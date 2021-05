Důvod? Koná se valná hromada středočeského svazu, největšího v zemi. Regionu, jenž byl léta spjat s Miroslavem Libou, kterého si Roman Berbr, obviněný exmístopředseda asociace, vybral za svého nástupce.

Je to skoro jako v sáze Pán prstenů. Rovněž tam šlo o to ubránit dobrý život ve Středozemi, hlavním bodu tehdejšího světa. I pro český fotbal je Středočeský kraj tuze důležitý.

„Berbrovy praktiky se tady promítaly. O místních rozhodčích by šlo sepsat knihu,“ říká Tomáš Neumann, kandidát na předsedu, jeden z členů spolku Fevoluce, který žádá zásadní (a potřebnou) revoluci v poměrech. Vedle toho je také letitým trenérem futsalové reprezentace.

Ale zpět k poměrům. „Byly dané tím, že Liba byl Berbrovým korunním princem,“ tvrdí.

Liba sám nekandiduje. Neumannovým soupeřem je Josef Novák, letitý předseda na okrese Praha-východ. „Liba ho vytáhl z klobouku,“ říká Neumann.

Sám Novák však tuto nálepku odmítá. „Je potřeba rozlišit, kde se dělá fotbal správně, respektive tak, jak my ho chceme vidět a vnímat. Pak je to v pořádku. Tam, kde se dějí nepravosti, to pojďme napravovat. To je i moje motto. Pokud je někde problém, je potřeba ho řešit. V opačném případě se z toho stane bublina, která praskne,“ tvrdí.

Každopádně je výsledek neodhadnutelný. Po první vlně voleb v okresech byla Neumannova Fevoluce jasně v čele, ale po případu Kladno se skóre začalo vyrovnávat.

„Okresy ukázaly, že je to vlastně remíza,“ uznal trenér futsalistů.

Čtvrteční valná hromada (od 13 hodin v pražském hotelu Pyramida) rozhodne také o obsazení výkonného výboru a odvolací a revizní komise. Poměry ve středních Čechách se logicky promítnou také do červnových extra zásadních voleb do výkonného výboru celé asociace.

Jde do tuhého.