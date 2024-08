/OSOBNOST DENÍKU/ Kdyby to šlo, mohl by se v této rubrice objevovat prakticky…

Pro devatenáctiletého fotbalistu to po jednom gólu v předchozím utkání ve Verměřovicích bylo parádní střelecké probuzení. Možná by mohlo přijít i dříve, jenže při personálních problémech v rudoltickém kolektivu musel úvodní kolo proti Dolnímu Třešňovci odchytat a to se potom góly dávají těžko. Nejen o tom mluvil v rozhovoru pro Orlický deník.

Těchonín jste soudě podle výsledku přehráli jednoznačným způsobem. Jaké to bylo utkání z vašeho pohledu?

Týmový výkon byl určitě povedenější než v minulém zápase. Nedělali jsme tolik chyb vzadu, dali jsme dost gólů a i mezihra se nám dařila více. Jen ty standardní situace jsou někdy prostě problém, bohužel… Myslím, že i můj výkon byl docela solidní, vždycky se snažím ze sebe vydat co nejvíce, protože jsem dost soutěživý, fotbal mě baví, dávám do toho dost času a úsilí. A když dám gól, je to pro mě skvělý pocit, když hned čtyři, je to ještě lepší.

close info Zdroj: archiv klubu zoom_in Jakub Tejkl.

Jak padly vaše góly, které spolurozhodly o přesvědčivém vítězství Rudoltic?

Před prvním gólem jsem vypíchl míč poslednímu bránícímu protihráči, zasekl jsem ho, vypálil, gólman balon nohou vykopl do vzduchu, kam jsem doběhl a hlavou přes něho zakončil. Při druhém zásahu jsem si krok za vápnem zpracoval přihrávku od spoluhráče, měl jsem před sebou jenom brankáře a to už bylo jasné. Třetí branka? Po patičce spoluhráče u rohového praporku jsem si míč přebral, navedl do vápna a trefil pravý horní roh. A na závěr mi parťák nahrál před prázdnou branku a tam už nebylo o čem…

Řekl byste o sobě, že patříte mezi rozené kanonýry?

Už v dorostu, kde jsme hráli krajskou soutěž, jsem střílel dost gólů každou sezonu. I když tým byl na spodku tabulky, vždy jsem se dokázal prosadit, Od šestnácti jsem chodil hrát aktivně za chlapy a pár gólů jsem taky přidal. Tři nebo čtyři branky v zápase jsem několikrát dal, v téhle sezoně to bylo poprvé, ale v minulé za dorost čtyřikrát nebo pětkrát. Samozřejmě jsem v týmu od střílení gólů, jako útočník se chci prosadit, co nejvíce to půjde.

S jakými ambicemi vstoupily Rudoltice do nového ročníku v okresní III. třídě?

Týmové cíle jsou posunout se v tabulce výš a nehrát spodek soutěže. Začátek sezony byl od nás průměr, bohužel se nám zranil kapitán Kostka a je to poznat v obraně. Navíc odešel gólman, takže každý zápas byl v brance někdo jiný, první kolo proti Dolnímu Třešňovci jsem chytal dokonce já. A s tímhle prostě nejde bohužel zatím myslet na postup.

Máte vy osobně ve svém mladém věku plán zahrát si fotbal i ve vyšších soutěžích než "jen" ve III. třídě?

Je mi devatenáct, mám toho ještě dost před sebou a samozřejmě bych si chtěl zahrát i někde výš. Ostatně kdo ne… Myslím si, že mám toho dost co nabídnout, ale uvidíme, co bude. Zatím hraju za Rudoltice, chci ze sebe dávat to nejlepší a pomáhat týmu.

Na závěr z jiného soudku. Co říkáte na dosavadní výkony českých týmů v evropských pohárech a zejména Sparty a Slavie v Lize mistrů?

Jsem rád že se Spartě podařilo postoupit do ligy mistrů, je to super pro český fotbal a doufám že i zápasy, které odehraje, budou pro nás fanoušky zajímavé. Ostatním týmům taky budu držet palce, ať se dostanou co nejdál jak v Evropské, tak Konferenční lize.