda,“ sdělil Valachovič.

Všechny v Líšni může navíc těšit skvělá divácká kulisa na domácích zápasech. „Nečekal jsem, že bude chodit tolik lidí. Fanoušci jsou super, každý zápas je vyprodaný. Ženou nás dopředu a i oni mají velkou zásluhu na tom, že se nám daří,“ zakončil Čermák.

Líšeň se posunula na osmou příčku druholigové tabulky.

JAROSLAV GALBA