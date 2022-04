„Jsme velmi spokojení, že jsme ten zápas zvládli. Báli jsme se, aby se to vůbec odehrálo. Dvě hodiny před výkopem hustě nasněžilo a podmínky nevypadaly příliš fotbalově,“ hodnotí zápas Ondřej Pilař.

Sám se v tomto utkání trefil třikrát čímž se zapsal mezi partu kanonýrů Deníku. Dvě branky vstřelil během prvních deseti minut. Hattrick dokonal až v posledních vteřinách. To ho nejspíše spoluhráči hledali všude možně po hřišti aby zaznamenal i třetí trefu.

„Měli jsme jako tým dobrý start do utkání. Samozřejmě i mně se úvod zápasu nad míru povedl, ale záleží mi především na týmovém úspěchu a klukům jsem neříkal aby mě hledali za každou cenu. Branek dávám poměrně dost, takže vyloženě neřeším jestli musím dát hattrick,“ říká s úsměvem třígólový hrdina utkání.

Ondřej Pilař (na snímku) už od dětství ukazuje, že je směrem do ofenzívy nesmírně platný.Zdroj: archiv Ondřeje Pilaře

Dřenický pohár nad hlavou

Křižanovice se po povedeném úvodu jara zatím nachází na třetí pozici, byť na podzim spíše pomýšleli na záchranu. To teď mají příjemnější starosti. Nutno podotknout, že tabulka chrudimského okresního přeboru je vyrovnaná a třetího s devátým od sebe dělí pouhé dva body.

„Před zimou jsme cílili na udržení se. Jak už to po covidu bývá, tak z hlediska personálního to u nás není taky nijak valné. Nescházíme se na tréninky a jsme rádi, že poskládáme mančaft,“ vyjadřuje se k situaci v klubu jejich nejlepší střelec a dodává: „V tuhle chvíli mířit na pozice na kterých se nacházejí Rváčov a Dřenice je utopie, ale budeme rádi, když skončíme v klidných patrech tabulky.“

Zábleskem, na lepší časy pro jaro, byla pro fotbalisty zimní příprava. Ta jim totiž vyšla na jedničku. Dokonce se zdárně poprali s týmem z vyšších pater a dokázali si, že forma pro jaro je ideální.

„Odehráli jsme Dřenický pohár, který jsme dokonce vyhráli. Porazili jsme domácí tým 9:1 a ve finále jsme zdolali Hrochův Týnec, který hraje 1. B třídu,“ nadšeně hodnotí zimní přípravu kapitán Pilař a dodává: „Všichni ale víme jak to s přípravou bývá. Občas všechno v přípravě vyhrajete a pak se vám přestane v ostrém startu dařit. Tentokrát to ale naštěstí není náš případ.“

Ondřej je sice odchovancem křižanovického fotbalu, ale několik sezon odehrál na chrudimském SK. Kde zažil i svůj největší fotbalový úspěch.

„Za svůj největší úspěch považuji když jsme dokázali, ještě v chrudimském dorostu, vyhrát krajský přebor. Pak také když jsme s Křižanovicemi postoupili do okresního přeboru a vysoko dávám i Dřenický pohár.“ vyjmenovává sportovní úspěchy.

Křižanovice po vítězství v Dřenickém poháru.Zdroj: FB hráče

Křižanovický Cristiano Ronaldo

První fotbalové kroky nemohl udělat nikde jinde než právě v Křižanovicích. K fotbalu ho, jak už to tak bývá, dostal jeho otec. Ono ve vášnivé rodině plné slávistických fanoušků se to nabízí, že kluk bude kopat do míče po několik dalších let.

Ondřej Pilař u podobizny svého fotbalového idolu.Zdroj: FB hráče„K fotbalu mě přivedl samozřejmě otec. Největší radost mám z toho, že jsme si ještě spolu mohli zahrát,“ vzpomíná křižanovický odchovanec.

Jako každý má i Ondřej Pilař svého fotbalového hrdinu, kterého od mala sleduje a chce se mu vyrovnat.

„Pro mě to je rozhodně Cristiano Ronaldo. Vzpomínám když přišel do Manchesteru United, kterému od mala fandím. Učaroval mě svými dovednostmi a stále ho sleduji,“ říká Pilař a se smíchem dodává: „Zakončovat ale nůžkami jako on nemůžu, to bych si asi zlomil vaz.“

Nakonec jsme se od anglického giganta dostali k České reprezentaci. Křižanovický snajpr pozorně sledoval výkony v baráži a taktéž jako všichni ostatní doufal v postup na Mistrovství světa v Kataru.

„Musím říct, že se mi výkon Čechů líbil, když vezmu v potaz to, že chyběl náš nejlepší střelec Patrik Schick,“ hodnotí výkon reprezentace Pilař a dodává: „Já bych nechal na pozici trenéra Šilhavého. Myslím si, že vzhledem k tomu jaké má hráče k dispozici, tak předvádí dobrou práci.“

S křižanovickým kanonýrem se však nevidíme poprvé ani naposled. V době covidu se uspořádala okresní anketa Deníku, kde jsme hledali nejoblíbenějšího hráče. Vítězem se stal právě tento křižanovický snajpr.

„Tu anketu jsem já osobně moc neřešil. Spíše přítelkyně a její rodina to hodně tlačili. Ale jsem samozřejmě potěšen a všem moc děkuji za přízeň." vzpomíná na úspěch v anketě Ondřej Pilař.