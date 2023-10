„Už před zápasem jsme věděli, že nepůjde o lehký zápas. S Lichkovem se nám sice daří dělat body, ale výsledek ne vždy odpovídá průběhu utkání. Je to důrazný tým a trápil nás zejména nebezpečnými brejky, ze kterých naštěstí nepadla branka do naší sítě. Naopak nám se povedlo skórovat hned dvakrát v krátké době a následně jsme dokázali rychle odpovědět i na snížení ještě před koncem první půle,“ vrací se Dominik Stejskal k průběhu střetnutí.

„Po přestávce jsme si počínali takřka totožně jako v prvním poločase. Dva rychlé góly, po kterých jsme už takříkajíc zápas dohrávali, a soupeřovo snížení ke konci. Týmově jsme to zvládli parádně a za to bych chtěl klukům hodně poděkovat. Jediné co mě mrzí, že oba góly jsme inkasovali po mých chybách,“ dodal šestadvacetiletý mistrovický fotbalista.

Pět gólů se v utkání skutečně nedává každý den, takže rozhodně stojí za to si je blíže popsat. „První zásah se povedl po akci, jak by řekli naši fanoušci, která smrděla fotbalem. Balon se dostal k Milanu Radovi, který jej potáhl po levé straně až na vápno a našel mě nahrávkou pod sebe. První dotek se mi povedl, takže jsem mohl udělat kličku do protipohybu stopera a na vzdálenější tyč zakončit. Druhý gól padl po rohovém kopu, který rozehrával můj táta Jaromír Stejskal. Nádherně mi to posadil na čelo a k mému překvapení jsem se i trefil. Hlavou se prosazuji zřídka, o to víc mě těší rodinná souhra,“ připomíná Dominik Stejskal, že nastupuje v jednom mančaftu se svým otcem.

„Třetí branka následovala byl po střele do břevna z přímého kopu, kdy soupeřova obrana zaspala a já měl lehkou práci s doklepnutím do prázdné brány. Čtvrtá měla obdobnou podobu jako ta první. Nahrávka z levé strany na vápno a střela do protipohybu gólmana, který si ale na míč sáhl a ten prošel do sítě se štěstím. A poslední trefa byla z penalty,“ dodal kanonýr, které má na svém kontě aktuálně jedenáct podzimních gólů.

Označil by Dominik Stejskal duel proti Lichkovu jako svůj životní? „Co se týče vstřelených branek, nejspíše ano, nepamatuji, že bych dal víc. Herním projevem úplně ne,“ říká s tím, že bez spoluhráčů by se mu to nikdy nemohlo povést. „V poslední době to tam padá a za to jsem rád. Občas se povede i hattrick, ale to spíše výjimečně. Je to samozřejmě zásluha sehraného týmu. Bez kluků, co oddřou „špinavou práci“ to nejde. Na střílení branek se u nás podílí celý tým. Minulou sezonu u nás kraloval s nejvyšším počtem gólů stoper díky skvělé kopací technice při standardních situacích,“ uvedl hráč, který kromě Mistrovic působil rovněž v Letohradu.

A co zajímavé střelecké vzpomínky Dominika Stejskala? „Pamatuji si svůj úplně první gól v kariéře kdysi v žáčcích, ten se nezapomíná. V dospělém fotbale mám v paměti jedny nůžky a šibenici z přímáku, jinak nic zvláštního.“

Mistrovicím patří po deseti kolech nejvyšší okresní soutěže páté místo a odstup na špici tabulky není zatím tak výrazný, aby se tam nedaly čeřit vody. „Náš herní projev hodnotím kladně, dokážeme hrát pěkný fotbal. Ne vždy se to povede, ale s tím se na vesnicích musí počítat. Hlavní je se fotbalem bavit. Určitě chceme skončit v soutěží co nejvýše, rád bych třeba jednou postoupil i výš,“ přiznává Dominik Stejskal, že by jej lákalo poměření sil v krajské I. B třídě.

A na závěr tradiční kanonýrská otázka. Sparta, Slavia nebo někdo další, jak vidí pětigólový hrdina jednoho říjnového fotbalového odpoledne v Mistrovicích boj o titul ve Fortuna:lize? „Abych byl upřímný, tak fotbal v televizi vůbec nesleduji, jn pokud hraje reprezentace nebo když mě nějaký zápas opravdu zajímá. Kdybych si musel vybrat z pražských S, asi volím Slávii, jinak Baník a Hradec,“ hlásí Dominik Stejskal.