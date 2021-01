Striktní omezení možnosti volného pohybu a setkávání lidí ale konání schůzí neumožnily.

Volební valné hromady OFS Ústí nad Orlicí, OFS Pardubice, OFS Svitavy a OFS Chrudim tudíž musely být odloženy a uskuteční se v první polovině února, kdy snad bude epidemická situace přívětivější a vládní restrikce konání těchto zasedání dovolí.

Podle stanov Fotbalové asociace České republiky se musí okresní valné hromady uskutečnit do 15. února. Následovat budou valné hromady krajských fotbalových svazů (do 31. března) a potom přijde na řadu valná hromada FAČR.

Jestliže by se však epidemická situace nezlepšila a vládní omezení neuvolnil, musel by o dalším postupu rozhodnout VV FAČR, a to nejspíše prodloužením mandátů stávajících vedoucích orgánů.