Z vítězství 15:7 se nakonec radoval favorizovaný tým okolo verneřického rodáka Vladimíra Šmicra. „Byli jsme sice důstojnějším soupeřem, než před dvěma lety, ale zase to nestačilo. Uvažujeme se, že si dáme brzy v Praze odvetu. Proběhla i tombola, jsme rádi, že jsme přilákali nějaké fanoušky. Čekal jsem, že jich přijde víc, ale to už asi neovlivníme,“ řekl Martin Pulpit, který aktuálně trénuje druholigový Žižkov. Právě Pulpit byl posledním trenérem, který vedl kdysi třetiligový FK Pelikán Děčín.

Hned tři hráči trefili hattrick - Horst Siegl, Štěpán Kučera a Vladimír Šmicer. „Bylo moc fajn se zase potkat, užili jsme si to. Děčíňáci se snažili, to je pravda. Ale pořád je vidět, že my jsme na tom ledě častěji. Výsledek jsme ani moc neřešili, hlavní bylo, že jsme si zahráli. Je ve hře odveta v Praze, ale Pelikáni by si sebou už asi měli vzít pár hokejistů,“ pravil s úsměvem na rtech Vladimír Šmicer.

„Možná mohlo přijít více fanoušků, ale asi prostě netáhne to, že bývalí fotbalisté hrají hokej," vtipně podotkl. „Já bych chtěl ale poděkovat všem, kteří na zimní stadion dorazili. Přeci jen dát branku před diváky je pro nás amatéry lepším zážitkem,“ dodal odchovanec fotbalu ve Verneřicích.

Domácí útoky zastavoval v brankovišti Pavel Kuka, který nakonec inkasoval sedmkrát. „Soupeř zase tolik nekousal, nemuseli jsme naplno zapnout. Proč chytám? Je to jednoduché, neumím bruslit tak dobře, abych hrál v poli. Je to zvláštní pocit, když můžete něco chytit. Já jsem hokej nikdy nehrál, ale jsem samouk. Na začátku je to vždy lepší, chvilku trvá, než mě soupeři přečtou. Pak už to je horší,“ přiznal bývalý skvělý kanonýr Pavel Kuka.

Z komedie se stala tragikomedie

Ten se v mezi třemi tyčemi sympaticky oháněl, ovšem jeden inkasovaný gól si za rámeček rozhodně nedal. „Bylo to někdy na konci. Chtěl jsem puk ze srandy vykopnout nohou, ale brusle se mi zasekla pod betonem. Takže jsem byl spíše za blbce. Měla to být komedie, byla to spíš tragikomedie,“ usmál se Kuka.

Jednu branku mu dal právě i impulzivní Pulpit, který se ze své trefy nefalšovaně radoval. „Znáte mě, já už jiný nebudu. Mám prostě takovou povahu. Víme, že bruslařky na ně nestačíme. Ale zlepšujeme se. Věřím, že to bude lepší a lepší,“ zdůraznil.

I přes porážku si to hráči z výběru FK Pelikán Děčín užili. „Paráda na ledě i v hospodě. Je super se na hřišti potkat s fotbalisty, kteří toho opravdu hodně dokázali,“ přiznal Pavel Mokráček, z celku poražených.

Kaňkou celého zápasu bylo brzké zranění Pavla Přibyla z týmu Pelikánů. Výsledek? Těžce vykloubené rameno.