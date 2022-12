"Zbývaly dvě vteřiny do konce a míč šel do zámezí. Já jsem ho samozřejmě sebral a nechtěl jsem ho protihráči dát. Jakmile jsem ale viděl, že se hráč blíží, tak jsem míč pustil opět na zem. On to asi psychicky úplně nezvládl a strčil do mě. To jsem vůbec nečekal a skončil jsem na zadku. Trochu úsměvný moment," říká pro Deník brankář FK Chrudimi a Holic Daniel Javorski.

Jak hodnotíte podzimní část v podobě Holic?

Myslím si, že ze začátku si to muselo sednout. Druhou část ale hodnotím pozitivně a splnili jsme náš cíl, což bylo umístění do třetího místa.

Máte i vyšší cíle po jaro?

Nemáme to úplně nastavené tak, že bychom si dali za cíl postup, ale samozřejmě o tom sníme. Letos to ale bereme spíše jako uvodní sezonu, musí si to sednout.

Daniel Javorski v posledním zápase proti Lázní Bohdaneč v dresu Holic.Zdroj: SK Holice

Utkání s Chocní mě mrzí

Do Holic jste přišel ze Ždírce nad Doubravou. Co vás k tomuhle kroku vedlo?

Dostal jsem nabídku od trenéra Řezníčka, který mě vedl již v mládeži Pardubic. Já jsem to s radostí přijal a naši spolupráci si nemůžu vynachválit.

Dáváte si nějaké osobní cíle?

Snažím si počítat počet čistých kont a podobně jako útočníci statistiky sleduju. Samozřejmě čím víc nul nasbírám, tak tím líp.

Názor, že jsme jiní, nesdílím, směje se ředický brankář Jiří Lindr

Vzpomenete si na zápas, který dle vás měl dopadnout jinak?

Musím vypíchnout utkání s Chocní, které jsme u nich prohráli a mně osobně se také nedařilo. Taky mě mrzí remíza s Litomyšlí, kdy jsme měli vyhrát.

Stíháte trénovat i v Holicích při zápřahu ve futsale?

V Holicích máme tréninky třikrát týdně. Snažím se alespoň jednou vždy přijet, abych z toho nevypadl.

Daniel Javorski v dresu české mládežnické reprezentace.Zdroj: archiv sportovce

Přesedlal jsem na futsal

V Chrudimi vás trénuje David Šimon, který nastupuje v Libišanech. Hecujete se?

(směje se) Určitě se hecujeme. Trochu mě mrzelo, když jsme hráli proti sobě, že nechytal. To jsem spíš popichoval já jeho, ať si to jde odchytat. (zvážní) Samozřejmě to bereme ze srandy. On mi předává obrovské množství zkušeností a za hodně mu vděčím.

Dobíral si vás po vysoké výhře 6:1?

Čekal jsem to, ale prohodil jen dvě tři slova.

Občas při fotbale blázním, ale řídit obranu musím, směje se brankář Dubský

Proč nevyšla kariéra fotbalisty?

Nepatřím úplně k nejvyšším brankářům a musím uznat, že ti kluci tam byli lepší než já. Pak jsem hodně přestupoval a nakonec jsem kompletně přesedlal na futsal.

Není přežitek, že brankáři musí být vysocí?

Kdyby byl stejně dobrý brankář menšího vzrůstu, jako ten vysoký, tak si myslím, že by určitě chytal. Je to ale hodně znát v zápasech, že ti vysocí gólmani si dokáží dojít pro centr a obecně se víc natáhnou po střele.

Přemýšlel jsem, jestli nenosím smůlu

Pro vás to musí být obrovská škola, že trénujete pod vedením Davida Šimona a kolega Dudu vám asi taky má co předat. Je to tak?

Oba jsou neskuteční. Obrovsky jim vděčím za všechno. Jsem rád, že můžu sledovat jak tu brazilskou, tak i českou školu chytání. Dudu umí výborně hru nohama, což se snažím od něj odkoukat.

Jak probíhala vaše cesta do chrudimského futsalového týmu?

Já jsem vyloženě futsal začínal hrát tady v Chrudimi. Nastupoval jsem nejdříve za juniorku a pak jsem postupně začal trénovat s áčkem.

Co vás vůbec přivedlo k futsalu, tíhl jste k němu už od mala?

Bydlím kousek odsud v Ústí nad Orlicí a určitě jsem měl povědomí o Chrudimi i Vysokém Mýtě.

Ottmar vyměnil brankoviště za kraj obrany: Rád útočím, ale dozadu to je štreka

Předpokládám, že jste postupem času ho začal upřednostňovat před fotbalem. Proč?

Logicky se mi víc v něm začalo dařit. Pro mě je futsal na prvním místě a mám ty nejvyšší ambice. Fotbal už beru spíše jako odreagování .

Jaký úspěch je pro vás zatím nejcennější?

Musím říct mistrovský titul a vítězství v poháru. V dorostu jsme bohužel dvakrát skončili druzí, což mě mrzelo. Já jsem si chvílemi říkal, jestli nenosím smůlu, protože první sezonu v hlavním týmu jsme skončili taky na stříbrném místě. Naštěstí vloni jsme to zlomili. (úsměv)

Můžete vypíchnout nějaký zápas, který je pro vás zatím na úplném vrcholu v dresu mistra?

To bylo hned v první sezoně, kdy jsme hráli zápas proti dosud neporažené Plzni. Náš brankář dostal červenou a já šel chytat celý druhý poločas. To byl takový křest ohněm.

Daniel Javorski oslavil minulý rok zisk českého poháru.Zdroj: archiv sportovce

Skončil jsem na zadku…

Pojďme k letošní sezoně. Minulý týden jste trochu se smůlou vypadli z Ligy mistrů. Jak hodnotíte vaše představení v Almaty?

Jelikož to není úplně dávno, tak zklamání stále převládá. Postupem času ale musíme všichni uznat, že se jednalo o neskutečný úspěch. Troufnu si říct, že nám nikdo nevěřil a nakonec jsme byli v situaci, kdy jsme do posledního poločasu měli šanci na to, že si zahrajeme final four. Pro nás to byl celkově obrovský zážitek.

Měli jste ten postup v hlavě před posledním zápasem?

Trenér nás vždy v kabině uklidňoval, že musíme jít zápas od zápasu, ale samozřejmě v hlavě jsme to měli. Především po vítězném zápase s Kairatem jsme cítili, že to je blízko. Bohužel to však nevyšlo.

Proč nevyšel zápas proti St. Andrews Luxor?

Ty první dvě utkání byly diametrálně rozdílné. To do nás soupeři bušili a my jsme hráli spíše na rychlé protiútoky. Proti maltskému mistrovi jsme museli my tvořit a úplně nám to nesedlo.

Za hvězdou, co zářila ve Spartě: Holub má dokonalý servis včetně piva na hřišti

Jednalo se o skupinu smrti?

Za mě určitě plus k tomu musíme přidat i daleký výjezd, který nás čekal. Osud nás moc nešetřil.(smích)

Co jste říkal na výkony vašeho kolegy Dudua?

Kolikrát jsem žasl, co dokázal chytit. Jak v utkání proti Benfice a ani nemluvím o zápase proti Kairatu, kde nebýt jeho, tak dostaneme minimálně o pět branek víc. To jen podtrhuje to, jak moc jsem rád, že se mohu učit právě od něj.

V zápase s Kairaty jste se možná trochu omylem stal terčem pozornosti. Co se stalo?

Zbývaly dvě vteřiny do konce a míč šel do zámezí. Já jsem ho samozřejmě sebral a nechtěl jsem ho protihráči dát. Jakmile jsem ale viděl, že se hráč blíží, tak jsem míč pustil opět na zem. On to asi psychicky úplně nezvládl a strčil do mě. To jsem vůbec nečekal a skončil jsem na zadku. Trochu úsměvný moment (smích). Pak to tedy skončilo tak, že když dostal červenou a odcházel, tak mě strčil ještě jednou. To jsem pak raději už couval.

Daniel Javorski po zisku titulu v minulém roce.Zdroj: archiv sportovce

V kabině se domluvíme

Jak se vám líbilo v Kazachstánu?

Abych pravdu řekl, tak jsme neměli moc času si projít město. Spíše jsme se pohybovali po hotelu, ale celková atmosféra byla výborná. Hala byla téměř vždy zaplněná a diváci vždy fandili. Celkově to odpovídalo elite round Ligy mistrů.

Jaký je váš sen, co se týče sportovní kariéry?

Ty cíle jsou jasné. Stát se v Chrudimi jedničkou, nakouknout do reprezentace a samozřejmě udělat co nejvíce titulů. Závěrem taky musím zmínit to final four, to kdybychom udělali, tak je to splněný sen.

Čtyři branky stejnému soupeři! Prostě mi to nějak vychází, říká Kovařík

Jak těžké pro vás bylo zapadnout do kabiny českého mistra?

Abych pravdu řekl, tak jsem s tím neměl vůbec problém. Není to tady tak, že by se starší kluci vozili po těch mladších. Chlapi mi pomáhají a rozumíme si.

Naše generace už angličtinu zvládá ale i přesto, zlepšil jste se v cizích jazycích v kabině „prošpikované“ brazilskými spoluhráči?

Určitě se domluvíme, když člověk ten jazyk využívá, tak se automaticky zlepšuje. Musím ale pochválit i brazilské spoluhráče, kteří se češtinu učí a snaží se zlepšovat. Nemluvím tedy o Maxovi, který mluví téměř plynule, ale spíše o ostatních. Problém trochu je, že Dudu a Torres neumí ani anglicky, ale zvládáme to. (úsměv)

Vzorem mi je Dudu

Kde vidíte vaše silné stránky?

Myslím si, že mám dobré reflexy a celkově na čáře jsem silný. Ve fotbale si věřím třeba víc ve hře nohou a ve futsale na tom pracuji.

Co by bylo potřeba ještě zlepšit?

(vypálí) Zlepšit se dá všechno. Potřebuji hlavně stabilizovat výkony. Občas je to u mě jako na houpačce.

Můžete prozradit co je vaší pracovní náplní?

Stále studuji vysokou školu v Pardubicích obor ekonomika regionálního sportu. V současnosti jsem ve třetím ročníku a budu mít státnice. Není to teď jednoduché skloubit. (úsměv)

Skončil jsem druhý, a to nechce být nikdo, říká holický snajpr Václavek

Co byste rád dělal za práci?

V současnosti jsem na training programu v Ivecu ve Vysokém Mýtě, tak by mi vůbec nevadilo pracovat tam.

Jak trávíte volný čas?

Upřímně toho volného času moc nemám, ale samozřejmě občas se rád proběhnu, zajdu do posilovny, trávím čas s rodinou a rád si přečtu dobrou knihu.

Máte nějaký brankářský vzor?

Co se týče futsalu tak Dudu a ve fotbale Ederson či ter Stegen. Spíše se snažím na každém brankáři hledat něco a mám jich opravdu dost oblíbených.

S tím souvisí otázka, zda konkrétně fandíte nějakému týmu?

Ve fotbale to je určitě Real Madrid, kde se mi líbil vždy Iker Casillas a v české lize fandím Slavii. Ve futsale se snažím sledovat portugalskou a brazilskou ligu.

Z nás golmanů si dělají ostatní srandu

V současnosti se hraje mistrovství světa. Nenakazili vás spoluhráči a trenér ve fandění Brazílii?

(rozesměje se) Snaží se. Celkově ale mám rád brazilský styl fotbalu i tam jsou kvalitní gólmani, takže jim fandím. Můj nejoblíbenější tým je ale Anglie. Tam chytá Pickford, kterého hodně uznávám.

Kdo je dle vás horkým kandidátém na celkové vítězství?

Myslím si že Španělé na tom budou hodně dobře a očekávám, že i Brazílie bude hodně vysoko.

V kom vidíte černého koně?

(zamyslí se) Možná by mohlo překvapit Švýcarsko, které má kvalitní tým.

Mladší z rodu Šibalíků si šesti góly nahlas řekl o střeleckou korunu Býště

Jak hodnotíte pořádání šampionátu v Kataru?

Je to diskutabilní. Myslím si, že hodně lidí vidělo na Netflixu seriál o korupci ze strany FIFA. To hodně přidalo tomu, že lidem se to nelíbí. Musím vypíchnout komentář Miroslava Bosáka, který říkal, že by očekával bojkot od těch největších hvězd. S tím já souhlasím.

Není to ale od něj trochu pokrytectví, však on také komentuje zápasy mistrovství světa?

To je také pravda. Když on to očekával od hráčů, tak mohl sám říct, že to nebude komentovat.

Říká se, že gólmani jsou trochu jiní, tak jak se vy na tenhle názor díváte?

Kluci do nás hodně rýpou a především Max si z nás hodně dělá srandu. Je ale pravda, že při zápase mám rád svůj klid a například hodinu před výkopem se uzavřu do sebe a mám své rituály.

Tři góly za zápas jsem dal naposledy v žácích, vzpomíná Pavel Němeček

Jaké to jsou?

Nevím, jestli to jsou úplně rituály. Snažím se spíše dostat do pohody. Mám už dva či tři roky stejnou rozcvičku, což beru jako svůj rituál.

Brankáři občas chytají na efekt, jak to máte vy?

Když je příležitost, tak určitě občas chytám na efekt. Popravdě mě i v tréninku trenér Šimon občas nutí si na ten míč počkat a chytnout to tak, aby to lahodilo diváckému oku. Brankář musí umět prodat své řemeslo.