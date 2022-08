DRUMEL AUTOŠKOLA OKRESNÍ PŘEBOR II. TŘÍDY

Ve fotbalové řece uplynulo hodně vody od doby, kdy se reprezentanti Srubů a Chocně naposledy utkali o mistrovské body. Zdálo se, že nedělní střet se odehraje podle not choceňské rezervy, které opanovala první poločas třemi góly a když hned zkraje druhé části hry završil Jaroslav Vatrala hattrick, nebylo na stadionu snad nikoho, kdo by si za stavu 0:4 myslel, že snad zápas ještě nabídne podstatnější zápletku. Kdo jiný mohl prapor domácích v dané chvíli zvednout než Lubomír Myšák? Fotbalista, který toho v choceňských barvách hodně odkopal, proměnil po hodině hry penaltu, kolega Sklenář potom snížil na rozdíl dvou branek, avšak pořád se nezdálo, že by hosté mohli přijít o vítězství, vždyť již začínala 85. minuta. Závěrečná pasáž dramatu však patřila Myšákovi, dalšími dvěma trefami se postaral o vyrovnání a znovu se tak prokázalo, že ve fotbale „nikdo nic nemá nikdy míti za definitivní“. A fanoušci si museli říci při odchodu z hlediště, že kdyby se takový sport nabízel i na okresní úrovni častěji, byly by to krásné zážitky.

Ovšem nebyly to zdaleka jenom Sruby, kde se o víkendu děly v okresním přeboru pozoruhodné věci. Osm gólů padlo také v Dolní Dobrouči, kde domácí celek přestřílel Albrechtice, přičemž hattrickem se na tom podílel Marek Falta. A do třetice osmigólové střetnutí, na rozdíl od těch dvou předešlých ale v Mistrovicích pálil ostrými pouze jedno družstvo, a sice to domácí. Jeho orchestr dirigoval tříbrankový Filip Krejčí a odměnou mu budiž posun do čela tabulky. Zato mezi fotbalisty v Rybníku panovala na zpáteční cestě pochmurná nálada. Že se budou vracet z utkání obtěžkáni takovým nákladem, to je nenapadlo ani v tom nejčernějším snu.

Když už jsme připomněli hattricky tohoto kola, tak nelze zapomenout ani na Matěje Poláška, jehož střelecká pohotovost měla zásadní zásluhu na vítězství českotřebovské rezervy v Brandýse nad Orlicí. První body a první vítězství bere nováček z Kerhartic, který v Sopotnici zužitkoval výhodu jednoho muže v poli, v poslední minutě se o rozhodující úder postaral Kaplan. Radost zavládla rovněž v Řetové, kde duel s Dolní Čermnou nedohráli dva vyloučení fotbalisté. Žichlínek se, jak se zdá, dal po sestupu z I. B třídy rychle do kupy a je jedním z dvojice stoprocentních celků, protivníka z Verměřovic přehrál přesvědčivým způsobem.

3. KOLO: Mistrovice – Rybník 8:0 (4:0). Branky: 21., 45. a 62. Krejčí, 10. a 50. Tomek, 84. a 88. Stejskal, 44. Bartoň. Sruby – Choceň B 4:4 (0:3). Branky: 59. z pen., 85. a 90. Myšák, 71. Sklenář – 13., 17. a 47. Vatrala, 27. Synek. Dolní Dobrouč – Albrechtice 5:3 (3:0). Branky: 8., 22. a 46. Falta, 35. Prokopec, 89. Zastoupil – 56. Kollert, 61. Šembera, 77. Žaluda. Řetová – Dolní Čermná 2:1 (0:0). Branky: 58. Müller, 66. Chadima – 87. Bednář. ČK: 1:1 (64. Vašina – 83. Pecháček). Žichlínek – Verměřovice 3:0 (2:0). Branky: 25. a 43. Faltus, 73. vlastní (Janků). Sopotnice – Kerhartice 0:1 (0:0). Branka: 90. Kaplan. ČK: 1:0 (81. Vojtíšek). Brandýs nad Orlicí – Česká Třebová B 2:4 (0:1). Branky: 56. Bartoš, 84. Buben – 35., 52. a 90. Polášek, 50. Macek.

SEVEN-K OKRESNÍ PŘEBOR III. TŘÍDY

V nejnižší okresní soutěži registrujeme po dvou úplných kolech čtveřici mužstev se šesti body na kontě a tím pádem spokojených se startem do sezony. Rozhodně to platí pro aktuálně vedoucí tatenickou rezervu, ta si v azylu v Sázavě poradila s Libchavami. Rovněž Lichkov bral druhé vítězství a navíc ani ve svém druhém vystoupení neinkasoval. Na hřišti loňského účastníka okresního přeboru v Rudolticích se radoval Kunvald, byť dohrával utkání v početním oslabení, a do čtveřice kompletuje sestavu zatím bezchybných mančaftů béčko FC Jiskra 2008, jež si odvezlo všechny body z Dolního Třešňovce.

Pozoruhodný duel byl ke sledování v Těchoníně, kde padly tři góly, ani jeden však ze hry, nýbrž výhradně z pokutových kopů. A protože boříkovický Erik Borovička je jejich spolehlivým exekutorem a jelikož dostal v průběhu zápasu penaltovou příležitost hned dvakrát, je zřejmé, kdo se radoval z vítězství. Zmíněný Borovička je doposud výhradním dodavatelem gólů na střelecký účet svého celku, postaral se o všech pět, které Boříkovice zatím daly.

3. KOLO: Černovír – Žichlínek B 2:2 (1:0). Branky: 30. Bechynka, 56. Novák – 64. Motyčka, 67. Falta. Lichkov – Žamberk B 2:0 (1:0). Branky: 15. Plodek z pen., 58. Bula. Rudoltice – Kunvald 2:4 (1:3). Branky: 7. Jaroš, 82. Bohdanov – 14. vlastní (Smejkal), 16. z pen. a 23. Mihulka, 76. Kořínek. ČK: 0:1 (73. Sivák). Těchonín – Boříkovice 1:2 (1:1). Branky: 6. Scholz z pen. – 21. z pen. a 83. z pen. E. Borovička. ČK: 1:0 (75. Křivohlávek). Tatenice B – Libchavy B 3:1 (1:1). Branky: 43. Finger z pen., 51. Podloucký, 90. Kittnar – 15. Paukert. Dolní Třešňovec – FC Jiskra 2008 B 2:3 (1:0). Branky: 25. Borovský, 90. Štarman – 55. Roček, 71. Skoták z pen., 73. Zezulka.

Utkání Klášterec nad Orlicí – Helvíkovice bylo odloženo (středa 28. září, 16.00).